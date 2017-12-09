Kudüs demek…

Peygamberimizin Miraç’a yükseldiği, ilk kıblemiz olan Kudüs’ün Müslümanlar için olduğu kadar Hristiyanlar ve Yahudiler için de önemi büyüktür.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olma ilanını geçersiz saymış ve Doğu Kudüs’ün işgal altında olduğunu tüm dünyaya duyurmuştu.

İsrail ve Filistin’in ortasında Mescid-i Aksa, Kubbet-üs Sahra, Ağlama Duvarı gibi dini öneme sahip yerleri barındıran Kudüs’ün geçtiğimiz günlerde ABD tarafından İsrail’in Başkenti olarak tanınması, tüm dünyada tepkilere neden oldu.

Birleşmiş Milletler kararını bile hiçe sayarak birçok topluluk için kutsal sayılan toprakları İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklayan Trump yönetimi bölgenin kaosa sürükleneceği gerçeğini maalesef umursamadı.

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Açıklamaya ilk ve en sert tepkiyi elbette Türkiye verdi.

Daha sevindirici olan toplumun her kesiminin aynı hislerle tepki vermesiydi.

Meclisteki siyasi partiler de ortak bir deklarasyon yayımlayarak tepkisini ortaya koydu.

Kendi içimizde sağladığımız bu birlikteliği dünya genelinde sağlamaya ve Kudüs konusunda öncülük yapmaya çalışıyoruz.

Lozan’ın güncellenmesi tartışılmaya başladığına göre, artık Ayasofya’yı da ibadete açmanın vakti gelmiştir diye düşünüyorum.

Şu ne der, bu ne der döneminin geride kaldığı, yerli ve milli olan tüm unsurların bir araya gelerek ülke çıkarları için adım attığı bir dönem bu.

Ya ülkemizin yanında dimdik duracağız, ya da olup biteni seyredip sıranın kendimize gelmesini bekleyeceğiz…

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Elbette interaktif olacağız, tüm değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Dünya mazlumlarının yanında durmaya, Müslüman coğrafyasına hamilik yapmaya devam edeceğiz. Küçük hesaplar yapmanın zamanı değil.

Yeni dünya denkleminde var olabilmek için güçlü olmamız gerekiyor.

Ne gidecek başka bir ülkemiz var, ne de esir yaşamayı göze alacak bir yapımız…

Kudüs’e de bu gözle bakmamız gerekiyor.

Milli bir dava gözüyle bakarsak Kudüs’ü anlarız.

Çünkü Kudüs sadece üç dinin merkezi değil, Türkiye’nin de gönül merkezidir.

Öyleyse Kudüs’e sahip çıkalım.

Allah muhafaza, Kudüs düşerse, unutmayalım ki yeni hedef İstanbul’dur, Türkiye’dir.

Bu yolu Büyükşehir Belediyesi yaptı!

Derbent merkeze geçtiğimiz günlerde asfalt atılmış ve bozuk yollar onarılmıştı.

Uzun süre vatandaşların şikayetçi olduğu bu yol Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlanmıştı.

Büyükşehir Belediyesi diyorum, çünkü beldenin girişinde asılan bir pankart ile bu yolun Büyükşehir tarafından yapıldığı yazıyordu.

Belki ilk kez şahit olduğumuz bir durum bu.

Büyükşehir Belediyesi asfalt yaptığı bir yola “bunu biz yaptık” diyordu.

Bu pankart asılmasa muhtemelen ilçe belediyesi yapmıştır diye bilinecekti.

Şimdiye kadar böyle bir uygulama yapıldığını bilmiyordum.

Büyük projeler için elbette reklam yapılıyor ama bir asfalt için yapılan bu reklam görenleri hayrete düşürüyor.

Bakalım bundan sonra da bu tür ilginç şeyler görmeye devam edecek miyiz?