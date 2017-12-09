Bakü’de kardeşlik sergisini açıyoruz

1999 ‘da yaşadığımız Marmara Depremini unutmamız mümkün değildir. Çünkü o acıları bire bir hepimiz yaşadık. Binlerce insanımız öldü. Maddi kayıplarımız oldu. Aradan bunca yıllar geçti, tam anlamı ile yaralarımızı sarmış değiliz. Yeterince ders aldığımızı da söyleyemeyiz. Allah bir daha felaketi bize ve hiç kimseye yaşatmasın. Olumsuzlukları saymak istemiyoruz. Özetle söylemek gerekirse toplumumuzun felaketler karşısında nasıl bir dayanışma ve paylaşım içinde fedakârlıklarını da bu depremde gördük ve yaşadık.

Bu dayanışma ve yardımlaşma yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da büyük yardımlar yapıldı. Bunları asla unutamayız.

İLK YARDIM KARDEŞ AZERBAYCAN’DAN

Tarihin her döneminde kardeş ve dostluğunu yaşamış ve yaşatacak dünyadaki tek örnek Türkiye- Azerbaycan’dır. Bir Millet İki Devlet ruhu ile depremde yanımızda olup, acıları bizimle yaşayan ve yardımlarını bizzat beraberinde getiren ilk Dünya Lideri Haydar Aliyev oldu.

Birbirlerine “Gardaş” diye hitap eden 9.ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Azerbaycan’ın Milli Lideri Haydar Aliyev beraberce el ele deprem bölgesini dolaştılar. Halkla kucaklaşıp, kaynaşarak dertlerini paylaştılar. Deprem nedeni ile geç açılan Kocaeli Üniversitesinin yeni öğretim yılı açılışında bulundular.

Haydar Aliyev beraberinde tırlarla getirdiği yardımın halka dağıtılmasını sağladı.

Bu sarılmaz kardeşliğimizi Çanakkale’de ve kurtuluş savaşımızda yaşadık. Petrolü ile hazinesindeki altını vererek silah almamızı sağlayan, halkın parmağındaki yüzüğü, kadınların kulaklarındaki küpesini verecek kadar dayanışma ruhunu yaşadık. Azerbaycan’ın 1918 de top yekûn katliamdan kurtaran Nuri Paşa Komutasındaki Kafkas İslam Ordularını asla unutmadılar.

Depremdeki bu önemli ziyaretin fotoğraflarını çeken Hürriyet Haber Ajansının o zamanki temsilcisi gazeteci Mustafa Bağdiken’in arşivindeki fotoğrafları günün anısına Bakü’de sergisini açmaktayız. Bu tarihi fotoğrafların sergisi daha sonra Kocaeli’nde ve Federasyonumuza bağlı derneklerin bulunduğu illerde açılacaktır. Bakü’deki açılış tarihini Haydar Aliyev’in ölüm yıl dönümüne denk gelecek şekilde planladık.

Bakü Nesimi Valiliği’nin teklifi ve organizasyonu, Nesimi Belediyesi ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nun işbirliği ile 11 Aralık Pazartesi günü sergi tören ile açılacaktır. Uygulanacak programın detaylarını Nesimi Valiliği bize gönderdi.

11 Aralık günü “M.F.Axundov adına Devlet Dram Teatrında” Haydar Aliyev Ebedi hatırasına istinaden fotoğraf sergisi saat 11’de törenle açılıyor.

Aynı gün Nesimi Valiliği ziyaret edilerek görüşülecek. Bundan sonra Haydar Aliyev Müzesi ziyaret edilecektir.

12 Aralık günü Haydar Aliyev’in mezarı ziyaret edilecek, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği ziyareti yapılacaktır.

13 Aralık Adalet Bakanlığı Belediyeler Birliği ile görüşmeler yapılacaktır.

Ziyaret sırasında birçok büyük Sivil Toplum Örgütleri ile görüşmelerimiz olacak. Ayrıca televizyon programları gerçekleştirilecektir.

Ziyaretin detaylarını daha sonra okurlarımıza ileteceğim.