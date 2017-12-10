Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlere meyve ağaçlarının gübrelenmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Gübresiz dikilen veya dikildikten sonra gübrelenen fidanların gelişmelerinde ve meyve verimlerinde bariz aksaklıklar görülür. Böyle ağaçlar, ilk bakışta kendini belli ederler; istenilen sürgünleri vermezler. Bu ağaçlarda cılız dal ve dalcıklar üzerinde bol çiçek gözü topluluğu olduğu halde çok az odun gözü meydana gelir ve bunlardan da ince zayıf sürgünler alınır. İyi bir bakım ve gübreleme ile kuvvetli büyümüş ve şeklini almış ağaçlardan, bol ve lezzetli meyveler almak mümkündür. Meyve ağaçlarının gübrelenmesinde çiftlik gübreleri, kimyevi gübreler ve bir de yeşil gübre kullanılır.

Çiftlik gübresi: Kullanılacak çiftlik gübresi, yanmış olmalı; fidan dikiminde taze gübre kullanılmamalıdır. Bu gübrelerin fidanlara faydalı olabilmesi için çürümesi ve gübrenin olgunlaşması için üzerinden zaman geçmesi lazımdır. Şeftali gibi bir senelik dal üzerinde meyve veren cinslere daima çok gübre verilmelidir. Bu suretle çok dal ve bol meyve alınır. Armut, elma gibi ancak üç senede meyve gözü yapan cinslere çok gübre verilirse, daima kuvvete kaçar ve az meyve verirler. Bu gibi ağaçlar daha ziyade gençken gübreleme suretiyle kuvvetlendirilir. Eriklerden, Avrupa cinsleri de böyledir. Amerikan ve Japon çeşitlerinin şeftali gibi bol gübreye ihtiyaçları vardır. Meyve ağaçlarının gübrelenmesi için çiftlik gübreleri en iyisidir. Çiftlik gübreleri çeşitli maddelerle hem toprağı zenginleştirir, hem de içinde bulunan humus nedeniyle toprağın yapısını islah eder. Çiftlik gübresi ağaçlara sonbaharda ve kış aylarında bel yapmadan evvel verilir. Gıdayı kök uçlarındaki ince kökler aldığından, gübreyi ağaç tacının kapladığı sahaya iyice yayılmalı ve arkasından da bekletilmeden belleyerek toprağa gömülmelidir.

Çiftlik gübresi olarak koyun, sığır, beygir gübreleri kullanılmalıdır. Ağaç başına verilecek gübre miktarını söylemek güçtür. Bu toprağın çeşidine, ağacın nev’ine, yaşına ve gübrenin nev’ine göre değişir. Genelde orta halli topraklarda meyve ağaçlarına dikimi ertesi senesinden itibaren mahsul vermeye başlayıncaya kadar ve fidanın büyüme durumuna göre senede 25 ile 60 kilo veya bir iki el arabası çiftlik gübresi verilmelidir. Mahsule başladıktan sonra ağaç başına her sene 50 veya 60 kilo çiftlik gübresi verilmelidir. Üç veya dört senede bir meyve bahçesi umumi olarak serpme suretiyle gübrelenmelidir. Umumiyetle hafif topraklarda sık; fakat azar azar, ağır topraklarda seyrek; fakat fazlaca gübre verilebilir. Çiftlik gübrelerinden koyun ve beygir gübresi, ağır topraklara; sığır gübresi, hafif topraklara verilir. Çiftlik gübrelerinden başka meyve ağaçlarına kimyevi gübre de verilmelidir. Kimyevi gülmelerden potaslı ve fosforlu gübreler, ağaçlara sonbaharda verilir; azotlu gübreler ise ilkbaharda ağaçlarda hayat başladıktan sonra kullanılır.

Yeşil gübreler: Bahçe toprağının uzvi maddelerce zenginleştirilmesi ve aynı zamanda toprağın fiziki evsafının düzeltilmesi için çiftlik gübreleri ve kimyevi gübrelerden başka bahçenize bakla, acı bakla, tırıfıl gibi bakliyeler ekilerek çiçeklenme başlarken yeşil halinde toprağa gömülmesi meyve ağaçları için çok faydalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla