Kocaeli’de en fazla hangi suç işleniyor?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü önceki gün ilginç veriler açıkladı… Türkiye’nin ve Kocaeli’nin suç haritasını ortaya çıkardı.

TÜİK verilerine göre, bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 187 bin 730 hükümlü giriş kaydı yapıldı.

Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 198 bin 832 hükümlü çıkış kaydı yapıldı.

ERKEKLER AÇIK ARA ÖNDE

Giren hükümlülerin % 96,2’sini, çıkan hükümlülerin ise % 96,3’ünü erkekler oluşturdu.

Ceza infaz kurumuna çocuk yaşta hükümlü olarak girenlerin sayısı 982 oldu

Ceza infaz kurumuna hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayısı bir önceki yıla göre % 13 artarak 982 olurken, suç işlediği andaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı bir önceki yıla göre % 2,3 artışla 9 bin 201 oldu.

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında giren hükümlülerin % 16,9’u hırsızlık, % 12,6’sı yaralama, % 9,3’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet, % 7,7’si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve % 4’ü ise öldürme suçu işledi.

KOCAELİ’DEKİ DURUM

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Kocaeli ilinde ceza infaz kurumlarına 3 bin 492 hükümlü giriş kaydı yapıldı.

Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 3 bin 410 hükümlü çıkış kaydı yapıldı.

Giren hükümlülerin 3 bin 340’ını, çıkan hükümlülerin ise 3 bin 260’ını erkekler oluşturdu.

HIRSIZLIK İLK SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin birden fazla suç işlemesi durumunda en ağır cezayı gerektiren suç esas alınmakta olup, bu esasa göre değerlendirildiğinde, ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında giren hükümlülerin 644’ü hırsızlık, 439’u yaralama, 385’i uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve 174’ü ise yağma suçu işledi.

KOCAELİ, GÜVENLİ BİR KRENT Mİ?

TÜİK’in verilerini yukarıda okudunuz…

Kocaeli’de en çok işlenen suç, hırsızlık…

Hırsızlığı;

Yaralama…

Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ve ticareti…

Yağma suçları takip etti…

Düşünün 2016 yılında 644’ü hırsızlık, 439’u yaralama, 385’i uyuşturucu veya uyuşturucu imal ve ticareti, 174’ü de yağma suçundan cezaevine girdi…

Bu veriler gösteriyor ki; Kocaeli, güvenli bir kent değil…

Hırsızlık olayı fazla…

Yaralama suçu fazla…

Uyuşturucu trafiği hat safhada…

Yağmalama suçu giderek artıyor…

Yani anlayacağınız, Kocaeli’de yaşıyorsanız, her an çok dikkatli olmalısınız…

Türkiye işçi ölümlerinde Avrupa birincisi oldu

Medya takip ajansı PRNet Türkiye’nin iş kazaları ve işçi ölümleri istatistiklerini inceledi. PRNet’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre 2017 yılının ilk 11 aylık diliminde en az bin 851 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu rakamlar Türkiye’yi Avrupa’da birinci dünyada ise üçüncü sıraya yerleştirdi. Kasım ayında en çok işçi ölümünün gerçekleştiği il 23 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 11 ölümle Bursa, 9 ölümle Konya, 8 ölümle Antalya, 7 ölümle Gaziantep, 6’şar ölümle de İzmir takip etti.

Kasım ayında iş kazalarında meydana gelen ölümler iş kollarına göre dağıtıldığında ise tarım/orman işkolunun başı çektiği görülüyor. İnşaat iş kolu ikinci sırada yer alırken, taşımacılık üçüncü, ticaret/büro dördüncü, tersane beşinci, madencilik altıncı sırada yer alarak en fazla ölümlü kazanın yaşandığı branşlar oldu. Yeteri derecede önlem alınmazsa, böyle giderse Avrupa birinciliğini kimseye kaptırmayacağız…

Üzülmez sevindirdi…

Avni Akyol İlkokulu’na giden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, özel çocukların eğitim gördüğü sınıfları ziyaret ederek sohbet etti. Özel öğrencilerden biri Üzülmez’in yakasındaki Türk Bayrağı rozetini istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Başkan Üzülmez, rozetini çıkararak öğrenciye hediye etti. Ayrıca Üzülmez’den küçük gelen tekerlekli sandalyesinin değiştirilmesini isteyen Zehra Kuru’nun isteği de yerine getirildi. Alınan tekerlekli sandalye Zehra Kuru’ya teslim edildi. Zehra ve ailesi, tekerlekli sandalyeye çok sevindi. Üzülmez, özel çocukları mutlu etmenin, mutluluğunu yaşadı.

Sokakta keman sesi

İzmit’in kültür, turizm kenti olması amacıyla yaklaşık 6 yıl önce başlatılan “Sokakta Sanat Var” etkinlikleri tün hızıyla devam ediyor. Keman sanatçısı Ezgi Dinç, İzmit’in değişik yerlerinde verdiği mini konserlerle vatandaşlara hoşça vakit geçirtiyor.Keman sanatçısı Ezgi Dinç’in her Cuma akşamı 17.00 – 20.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak Cumhuriyet Parkı, Bekirdere, Alikahya ve Kuruçeşme bölgelerinde mini konserler veriyor. “ Sokakta Sanar Var” etkinliği 2018’de de devam edecek. Bu tür sanat esintileri, açıkçası insanın hoşuna gidiyor.