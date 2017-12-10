Dualarımız Zeynep için…

Amacı sadece spor yapmaktı…

Bir gelecek planlaması fala yoktu…

Çıkıp sahada futbol oynamak istiyordu!..

Aynı zamanda da okul takımında futsal oynuyordu…

Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nde…

Cuma günü çıktı parkeye…

Heyecanı öyle yüksekti ki, beyni bu heyecana dayanamadı…

Kanadı…

Şimdi ölümle pençeleşiyor…

Yazık…

Ok yazık…

Şimdi lisansın nasıl verildiği yeniden sorgulanacak…

Geçen hafta, sahada sağlıkçı yok diye haber yaparken “Facia mı bekliyorsunuz?” demiştim…

Evet facia geldi işte…

Bundan daha büyük facia mı olur?..

Yazık…

Çok yazık…

Dualarımız Zeynep’le…

Bu ne şimdi?

Sonunda testi kırıldı…

Dayandık dayandık ve yenildik…

Bir kıvılcım beklerken, yangına benzin döküldü…

Fatih Kavlak eve takımı dün Tepecik’te, erken yedikleri golle hüsrana uğradı…

Maçı izleme şansım olmadı…

Şimdi malum çevreler yine ayaklanacaklar ve kelle isteyecekler…

Bakalım neler olacak?..

Kim kurtarıcı olarak seçilecek?..

Ben en çok yönetimin nasıl bir adımı atacağını merakla bekliyorum…

Çünkü Kavlak’a sonuna kadar güvenoyu verdiler…