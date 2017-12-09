Bunu da  gördük!

Ne günlere kaldık! 30.11.2017 Perşembe günü sabahı, ortalık karanlık, saat 6.30-07.00 arası, Şirintepe’de, üst geçit altındaki duraktan, Derince istikametinden gelen Özel Halk Otobüsüne bindim. Ben 73 yaşındayım ve ücretsiz seyahat kartım var. Otobüste on kadar yolcu bulunuyordu. Kartı cihaza tuttum okumadı. Şaşırdım kaldım. Bir daha denedim, cihaz yine okumadı. Şoföre kartı gösterip “Bakın…üstünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yazıyor, senin bu cihaz bunu nasıl okumaz?” diyerek yeniden denediğimde son derece küstah bir tavırla “Beni ilgilendirmez…kartın çalışmıyor…ona bir şey olmuş” gibi sözler sarf etti. Hemen arkasındaki yerde oturdum. Çantamda bozuk para aramaya koyuldum. Çünkü artık yapacak şey yok: bir yolcudan parasını ödeyerek kartını okutmasını dileyeceğim. O sırada vardığımız bir duraktan genç bir adam bindi. Şoför gayet küstah bir tavırla “ Beyim!…Kartın çalışmadı, bu beye para ver de senin için okutsun “ dedi. O yolcu, bu söz üzerine hiç tereddüt etmeden kartını ikinci defa okuttu. Parasını ödememi, ısrarıma rağmen büyük bir nezaketle reddetti.

Yolda gidiyoruz. Ben daha dün de kullandığım kartın başına ne geldiğini düşünmekle meşgulüm. Şoför efendi !..telefonla konuşmaya başladı. Oldukça uzun süren bu konuşmada “Derince’den bu yana 15 yolcu aldığını. Bunlardan 10 tanesinin parasız seyahat eder türde olduğunu, bu rezalete katlanamadığını anlatırken bangır bangır “bedavacı / beleşçi” diye tarif ettikleri için ( yani ben ve diğer yolcular) hakaret içerikli sözler sarf etti. Bizlere “gelinim sen anla tarzı” hakaretin bini bir para. Söylediklerini duymamızdan hiç sakınmadan konuşmasını sürdürdü. İğrenç bu durum. Bu kanunu uygulayanlar dışında uygulamasından faydalanan benim gibi kişileri hedef alan hakaretler.

Son durak otobüs terminali. Terminale girmeyip, karşıdaki durakta durdu ve kalan iki yolcu olarak bizlere “Burasının son durak olduğunu” söyledi. Bunun üzerine diğer yolcu arkadaş “Terminale neden girmiyorsun? Bu hattın son durağı terminal “ deyince son derece berbat bir ses tonu ile “ Yürüyün!... biraz” şeklinde adeta kükredi. Biz elimizde eşyalarla otobüsten indik ve yolun karşısına geçtik. Halbuki bu otobüsün yeni turu terminal içindeki alandan başlıyordu.

Terminalde bir başka otobüse bineceğim. Kartım bozuk !...ya nüfus kağıdımı gösteririm.. Herhalde kabul ederler “diye düşündüm ama bir ihtimal deyip kartı cihaza bastım ve kart okundu.

Bu kartın önce neden çalışmamış olmasının nedenini hala anlamış değilim.

Bindiğim özel halk otobüslerinde şoförlerin telefonla ya da yanlarındaki bir yolcu ile “bedavacılar” olarak tanımladığı yolcular için hakaret içerikli konuşmalar yaptığına çok sık rastlamaktayım. Bu konuşmaları yaparlarken söyledikleri hakaret içerikli sözleri yolcuların duymasından hiç sakınmıyorlar. Ama bununki şimdiye kadar duyduklarım içinde en iğrenç olanıydı. Durakta el kaldırdığım halde beni görmemezlikten gelenler de oluyor. Ancak, kartımın geçersiz duruma gelmesini ilk defa yaşadım.

Şimdi o şoför bozuntusuna (Çünkü bütün şoförler böyle olamaz) iki soru soracak ve kesin olarak doğru olan cevaplarını ben vereceğim:

Senin 65 yaşın üstünde anan, baban, amcan, dayın vs bu tür kart kullanmıyor mu? Cevap; kullanıyorlar.

İkinci sorum: Sen 65 yaşına gelince bu karttan alıp kullanmayacak mısın? Cevap; kullanma hakkının doğduğu ilk gün bu kart için başvuruda bulunacaksın.

Benim gibiler senin hakaret içerikli sözlerini duymakla seviye kaybetmez. Onlar kanunla verilmiş bir hakkı kullanıyorlar. Ama bu sözlerle kendi ailenin fertlerine, akrabalarına ve daha şimdiden gelecekteki “kendine” de neden hakaret eder duruma giriyorsun? Bunun da cevabını vereyim: Çünkü seviyen bunu idrak edecek durumda değil.