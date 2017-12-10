Bisiklet Gelişim Çalıştayı 2

Bisiklet ailesi bu defa Manavgat’ta toplandı. Antrenör, Hakem ve Mekanisyen eğitimleri verildi. Ana oturumlarda Dağ Bisikletinde Yüksek Şiddetli Antrenmanlar, Doping, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (World Tour 2017) konularında daha kapsamlı ve detaylı bilgi içeren oturumlar yer aldı.

Alman 23 yaş altı dağ bisikleti milli takım antrenörü Bernd Ebler, deneyimleri yanında ve özellikle antrenman planlaması üzerine iki ayrı oturumda konuştu. Doping konusunda Prof. Dr. Rüştü Güner (Ankara Üniversitesi), çeşitli ilaç kullanımı ve bunların etkilerini ilginç örneklerle açıkladı.

Almanya’dan ve özellikle alt yapılarda çalışan antrenörlerin eğitimi üzerine uzman olan Sybilla Wadewitz, çocuklarla çalışırken onların seviye inilmesinin öneminden bahsetti. Uygulamalı bir sunuş yapan Wadewitz, kız ve erkek çocukların her yaştaki motorsal, bilişsel ve diğer özelliklerinin detaylı biçimde aktardı.

Her iki eğitmenin anlatımlarından yola çıkılırsa önümüzde dönemde eğitimle ilgili yüksek tempolu bir çalışmanın zorunluluğu ortaya çıktı.

Başkanın konuşmasından bazı bölümlerini sizlerle paylaşıyorum: Başkan Erol Küçükbakırcı 1972 ve 1976 Olimpiyat Oyunlarına katıldı. 1980 yılındaki Moskova’ya gidemedi. Nedeni, Batının Doğu Blokunu protesto etmesiydi. Bu yıla geldiğimizde World Tour’un ne anlama geldiğini çok güzel şekilde açıkladı. Bisikletin Şampiyonlar Ligi diyeceğimiz bu yarışının Eurosport 1’de yayınlanması ile Dünyada en az 2 milyar kişiye ulaşması sağlandı. Bunu çok önemli bir gelişme olarak değerlendirmeliyiz.

Çalıştayın bir bölümü İzmit Belediyesinin Bisiklet üzerine yaptığı çalışmaların aktarılması şeklinde geçti. İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Muhammet Öztürk; yirmi bine yakın bisikletin dağıtıldığını, bisiklet yollarının yapıldığını ve bunun ileriki günlerde mesafesinin arttırılacağını söyledi.

Haftasonu yapılan bisiklet gezileri ve bisiklet şehri olmaya doğru giden bir kentte yer aldığım için kendimi bir kez daha mutlu saydım. Her ne kadar motosiklet kullanıyor olsam da iki tekerden söz ediliyor çünkü…

Tekrar World Tour’a dönersem, Cumhurbaşkanlığı turu esnasında meydana gelen kazalar ve bunlara uygulanan acil tıp müdahalelerinden söz etmem gerekiyor. Prof. Dr. Sedat Yanturalı (Dokuz Eylül Üniversitesi), ekibi ile birlikte çok başarılı bir iş çıkarmışlar. Bir kaza sonrasında sanıyorum en kısa sürede müdahale edilen bir yarış oldu. Sağlık organizasyonu bu tür yarışlarda en önemli çalışma alanlarından biridir. Acil tıp ekibine tebriklerimi iletiyorum, ellerine sağlık…

Doç. Dr. Cem Çetin (Marmara Üniversitesi), bu tura katılmıştı ve nelerin yaşandığını, organizasyonun püf noktalarını açıkladı. Gelecek yılda neler yapılabilir konusunda bazı ipuçlarını verdi. Dünyadaki diğer organizasyonların durumundan söz etti.

Prof. Dr. Fatih Kılınç (Süleyman Demirel Üniversitesi) bisikletin antrenman boyutlarından söz etti. Sanıyorum çok yakında yüksek irtifa üzerine bir merkez kurarsa hiç şaşırmayalım…

Bu çalıştayda en çok koşturan ve planlama aşamasından itibaren yoğun çaba gösteren M. Zeki Kutlu’nun (Kocaeli Üniversitesi) şimdiden üçüncüsü için hazırlık yapmaya başladığına eminim. Benim önerim, bu spor için Bisiklet ve Bilim Sempozyumu’nun derhal düzenlenmesidir. Böylelikle bisiklet üzerine çalışan ve çalışacak olan akademisyen kardeşlerimizi orada dinleme fırsatı bulabiliriz.

Şimdi, eğer bisikletiniz yoksa doğru bisiklet satıcısına gidin ve kendinize bir bisiklet alın! Akşam üzerleri, haftasonları bu iki tekerlekli ve az enerji harcayarak kullanılabilen bu araç, size daha sağlıklı bir beden kazandıracaktır.