Sağlık ilçe müdürlerinin büyük bir bölümü değişebilir

Sağlıkta yenilik sistemiyle tek elden sağlık hizmetleri dönemi başladı. Kentimizde de bu hizmetlerin yöneticiliğine bildik bir isim getirildi.

Daha önce Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri olarak görev yapan Şenol Erguney, artık Kocaeli İl Sağlık Müdürü olarak tüm organizmanın başını oluşturuyor.

Yakında birçok yenilikle sağlık hizmetleri farklı projelerle kente hizmet vermeye devam edecek.

Tepede başlayan değişim sağlık hizmetlerinin diğer birimlerinde de devam edecek gibi görünüyor.

Bazı görev değişiklikleri olacağını duydum.

Bunlarda biri daha önce haber olarak yansıttığımız Derince Araştırma Hastanesi’ndeki değişimdi.

Derince Araştırma Hastanesi’nin başarılı ve sevilen başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş önümüzdeki dönemde darıca Farabi Hastanesi’nin başhekimi oluyor.

Darıca Farabi Hastanesi bu süreçte tıpkı Derince Araştırma Hastanesi gibi bir üniversite hastanesine dönüşecek.

Derince Devlet Hastanesi’nin üniversite hastanesine geçtiği dönemde bu zorlu görevi üstlenen Mustafa Güneş, Farabi hastanesi içinde biçilmiş kaftan olarak görülüyor.

Derince Araştırma Hastanesi’ne ise Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın getiriliyor. Başarılı bir ekibi olan ve Derince Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Şaşkın parmakla gösterilen cerrahlarımızdan biri.

Bunun dışında da bazı hastanelerin başhekimleri değişecek. Ancak değişecek olan sadece başhekimler değil. Sağlık İl Müdürlüğü’nün organizasyon şemasında da değişim olacak. Bunun yanı sıra bazı ilçe sağlık müdürlerinin de görevleri değişecek.

İlçelerde görev yapan sağlık müdürlerinin 7-8 hatta 9’u değişe bilir.

Önümüzdeki bir iki aylık süreçte sağlık organizasyonunda ciddi değişiklikler bizi bekliyor.

Özkar’dan ziraat odasına ziyaret

Başiskele Mehmet Ağa Mahalle Muhtarı ve S.S. 4’nolu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, üyesi olan Recep İriş ile birlikte İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ı ziyaret etti. Aynı zamanda Kozluca Mahallesi muhtarı olan Karaaslan ile 1 saat görüşen Özkar, çiftçilere devlet tarafından verilen destekler ve yenilikler konusunda görüştü. Mahallesinde çiftçilik yapanlar adına ziraat odasını ziyaret ederek yeniliklerle ilgili bilgiler edenin Özkar, öğrendi konuları mahallesindeki çiftçilerle paylaştı. Ziraat odasının ceviz fidesi dağıttığını söyleyerek bu projeden tüm çiftçilerin faydalanması gerektiğini aktardı.

Bizim suyumuz İstanbul’dan daha ucuz

Geçenlerde sosyal medya çalkalandı. İstanbul’da su fiyatına indirim gelmiş, aynı indirimi biz neden yapmıyoruz diye.

İstanbul’da su ücreti düştüyse Kocaeli’de de düşsün diyenler için konuyu araştırdım. Ancak bambaşka bir tablo çıktı karşımıza. Malum su zammı artık TEFE/TÜFE’ye göre belirleniyor. TEFE/TÜFE farkı İstanbul’da her ay faturaya yansıtılıyormuş. İlimizde ise yılda bir kez yansıtılıyor.

İstanbul’da (İSKİ) 10 tona kadar suyun tonu 4.96 iken kentimizde (İSU) 3.33 TL.Yani biz zaten İstanbul’dan çok daha düşüğe su tüketiyormuşuz. Yapılan yüzde 5’lik indirim ise eklenen TEFE/ TÜFE ile birkaç ayda eski halini alıyor.

Bu arada hatırlatayım, İSU’da TELE-TÜFE artışı Şubat ayından sonra faturalara yansıtılacak.

Çocuk resimlerinin analizi eğitimi yapılıyor

Uluslararası Psikologlar Derneği 'nin düzenlediği "Çocuk Resimlerinin Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi" 9-10 Aralık Cumartesi günü saat: 10.00’da Otel Asya'da yapılacak. Doktor, Psikolog, Psikolojik Danışman, Özel Eğitim ve Sosyal Hizmet Uzmanları, Sosyologlar, Okul Öncesi Öğretmenleri, Ana Sınıfı Öğretmenleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri, Aile Danışmanları ve özel ilgi alanı eğitim olan herkes katılabilecek. Eğitimi Psikolojik Danışman ve Rehber Aile Danışmanı Elif Pehlivan, verecek