“Hoş geldin Atatürk”

Prof. Dr. Haydar Baş’ı özellikle Milli Ekonomi Modeli çalışması dolayısıyla belli bir şekilde ilgi alanıma almıştım. Hatta söz konusu modelin temelini “Ülkeler arasında milli paralar ile ticaret yapılması” fikrinin oluşturduğunu, Rusya, Çin ve İran ’ın ardından Türkiye ’nin de bu projeyi uygulamaya almak istemesini ‘Milli Ekonomi Modeli’ne dönüş olarak algıladığımı bazı yorumlarımda ifade etmiştim…

Daha da ilerisinde -mevcut iktidar ve Meclis’teki partiler dahildir- Türkiye’de ekonomik programı olan iki partinin Bağımsız Türkiye Partisi ve Saadet Partisi olduğunu birçok defalar belirtmiştim…

BTP’nin genel başkanı olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın yeni bir kitabı piyasalarda oldukça ses getirdi diyebilirim. Sadece önsöz kısmı ile bazı bölümlerine pratik bir şekilde göz gezdirdim. İlginç detaylar var. Satın almak istedim, fakat fiyatını biraz yüksek buldum. 100 lirayı denkleştirir denkleştirmez bir tane alıp, tamamını okuyacağım!

Fakat kısaca meseleye değinecek olursam; kitabın genelinde Atatürk’ün Peygamber soyundan geldiği, annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Bey’in din eksenli bir yaşam sürdüğü, vatanına, milletine bayrağına bağlı, devlet inancına sahip insanlar oldukları gibi özel noktalara dikkat çekilmiş.

Bu hali ile kitabın genel bakış açısı Atatürk hakkında bazı kesimlerin ortaya attığı ve sıklıkla dile getirilen “Dinsiz”, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey’in Atatürk’ün annesi ve babası olmadığı gibi iddialara “belgeli” olarak yanıt vermek üzerine kurulmuş.

Parti yöneticilerinin ulaştırdığı görüntülerde bizzat izlediğim üzere duayen meslektaşımız Uğur Dündar’ın kitap hakkındaki sözleri de yayının dikkate değer olduğunu gözler önüne seriyor.

Ya da sevgili dostum BTP İl Başkanı Muharrem Can’ın, bir açıklamasında belirttiği Pakize Hanım’ın, komşusu Zübeyde Hanım ile ilgili bugünlere kadar ulaşan paylaşımı bizlerin kitap ve “Gerçek Atatürk” hakkında yeniden fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Benim takıldığım nokta Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında Prof. Dr. Haydar Baş’ın kullandığı “Seyyit-Peygamber soyundan gelen” ibaresi…

Bu ve benzeri birçok konuda açıklayıcı bilgilerin olduğunu anlıyorum. Hatta kitabın belirli bölümlerinde “Seyyitlik” konusu ile ilgili belgelere de yer verilmiş.

En başta ifade ettiğim gibi; kitabı alıp okuduğum zaman bu belgelerin de gerçeklik durumunu, Atatürk’ün, Haydar Baş Hoca’nın dediği gibi “Seyyit” olup olmadığını anlayabiliriz.

Bütün bunların dışında kitabın en özüne inecek olursak; Atatürk’ün dinsiz bir insan olmadığını aslında bugünün şartlarında daha iyi anlıyoruz. Özellikle laik sistemin devlet idaresi için ne kadar doğru bir tespit olduğunun da farkına varıyoruz.

Yaşanan bu kadar cemaat keşmekeşinin, insanları ikilemde bırakan tarikat muhabbetlerinin, kendini bile tanımadığı halde din bezirganı kesilen sahte şeyhlerin hayatın her alanına girdiği bu günlerde laik sistemin gerekliliğinin farkına varmamak için ya kör ya da sabit fikirli olmak icap eder. Bu anlamda Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleme aldığı “Hoş geldin Atatürk” adlı kitabın bazı özel durumların gün ışığına çıkması, “Gerçek Atatürk”ün hayatımıza yeniden girmesi adına özel bir çalışma olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.

Fiyatı yüksek de olsa, kitabı satın alır almaz okuyup, bu kez sizlere öyle bir aktarımda bulunacağım…