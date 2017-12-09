İstanbul destanları!

Bugün günlerden Kocaelispor…

Geçen hafta, takımın omurgası olmamasına rağmen umut veren bir futbol sergileyen Kocaelispor, gençlerle çıktığı maçta ilerisi için umut verirken. Karacabey Birlik’i elinden kaçırdı…

Bugün ise daha derli toplu bir kadroyla Çekmece deplasmanında sahaya çıkacak Kocaelispor’dan haklı olarak galibiyet bekliyoruz…

***

Rakip, lider Uşak’ı yenebilmiş bir takım…

Ama, bizim deplasmanda galibiyeti kaçırdığımız Tarsus’tan geçen hafta 3 yedi…

Tabii ki bu matematikle, bugünkü maç öncesi bir tahmin yapmak sadece aptallık olur…

Top yuvarlaktır…

Maç 90 dakikadır… (Bu sene biz hep 89’da bitti zannettik)…

Çıkacaksın, tekmeye kafa koyacaksın, savaşacaksın ve puanlarını çatır çatır alacaksın…

Ama bir ama 3 puan...

Şu ortamda kesinlikle puansız kalmayacaksın…

***

Çekmece… Tepecik… Tarsus… Kızılcabölük… Arsin… Velimeşe… Düzyurt… Adliye… Payas…

Daha önce adlarını bile kolay kolay bilemeyeceğimiz takımlar…

Bunlarla oynuyoruz ve ‘medet’ umuyoruz…

Bugünlere düşürenler utansın!..

***

Bugün Büyükçekmece Tepecik deplasmanına bile korkar halde çıkıyorsak, bu utanç, Kocaelispor’u bozuk para gibi harcayıp bir kenara atanlarındır!..

Şimdi onlar kentin ünlü caddelerinde alnı açık ve başı dik gezdiklerini anıyorlar…

Ama çevresinde gezenler, onlara içlerinden neler söylüyor Allah bilir!..

Çalma, çırpma demiş semavi dinler…

Bunların hırsızlığının boyutu bile bilinmiyor artık…

***

Şimdi suskun, 12 Eylül öncesinin aktif işçi kenti Kocaeli’nin takımı Kocaelispor, her zaman için devrimlerin kentinin devrimci sembolü olmuştur…

Bir zamanlar on binlerle gittiğimiz İstanbul’a, bugün 300-500 kişiyle gidiyorsak, bu hale getirenler utansın!..

Bugün taraftar İstanbul’a giderken, İnönü, Ali Sami Yen, Şükrü Saraçoğlu canlanacak gözlerinde…

Ama onların yanından kıyısından, çevresinden geçip, taaa Büyükçekmece sürgününe gidecek…

Bir zamanlar küçümsediğimiz Sarıyer, Karagümrük, Bayrampaşa’ya ibretle bakıyoruz şimdi…

Onların yanına yanaşmaya çabalıyoruz ve bu bize çok ağır geliyor…

İçimize içimize ağlıyoruz, düşman gözyaşlarımızı görmesin diye…

Sahte gülücükler dağıtıyoruz 17 yıldır…

***

Bir sıkımlık barutumuzla çıktığımız Süper Lig’de bile, 9 yıl önce 5 attığımız Galatasaray’a, ancak bu kadar süre sonra gol atabilen Başakşehir takımına imrenerek bakıyoruz…

Süper Lig bizim destanlarımıza, heyecan kasırgamıza hasret, biz Süper Ligimize…

Boynu bükük şekilde çıkacağımız Büyükçekmece’de, işte bu duygularımızı hissederek mücadele edin çocuklar!..

Ve taraftarlar…

Sahadakilerin sizi temsil ettiğini unutmadan davranın…

Cizre’de gerçekten hepimiz çok utandık…