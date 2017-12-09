CHP’li Sarıbay ve Akar vatandaştan ne istedi?

Seçimler yaklaştıkça, tansiyon da yükseliyor…

Partiler yavaş yavaş seçim stratejilerini belirlemeye başladı…

CHP’liler anlaşılan bu seçimlerde halkla birlikte, halkla iç içe bir siyaset yapmayı planlıyor…

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İl Yöneticileri Naim Keskin ve Bilgi Dehmen önceki gün İzmit sokaklarında vatandaşın sorunlarını dinledi.

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Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlarla selamlaşan CHP’liler, ardından İzmit Sanat Sokağında esnafı ziyaret ettiler.

Çay ocağında oturup vatandaşla sohbet ederek sorunları dinleyen CHP’liler gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundular.

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Çay ocağında oturup vatandaşın sorunlarını dinleyen Sarıbay ve Akar;

“Bizler muhalefet görevini yerine getiriyoruz…

Ancak bu sorunlar sadece bizim çabamızla çözülmez…

Sizler de kendi muhalefetinizi oluşturarak sesinizi çıkarmalısınız.

Vatandaş kendi cebine uzanan elleri artık görmeli.

2019 yerel seçimleri Türkiye’nin geleceği için oldukça önemli.

Bu iktidar, cumhuriyet ve kazanımlarını unutturma telaşı içinde” dedi…

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Sarıbay ve Akar’ın açıklamaları böyle…

Şu bir gerçek ki, 2019’da iki seçim var….

Birincisi Mart ayında yerel seçimler…

Kasım ayında da genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi…

Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli…

Vatandaş 3 Kasım 2019’daki seçimlerde ya parlamenter sistemin devam etmesini isteyecek, ya da Başkanlık sistemini tercih edecek…

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Sarıbay ve Akar’ın dediği gibi, vatandaş bilinçlenmemi…

Sormalı, soruşturmalı, sorgulamalı…

Yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, “Atı alan Üsküdar’ı geçer”…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep ABD’den, AB’den ve dış güçlerden şikayet eder…

Başkanlık Sistemi’nin de dış güçlerin, özellikle ABD’nin istediği yönde tartışmalar yapılıyor…

ABD’nin Türkiye’de istediği Başkanlık Sistemi’ne karşı, herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum…

Outlet Center İzmit’te Mağazacılar Günü

Türkiye’de, Perakende / Mağazacılık sektöründe çalışanların onurlandırılmalarını ve onlara teşekkür edilmesini amaçlayan 12 Aralık Mağazacılar Günü bu yıl 5. kez kutlanacak. Tüm mağaza yöneticilerinin pozitif enerji ve coşkusunu bir kat daha arttırmak amacıyla; Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu çatısı altındaki derneklerin öncülüğünde 2013 yılında 12 Aralık Mağazacılar Günü adıyla kutlanmaya başladı. Bu kapsamda, Outlet Center İzmit Yönetimi; 12 Aralık 2017 Salı günü sabah saat 09.15’de merkezde bulunan tüm mağazaların yöneticilerini Köfteci Yusuf’ta sabah kahvaltısında ağırlayacak. Outlet yönetimi, herkesi bu etkinliğe davet etti…

Sokakta keman sesi

İzmit’in kültür, turizm kenti olması amacıyla yaklaşık 6 yıl önce başlatılan “Sokakta Sanat Var” etkinlikleri tün hızıyla devam ediyor. Keman sanatçısı Ezgi Dinç, İzmit’in değişik yerlerinde verdiği mini konserlerle vatandaşlara hoşça vakit geçirtiyor.Keman sanatçısı Ezgi Dinç’in her Cuma akşamı 17.00 – 20.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak Cumhuriyet Parkı, Bekirdere, Alikahya ve Kuruçeşme bölgelerinde mini konserler veriyor. “ Sokakta Sanat Var” etkinliği 2018’de de devam edecek. Bu tür sanat esintileri, açıkçası insanın hoşuna gidiyor.

Her 1000 kişiye 1 ton çöp düşüyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre İzmit’te günde ortalama 350 ton çöp toplanıyor… İzmit merkezdeki 50 mahalle ve 52 köydeki çöp toplama hizmeti 36 araç ve 100’den fazla personel ile yapılıyor. 350 tondan fazla evsel atık toplanarak İZAYDAŞ’a götürülüyor… İzmit’in nüfusu 350 bin… Yani günde her bin kişiye 1 ton çöp düşüyor…

3 bin hayvan, trafik kazasında zarar gördü

2017 yılı verilerine göre Kocaeli genelinde 2 bin sokak hayvanı trafik kazalarında zarar gördü. Bildirilen kaza yerlerinde bin 325 sokak hayvanına ekipler tarafından müdahale edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Öte yandan vatandaşların istekleri doğrultusunda tedavi edilen hayvanlar sahiplendirildi. Ayrıca Sokak hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde 2017 yılı boyunca 4 bin 980 sokak hayvanı tedavi altına alındı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hem sokak hayvanlarının hem de sürücülerin güvenliği açısında dikkatli olunması gerekiyor. Yapılan yolculuklarda frene değil kurallara güvenmemiz gerektiğinin altı çiziliyor. Yol kenarlarında bulunan trafik işaretlerine güvenmek yaşanabilecek olumsuz durumları asgari seviyeye indiriyor.