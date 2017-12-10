Bazı gıdalar “helal” de, diğerleri “haram” mı?

Türkiye, “akıl tutulması” bir dönem yaşıyor.

İnsanları ayırdık.

Bizden olanlar, bizden olmayanlar…

Ülkeleri ayırdık.

Dost ülkeler, düşman ülkeler…

(Dostumuz kalmadı ya, neyse…)

Herkesin inancı kendisine de, toplumda “inananlar” ve “inanmayanlar” ayrımı da yaptık.

En nihayet sıra, gıdalara geldi.

“Helal” gıdalar…

“Helal et”le başladık işe.

Sonra “helal modası”, daha doğrusu “helal kurnazlığı” hızla yayıldı.

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı “siyasi iklim”de “helal” sözcüğü iyi iş yapıyor ya…

Piyasada bir “helal furyası” aldı başını gitti.

*Helal süt…

*Helal peynir…

*Helal ayran…

*Helal gazoz…

Helal şu, helal bu!

Yediğimiz içtiğimiz her şeyin güya “helal”ini çıkardılar.

Ne yani, üstünde “helal” yazmayan gıdaların hepsi “haram” mı?

Veya…

Yüzlerce yıldır, daha “helal sahtekârlığı” başlamadan önce yiyip içtiğimiz ne varsa, hepsi “haram gıdalar” mıydı?

Bu millet şimdiye kadar “haram gıdalar”la besleniyordu da, bu iktidar döneminde mi “helal gıdalar”la beslenir oldu?

Yazık, vallahi yazık!

Yok “Helal gıda”, yok “haram gıda” diye diye, inanın bu milletin psikolojisini bozuyorsunuz.

Milletin yediğinin sağlıklı olup olmadığına bakmıyorsunuz…

Bir “helal gıda” uydurdunuz, milletin saf duygularını, dini duygularını sömürüyorsunuz.

Şimdi piyasaya bakın siz, helal-haram yarışması, “kalite” yarışmasını geride bırakıp din eksenli bir rekabet alanı oluşturacak.

Kalitesiz ve sağlıksız gıdalar, “helal gıda” şemsiyesi altında piyasaya sürülecek, üstünde “helal” sözcüğü olduğundan kimse de işlem yapmaya cesaret edemeyecek.

Piyasa böyle ciddi bir tehlike ile karşı karşıya!

Sonunda ne olacak biliyor musunuz?

Dürüst gıda üreticisi…

Dürüst gıda satıcısı…

“Helal”le milleti aldatmadığı için kaybedecek…

“Helal” sözcüğünü kullanarak milleti aldatanlar ise kazanacak.

Güzel dinimizi ticarete de alet ettiler ya, pes doğrusu!

Temel’in atasözleri

Karadenizli bir okurum, “Temel atasözü söyleseydi nasıl söylerdi?” diye bir derleme yapmış, mail atmış.

*Ev alma, onun yerine evi olan bir kız al.

*Kurunun yanında pilav çok iyi gider.

*Kumarda kaybeden evde dayak yer.

*Yiğidi öldür, ama sakın parmak izi bırakma.

*Öfke ile kalkan güzel bir sopa yer.

*Sağlam kafa duvara vurunca anlaşılır.

*Üzüm üzüme baka baka buruşup çürür.

*Öğrenciler, dersin sonunu notun onunu sever.

*Yanlış hesap vergi dairesinden döner.

*Deniz dalgasız, siyaset yalansız olmaz.

Rüşvet verene ceza, rüşvet alana…

Türkiye’de rüşvet dağıtan Rıza Zarrab, devletimiz tarafından cezalandırıldı.

Bütün mal varlığına el konuldu…

Tamam da, rüşvet alanlara ceza yok mu?

Onlar, aldıkları milyon dolarlarla keyif sürmeye devam mı edecekler?

İnsanın “Adaletin bu mu dünya?” diye isyan edesi geliyor.

Ömer Hayyam’dan “iyilik” dersi

Sevgiyle yoğrulmamışsa yüreğin

Tekkede, manastırda eremezsin.

Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada

Cennetin, cehennemin üstündesin.

En doğrusu dosta düşmana iyilik etmen

İyilik seven kötülük edemez zaten.

Dostuna kötülük ettin mi düşmanın olur

Düşmanınsa dostun olur iyilik edersen.

Okunu attın mı ölüm, siperler boşuna.

O şatafatlar, altınlar, gümüşler boşuna.

Gördük bütün insan işlerinin iç yüzünü.

Tek güzel şey iyilik, başka şeyler boşuna.

2 görüş

*”Çok kişiyle konuş. Az kişiyle düşün. Tek başına karar al.” KONFÜÇYUS

*”Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer. İçsen de tükenir, içmesen de… Bu yüzden hayattan tat almaya bak. Yaşasan da bitecek, yaşamasan da…” Neyzen TEVFİK