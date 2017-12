Öğretmenlere karne verilecek

Bakanlıklar arasında iki bakanlığın önünde Milli unvanı vardır.

Biri Milli Eğitim Bakanlığı, diğeri ise Milli Savunma Bakanlığı.

Diğer tüm bakanlıklar sadece isimleriyle anılır.

Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Maliye Bakanlığı gibi…

**

Ülkeler eğitim konusunda milli bir politika üretemedikleri sürece üretken, düşünen, yargılayan bir nesil yetiştiremezler.

Çocukları, gençleri iyi yetişmemiş toplumlar karanlığa mahkumdurlar.

Ne yazık ki ülkemizde son yıllarda Milli Eğitim politikası iflas etmiştir.

On beş yıllık AKP iktidarı döneminde 6 bakan görev almıştır.

Yani bir bakanın görev süresi 2,5 yıla denk düşüyor.

Bir bakanın getirdiği sistemi onun yerine gelen bakan sil baştan yeniden değiştiriyor, kafasına göre yeni bir sistem getiriyor.

Onun yerine gelen diğer bakan bu kez bir öncekinin sistemini yerle bir ediyor, kendine göre yeni bir sistem getiriyor.

Doğru dürüst ülkemizin ve dünyanın şartlarına göre bir eğitim sistemi uygulanmadığı için de öğrencilerimiz dökülüyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üç yılda bir hazırladığı Uluslararası Değerlendirme Programında (PİSA) öğrencilerimiz döküldü, yerlerde süründü.

Olan çocuklarımıza ve gençlerimize oluyor.

**

Son yıllarda dışarıda okumak isteyen çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısı oldukça arttı.

Anne babalar çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için daha lise yıllarında çocuklarını başka ülkelerde okutma yolunu seçiyorlar.

Milli Eğitimin bunca sorunu varken bakanlık öğretmenlerin terfi ve derece alabilmeleri için öğrenciler tarafından öğretmenlerine not verme yani karne sistemini getirmeyi planlıyor.

Yani öğretmenin terfi ve derece alabilmesi için öğrencilerin vereceği nota göre olacak.

Bu da yetmiyor veliler ve aynı okulda görev yapan öğretmenler de öğretmen arkadaşları için not vereceklermiş.

Bu nasıl olacak?

47 yıldır eğitimin içinde biri olarak bunun olası olmadığını ve yanlış olduğunu söylemek istiyorum.

Birincisi öğrenciye her zaman iyi not veren, dersi kaynatan, dersini lay, loyla geçiren öğretmene öğrencileri iyi öğretmen diye iyi not verecekler, bunun yanında zamanının bir dakikasını bile boşa harcamayan, öğrencilerinin daha iyi yetişmesi için görevini tam olarak yapan, bilen ile bilmeyeni ayıran öğretmenler ise kötü öğretmen olarak anılacak ve öğrencileri tarafından zayıf notla değerlendirilecektir.

Öğrenciler şimdiden sosyal medyadan öğretmenleri ile dalga geçmeye başladılar bile.

“Elime düştün öğretmenim.”,

“Öğretmenim sen bana yüz ver, ben de sana vereyim.”,

“Sakın not için bana gelme öğretmenim” gibi öğretmenleri rencide eden sözler sosyal medyada günün konusu olmaya başladı.

İkincisi veliler derse girmedikleri için çocuklarının öğretmenlerini nasıl değerlendireceklerdir?

Üçüncüsü aynı okuldaki öğretmenlerin bir öğretmen hakkındaki vereceği nota gelince, kutuplaşmanın, siyah beyaz diye ayrıştırıldığı bir toplumda öğretmenler sevmedikleri veya kendi siyasi düşüncesinde görmedikleri öğretmene iyi not vermeyeceklerdir.

Bunu 12 Mart döneminde yaşayan bir öğretmen olarak bunun öğretmenler arasında bir çatışmaya neden olabileceğini söyleyebilirim.

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle ilgili bu denli önemli kararlar alırken eğitim uzmanlarından, pedagoglardan, sosyologlardan psikologlardan görüş almalıdır.

Ben yaptım, ben söyledim oldu mantığıyla yapılan her şey toplumu daha karanlıklara ve yanlışlara götürür.