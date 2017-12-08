Bir Zarrab masalı!

“İnsan belleği unutkanlık özürlüdür! Ama arşiv unutmaz!” deyişinden hareketle, şu Rıza Zarrab olayına bir göz atalım.

Tarih 17 Aralık 2013:

İçişleri Bakanı’nın oğlu Barış Güler’in dairesinde ve Halkbank Genel Müdürü Süleyman Arslan’ın evinde kasalar ve ayakkabı kutuları içinde milyonlarca lira değerinde TL, dolar, euro ve altın bulunuyor! İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre-Şehircilik Bakanı Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, İşadamı Rıza Zarrab, Ali Ağaoğlu ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de yer aldığı 89 kişi gözaltına alınıyor!

Başbakan Erdoğan; “Hükümeti ve ekonomiyi hedef alan siyasi bir operasyon. Bu paralel yapının işi” diyor!

25 Aralık 2013 günü bir başka operasyonla 41 kişi daha gözaltına alınıyor!

17 Aralık’tan bir gün sonra Emniyet’te başlatılan operasyonlarla beş şube müdürü ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın görevden alınıyor! Sonra, emniyette görevden almalar ve görev yeri değiştirmeler katlanarak artıyor! Yaklaşık 6 bin emniyet mensubu ve 17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yürüten savcılar görevlerinden alınıyorlar!

İktidar yanlısı medyada, bakan oğlu ve Halkbank Genel Müdürünün dairelerinde bulunan paraları “paralel yapının koyduğu” iddia ediliyor! Halkbank Genel Müdürü ise, evinde bulunan paraların hayır işlerinde kullanılacağını ifade ediyor!

17 Ekim 2014:

17-25 Aralık soruşturmaları sonucu “takipsizlik” kararı veriliyor!

El konulan paralar; 1 milyon 400 bin TL, 1 milyon 130 bin euro, 150 bin dolar, 2 kg. altın, 55 bin TL Faiziyle birlikte Zarrab’ın adamı Abdullah Habbani tarafından bavullara konarak teslim alınıyor!..

Bu olayda adı geçen dört bakan; Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler, Meclis Soruşturma Komisyonu’nda AKP’li üyelerin oylarıyla “YÜCE DİVAN’da yargılanmaktan” paçayı kurtarıyorlar!

Tarih; 22 Haziran 2015: Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “İşadamı” Rıza Zarrab’a, “İhracat şampiyonu” ödülü veriyorlar!

Şimdi, tarihi biraz geriye alacağız!

Tarih; 4 Ocak 2013. Yer; İstanbul Atatürk Havaalanı. Rıza Zarraf’ın şirketi aracılığı ile GANA’dan Türkiye’ye getirilen ve içinde “örnek doğal taş” olduğu beyan edilen her biri 50 Kg’lık 30 ayrı paket içinde toplam 1.5 ton (1500 kg) Altın yakalanıyor ve tutanak tutuluyor!

Peki, Zarraf’a “şampiyonluk ödülü” veren Bakanlar, iki yıl önce yaşanan bu “kaçakçılık” olayını bilmiyorlar mıydı?

Nasıl bilemezler?

Bu büyük kaçakçılığı yakalayan Kargo Müdür yardımcısı Teoman Dudak görevinden alınarak Gaziantep’e sürülmüş! Onun talimatıyla uçağı arayan ve tutanakta imzası olan 18 gümrük görevlisi hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçuyla idari ve adli soruşturma açılmış! Savcılık ise, “kovuşturmaya gerek yok” kararı vermiş! (*)

Zarrab Olayı, öyle basit ve yavan sözler ve laf ebelikleriyle geçiştirilecek bir rezalet değildir!

Bu olayı, özellikle; “gerçekten ALLAH KORKUSU” olan, vicdan sahibi AKP’liler insafla düşünmelidirler!

(*) Necati Doğru; “Hopalı Teoman”, 3.12.2017, Sözcü.