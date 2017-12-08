Ceza da var, ödül de!..

Gazeteciyiz ve toplumsal sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukları kötü niyetle kullananlar da var tabii ama biz onları da aşmaya çabalarız…

Gaza gelmeyiz!..

Yok şunu yazma…

Yok bunu yazma…

Ama yazma, ‘kulübümüz mahvolur’la geçti benim 32 senem…

Ama vicdanımı dinledim ve doğru olanı da yanlış olanı da ayrı ayrı yazarak, yiğidi hakkını yiğide vermeye çalıştım!.. (Tabii ki bilmeden bir çok eksiğim olmuştur)…

Bir çok talebem, şu anda çok önemli mevkilerde mesleğimizi alnının akıyla sürdürüyor…

***

Gazetecilikte genel yayın yönetmenliği de, bilgi işlemcilik de, genel koordinatörlük de, tabii çok uzun yıllar spor müdürlüğü de yaptım…

Rahmetli Mehmet Ali Birand gibi, son nefesime kadar da ‘Muhabir’ olarak kalmaya çalışacağım… bende kibir bulamazsınız…

Kibir şeytandandır…

İsmi üstünde, ‘muhabir’ haber veren demek…

Ben de onu yapıyorum…

Benim de ekmek param bu işten geliyor…

Haber vermekten…

Başka işim yok, hiç de olmadı…

Bu meslekten öce yine bu kentte, 70’lerin sonunda kahvelerde de çalıştım…

Berberde de…

Benzin istasyonunda da…

Simit de sattım…

Pişmaniye de…

Köfte ekmek de…

Ama arkadaşlarımı, canlarımı hiç satmadım…

Bu mesleği bana öğreten ustalarıma da saygısızlık yapmadım…

***

Bu uzun girizgahtan sonra, gelelim Kocaelispor’a…

70’li yıllarda tribünlerinde bayrak salladığımız, yürüyerek Çenesuyu’na peşinden gittiğimiz Orhan’ların, Batu’ların, Kamil’lerin, Veli’lerin, Müjdat’ların, Gürbey’lerin, Zeki’lerin, Mahir’lerin, Kamuran’ların, Nuri’lerin, İbriç’lerin, Güvenç’lerin, Çaycı Ahmet’lerin, Ahmet Keloğlu’ların, Mustafa Çapanoğlu’ların v.s. peşinden koştuk…

Bunların biri Fethiye Caddesi’nde turladığı zaman, çevresini sarardık…

Kocaelisporlu olmak, Kocaelili olmak aşkıyla yaşadık, yaşıyoruz…

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90’lı yıllarda gelen ilk kupa…

2000’li yıllarda gelen ikinci kupa…

Sefa Sirmen efsanesi…

***

1999 deprem faciası ve Kocaelispor için de yıkım yılları…

2000’lerde gelen teselli kupası…

Ama boğazımıza düğümlenen kupa sevinci ve sonraki yıllarda gelen büyük çöküş…

Karaosmanoğlu ile gelen Süper Lig heyecanı…

Hemen bir yıl sonra ise yıkım yılları…

Sonra, 50. Yılımızda bayram edelim derken, amatörü görmek!..

***

Bunları neden mi yazıyorum?

Şu anda formasını giyen gençler, Kocaelispor tarihinden bîhaber…

Maalesef böyle bir geleneğimiz, kültürümüz, arşivimiz yok…

Yukarıda saydığım isimlerin büyük bölümünün statta kendi de, görüntüsü de, ismi de yok!..

Kendimize büyük kulüp deyip duruyoruz ama, nerede bunun belgesi?..

Bir Kocaelispor müzemiz bile yok!..

Hani bizim gazetenin arşivi olmasa, 70’li, 80’li, 90’lı, 2000’li yılların izini bile bulamayacağız…

***

Bir tek benim yazdığım ve gazetemizin ilavesi olarak verdiğimiz, ilk olma özelliği taşıyan, 20 yıl önceki almanağımız ve rahmetli Ali Aydemirer’in yazdığı yarım kalan Kocaelispor albümü var…

Ve tabii ki en değerlisi ise, Kocaelispor tarihinin bire bir tanığı, asırlık çınar, Baçlı ve Çukurbağlı olmasıyla onur duyduğumuz Nasut Kayalı amcamın Kocaelispor tarihi kitabı… (Kocaelispor yönetimi, onun için, çok geç kalmadan mutlaka bir imza gününü düzenlemeli)…

***

Çocuklar geçmişi bilmiyor ve onun için de, zaman zaman Kocaelispor’un en önemli değerlerine hakaret edebiliyor…

Yönetim de burada eksik kalıyor…

Eğer Kocaelispor tarihini okusaydılar, bugün forma giyen futbolcuya da, görev yapan teknik adama da yönetime de hakaret edemezlerdi…

Sahip çıkarlardı…

Dedim ya, hafızamız eksik…

Buradan bir hatırlatayım istedim…

***

Yarın zorlu maç öncesinde, mevcut futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetimimizin, nasıl bir tarihe sahip olduğunu hatırlayarak görev yapmalarını arzu ettim…

Yani Kocaelisporlu olmalarını…

Kocaelisporlu gibi duruş sergilemelerini…

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu kulübün bir neferi olarak, sıradan bir takım olan Tepecik’i ezerek yenmelerini istedim…

Yaşınız ne olursa olsun…

İster 16’lık Gökdeniz…

İsterse 35’lik Murat Soner Başak olun…

Kocaelisporlu gibi davranın!..

Kocaelispor basınını sayın, sevin, koruyun!..

Bir süre sonra sizler de teknik adam, yönetici olup, onların önüne geleceksiniz…

Onların sizler için nelere katlandığını unutmayın!..

Vefasızlık yapmayın!..

Kendi başınıza kararlar alıp da, kulübün geleneklerine aykırı bir duruş sergilemeyin!..

Bu kulüp kimsenin babasının malı değil…

Unutmayın, bu camiada İbriç’leri, Güvenç’leri futbolcuyken yazmış kalemler var…

Saygı duyun…

Onlara yapılan saygısızlık, Kocaelispor’un tarihine yapılmış demektir…

Seversiniz ya da sevmezsiniz…

Ama unutmayın…

Kocaelispor kadar…

Kocaeli basını da bir markadır…

Ve hep sizin yanınızda, sizin menfaatleriniz ve kulübün âli menfaatleri için görev yapmaktadır…

Bu kulüpten kimler geldiiii, kimler geçti…

Önemli olan, fotoğraftakiler gibi birer kahraman olmanız ve sürekli anılmanızdır…

Polonya’lı Kaan Dobra bile, Bosna Hersek’li İbriç bile neden bu kentten ayrılamadılar?..

Bir düşünün!