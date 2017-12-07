KocaeliRock’tan sorumluluk projesi

İlimizde 10 yıldır faaliyet gösteren, çoğunluğunun gençlerden oluşan ve gönüllü olarak çalışan KocaeliRock Kulübü, şimdi de köy okulları için kitap ve kırtasiye malzemesi topluyor.

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Konuyla ilgili bilgi veren KocaeliRock Kulübü Başkanı Cem Ak:

“Her sene düzenli olarak elimizden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz.

Geçmiş dönemlerde sokak hayvanları için konserler düzenledik.

Lösemi çocukların dileklerini yerine getirebilmek için bir dileğim var konserleri organize ettik.

Ameliyat olması gereken bir arkadaşımızın masrafları için konserler düzenledik.

Şimdi ise köy okullarına kitap ve kırtasiye malzemesi topluyoruz.

Kocaeli halkının bu projemize desteklerini ve yardımlarını bekliyoruz” dedi…

Kitap toplama kampanyası 1 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek.

Kitaplarınızı Kumbara Kitap Kafe'ye teslim edebilirsiniz.

Adres : Ömerağa Mahallesi.Tahsin Marmara Sokak.No:6 Kumbara Kitap Kafe/ İzmit

İl dışından kitap yollamak isteyenler bu adrese kitapları kargolayabilirler.

İletişim ve bilgi için : 0554 256 05 35 - 0553 117 25 65

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Güzel bir çalışma…

Herkesin destek vermesi gereken bir proje…

Nasut Kayalıziyaret edildi

Sanayici Günay Gülcü, Kuyumcu Selahattin Öztop, Gazete Bayii Hilmi Girgin ve KOTKO Toptancılar Sitesi Başkan Birol Öztürk, önceki gün rahmetli Fikret Balcı ve Mustafa Ersoy ile Emin Saka tarafından 1966 yılında İzmit’te 51 yıl önce kurulan “Kocaeli ve Kocaelispor ’u seven Eski Dostlar Grubu” üyesi Nasut Kayalı’yı evinde ziyaret etti. 1927 doğumlu Nasut Kayalı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, eski dostlar gurubu üyelerine teşekkür etti.

Derince Araştırma’dayeni uygulama var

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniğinde işitme ve denge biriminde serbest alan- oyun işitme testi yapılmaya başlandı. Uzmanı Doç Dr. Selahattin Genç “Serbest Alan İşitme testi, işitme cihazı kullanan hastalarda kişinin cihazdan fayda görüp görmediği, fayda görüyor ise ne derece fayda gördüğünü tespit edebilmek için kullanılan önemli bir yöntemdir” dedi. Yeni uygulama ile hastanenin bir eksiği daha giderilmiş oldu.

İzmit’te atıklar için whatsapp ihbar hattı

Vatandaşların evlerinde ve işyerlerindeki ambalaj atıklarını daha kolay bir şekilde aldırabilmeleri için İzmit Belediyesi adına ambalaj atıkları toplama ve taşıma işini yapan Özkartallar Firması tarafından WHATSAPP ihbar hattı kuruldu. 0534 015 40 42 numaralı hatta bırakılan atık alım ihbarları anında değerlendiriliyor.

Assan Panel’de iş kazasız 500 gün…

Ülkemizde her yıl binlerce işçi, iş kazalarına kurban gidiyor… 2016 yılında 3 bin kişinin iş kazasından öldüğü öğrenildi. Assan Panel, önceki gün çok güzel bir kutlama yaptı… Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Assan Panel fabrikamızda, iş kazasız geçen 500’üncü günü kutladık. Bu şirketimiz adına onur verici bir durum. Önce iş güvenliği sloganı artık bizler için sadece bir slogan değil, öncelik olmuştur” dedi. Bu duyarlılığından dolayı Assan Panel yönetimini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

En çok izlenen diziler belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, Kasım ayının en çok izlenen dizilerini araştırdı. Ajans Press’in 1-30 Kasım tarihleri arasında MedyaTava’dan edindiği total rating oranlarına göre yaptığı incelemeye göre, ayın en çok izlenen dizisinin Diriliş Ertuğrul olduğu belirlendi. Diriliş Ertuğrul, 72.51 total rating oranıyla liderliği göğüsledi. Kasım ayında en çok izlenen diziler sıralamasında, Özel Kuvvet Timi’nin hikâyesini konu alan Söz dizisi, 45.08 total rating oranıyla en çok izlenen ikinci dizi konumunda yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 37.97 ratingle üçüncü, Bizim Hikâye 33,80 ratingle dördüncü, Kanatsız Kuşlar 33,44 ile beşinci, Savaşçı 29.66 ratingle altıncı,2006 yılından beri Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 28.14 ratingle yedinci, Kadın 27,46 ile sekizinci, Yeni Gelin 26.72 ile dokuzuncu, Meryem 26,68 ile onuncu sırada yer alarak Kasım ayının total rating oranlarıyla en çok izlenen dizileri oldu.