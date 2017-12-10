Mutluluğa giden yolu merak ediyor musunuz?

Kış geldi çattı. Güneşli günler azalmaya başlayınca yazın durmak bilmeyen neşesi de yerini yavaş yavaş iç sıkıntısına ve derin düşüncelere bırakıyor.

Oysa insan mutlu olmalı, yaşamdan keyif almalı, depresyondan uzak durarak aldığı her nefesin değerini bilmeli.

Mutluluğa giden yolların neler olduğunu merak ediyorsanız Spiritüel Gelişim Danışmanı Gülnur Ünal’ın önerilerine kulak verin.

10 maddede keyifli bir yaşamın sırrını veren Gülnur Ünal’a göre yapılması gerekenlerden bazıları, doğayla barışmak, sevdiğini göstermek, kendine karşı dürüst olmak ve paylaşmak.

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Spiritüel Gelişim Danışmanı Gülnur Ünal, eylül ayıyla birlikte kişilerin mevsimsel geçişler yaşayabileceği ve mutsuzluk içine girebileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Ancak her türlü değişime karşı kişilerin kendi benliklerini “uyanık” tutmaları gerektiğinin altını çizen Gülnur Ünal, “Önemli olan değişimlere uyum sağlamak için hayatımızda hep yapmamız gerekenlerdir.

Bunları uygularsak mutluluğu daha kolay yakalarız.

Böylece geçişlerden en az şekilde etkileniriz” dedi.

Spiritüel Gelişim Uzmanı Ünal, herkesin ruhunun huzuru ve mutluluğu için dikkat etmesi gereken 10 adımı sizler için anlattı:

1- KENDİNİZE DÜRÜST OLUN:

İnsan kendi varlığına karşı ne kadar dürüst olursa karşısındaki kişilerden de aynı derecede dürüstlük görür. Kendinize karşı dürüst olup olmadığınızı ölçmek için aynanın karşısına geçin. Korktuğunuz ve kabullenmekte zorlandığınız konularda kendinize sorular sorun. Yanıtladıktan sonra “emin misin?” diye tekrarlayın. Kabul ettiğiniz gerçekleriniz sizi daha kendine güvenen bir bireye dönüştürecek, böylelikle çevrenizin de size olan saygısını arttıracaktır.

2-HAYATIN AKIŞINA GÜVENİN:

Hayat belirli bir akış içerisinde ilerler. Biz ne yaparsak yapalım bizden daha üstün bir güç olan “evren” vardır. Elimizden gelenin en iyisini ve doğrusunu yapıp geri kalanları evrene bırakmalıyız. Bu da akışa güvenmekle olur. Hayatı sürekli değiştirmeye çalıştığınızda çabanız karşılık bulmayabilir. Bu da sizde mutsuzluk yaratır.

3-SİZE HUZUR VERENLERLE VAKİT GEÇİRİN:

Yanında rahat hissettiğiniz aile yakınlarınızı, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi belirleyin. Size önyargıyla bakmayacak, söylediklerinizi anlayacak kişilerle görüşün. Paylaşımlarınızı arttırın. Huzur, kalabalıklar içinde en çok aradığımız duygudur.

4-SEVGİNİZİ GÖSTERİN

Yaşamda bütün ihtiyacımız sadece ve sadece sevgidir. Sevginizi gösterdikçe insanların da size olan sevgisini daha rahat ifade ettiğini görecek ve mutlu olacaksınız.

5-PAYLAŞIN, PAYLAŞIMCI OLUN

Her şeyin çok hızlı tüketildiği bir dünyada yaşıyoruz. Kişilerin sahip olduklarının asla yetmediği bir düzen hüküm sürüyor. Oysa paylaşmak insanın ruhuna iyi gelir. Sizde fazla olanları dağıtın, eşyalarınızı verin. Karşınızdakinin mutlu olduğunu görmenin hazzı hiçbir şeye değişilmez.

6-DÜZENLİ OLARAK OLUMLAMALAR YAPIN

Her gün kendi kendinize güzel sözler söylemeyi bir alışkanlık haline getirin. Özellikle “Hayatımda her şey yolunda” cümlesini tekrarlamak yaşam enerjinizi yükseltecek ve sizi motive edecektir.

7- RUHUNUZA VAKİT AYIRIN

Unutmayın ki sadece bedenin değil ruhun da arada sırada dinlenmeye ve vakit ayrılmaya ihtiyacı vardır. Hayatın yoğunluğundan sıyrılıp zaman buldukça kendinizi ve ruhunuzu dinleyebilmek için yalnız kalın.

8-SÖZCÜKLER BÜYÜDÜR

Kelimelerinizi doğru seçin: Sözcüklerin gücü vardır. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Sarf ettiğiniz her sözcük bir büyüdür. Evren konuştuğunuz cümleleri deyim yerindeyse “saf bir şekilde” algılar ve kabul eder. Bir süre sonra belki de hiç istemedikleriniz gerçekliğiniz haline gelir. Konuştuklarınızın olabildiğince pozitif olmasına dikkat edin.

9-DİKİZ AYNASINA BAKMAYIN

Geçmiş de gelecek gibi bize aittir. Yıllar önce yaptıklarımızdan ötürü kendinizi suçlamaktan vazgeçin. Hayat asla dikiz aynasına bakarak yaşanmaz. Önemli olan aldığımız kararları oldukları gibi kabul etmek ve geleceğe güvenle adım atmaktır.

10- YEŞİLLE BARIŞIN VE SPOR YAPIN

Doğa insana huzur ve mutluluk verir. Ağaçlar arasında yürüyün; isterseniz çimler üzerine uzanın ve gökyüzünü seyredin. İşten, evden vakit bulun ve mutlaka spor için kendinize zaman ayırın. 24 saat içinde yarım saat çok büyük bir zaman dilimi değildir, ancak sizin mutlu olmanıza yardımcı olur. Çünkü egzersiz yapmak beyindeki mutluluk hormonunu harekete geçirir.

Doğan, Muhtar Şener’i unutmadı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ısa bir süre önce KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden Ayazma Mahallesi Muhtarı Selami Şener’e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Doğan “ hastalık da sağlıkta biz insanlar içindir. Muhtar arkadaşımızı maşallah oldukça sağlıklı gördüm. İnşallah en kısa zamanda tamamen iyileşip görevinin başında olur” dedi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Belediye meclis üyesi Mehmet Çetin’in de yer aldığı ziyaret için Ayazma Muhtarı Selami Şahin Başkan Doğan’a teşekkür etti. Muhtar Şener’e geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.

Başkan, Mehmet Ali Okur’u ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Konya’da geçirdiği kaza sonucu yaralanan AKP eski Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur‘u evinde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini sunan Karaosmanoğlu, kazanın nasıl olduğu konusunda da Okur’dan bilgi aldı. Okur’un durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Okur’a geçmiş olsun diyoruz.