AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Civelek’in izinde!  

AKP’de 11 ilçede kongre yapıldı…

Sadece Gebze’de kongre yapılamadı…

Gebze, kongresinde sorun çıktı…

11 ilçede tek adaylı kongre yapılırken, Gebze’de de tek adaylı kongre yapılması için büyük çaba harcandı, ama olmadı…

Evdeki hesap çarşıya uymadı…

HÜSEYİN KURT’UN ADAYLIĞI…

AKP genel merkezi, mevut başkan Hasan Soba’yı aday göstermedi…

Yerine İrfan Ayar’ı aday gösterdi…

Gebze’de ilçe kongresi yapılacaktı…

Ayar’ın karşısında Hüseyin Kurt aday oldu…

Kurt’un aday olması, AKP İl Başkanlığını rahatsız etti…

SOBA’NIN İSTİFA ETTİRİLMESİ…

İl başkanı Şemsettin Ceyhan, Kurt’un aday olmaması için büyük çaba harcadı, ama nafile…

Ceyhan baktı iki olacak gibi değil, Kurt adaylıktan vazgeçmiyor, seçime 1 gül kala Gebze kongresinin ertelendiği duyuruldu…

Sonra da kongrenin iptal edildiği bilgisi geldi…

AKP İl Başkanlığı, mevcut başkan Hasan Soba ve yönetimin istifa etmesini istedi…

Böylece atama yapılmasının önü açıldı…

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İl başkanı Ceyhan da Ankara’ya giderek İrfan Ayar’ın atama yazısını aldı…

Kocaeli’ye dönünce de İrfan Ayar’a atama yazısını tebliğ etti…

CEYHAN-CİVELEK BENZERLİĞİ

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze’de sorunu atama yoluyla çözdü…

Şemsettin Ceyhan’dan önceki il başkanı Mahmut Civelek de ilçe kongrelerinin tek adayla yapılması için büyük çaba harcadı…

Aday olmak isteyenlere büyük baskı yaptı…

Sonuç ne oldu, koltuğu bırakmak zorunda kaldı…

Ceyhan da Civelek’in yolunu izledi…

Aynı taktiği uyguladı…

AKP DERİNCE TAKTİĞİ!

AKP Gebze İlçe Başkanlığı’nda kongre yapılmaması, kongrenin iptal edilmesi, ilçe başkanlığına atama yapılması, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ı zor durumda bıraktı…

Gebze’de kongre yapılmayıp, sorunun atama yoluyla çözülmesi, doğal olarak Gebze’deki AKP cephesinde rahatsızlık yarattı…

AKP Derince İlçe Başkanlığı’nda da kongrede ikinci bir liste çıkmış, ama divan başkanlığı tarafından liste kabul edilmemişti…

Belki Gebze’de de Derince’deki gibi yöntem uygulanabilirdi…

Anlaşılan, il başkanlığı bu riski göze alamadı…

Belli ki Hüseyin Kurt’un arkasında sağlam kişiler, sağlam yöneticiler var…

“SEÇİMLERE KOCAELİ HAZIR MI?”

Yukarıda ifade ettiğim gibi AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze kongresinde zor durumda kaldı… …

Bu Ceyhan’ın ilk zor durumda kaldığı durum değildi…

Hatırlanacağı gibi Ceyhan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ın İzmit ziyaretinde de zor durumda kalmıştı…

Bir dizi ziyaret için ilimize gelen Karacan, il başkanlığında partililere kısa bir konuşma yapmıştı. Karacan partililere gündeme dair konuşma yaptıktan sonra, konuşmasının sonunda partililere “2019 Mart’ta yapılacak olan seçimlere Kocaeli hazır mı?” diye sordu.

Partililerden coşkulu bir cevap alamayan Karacan, aynı soruyu 5 kez tekrarlayarak yeniden sordu.

“KOCAELİ 2019 SEÇİMLERİNEHAZIR FALAN DEĞİL”

5 kez tekrarlatmasına rağmen yine de istediği cevabı alamadı…

İstediği cevabı alamayan Karacan, hemen yanındaki AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a dönerek, “Kocaeli 2019 seçimlerine hazır falan değil” demişti.

Son kez sorduğu sorudan coşkulu bir 'Hazırız' cevabı alan Karacan, partililerle vedalaşmıştı.

Karacan’ın il başkanlığında partililere 5 kez “2019 Mart’ta yapılacak olan seçimlere Kocaeli hazır mı?”sorusunu sorup, istediği cevabı alamaması, Ceyhan için iyi olmadı…

Zira Karacan’ın bu söylemi, Ceyhan’a muhalefet olanların ellerini ovuşturmasına neden oldu…

CEYHAN ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

Bu iki olay gösterdi ki, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ı zor günler bekliyor…

Bakalım ilk kongresinde Ceyhan yeniden aday gösterilecek mi?

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın ekibinden biri olan Ceyhan’ın aday gösterilip, gösterilmemesi, AKP Kocaeli’de dengeleri değiştirecek…

Ceyhan, yeniden aday gösterilirse, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın belki de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının da önü açılmış olur…

Tam tersi olursa, yani Ceyhan il başkanlığına atanmazsa, bu kez AKP’de kartlar yeniden karılacak… Sonucu bekleyip göreceğiz…

Sokakta keman sesi

İzmit’inkültür, turizm kenti olması amacıyla yaklaşık 6 yıl önce başlatılan “Sokakta Sanat Var” etkinlikleri tün hızıyla devam ediyor. Keman sanatçısı Ezgi Dinç, İzmit’in değişik yerlerinde verdiği mini konserlerle vatandaşlara hoşça vakit geçirtiyor.Keman sanatçısı Ezgi Dinç’in her Cuma akşamı 17.00 – 20.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak Cumhuriyet Parkı, Bekirdere, Alikahya ve Kuruçeşme bölgelerinde mini konserler veriyor. “ Sokakta Sanat Var” etkinliği 2018’de de devam edecek. Bu tür sanat esintileri, açıkçası insanın hoşuna gidiyor.

1liraya tekerleklisandalye tepkisi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde vatandaşların tepkisini çeken tekerlekli sandalye uygulamasını Meclis’e taşıdı. Bir lira takılarak veya kimlik verilerek alınabilen tekerlekli sandalyeleri Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a şu soruları sordu;

1.Bu tekerlekli sandalye uygulaması Bakanlığınızın uygulaması mıdır?

2.Başka illerde bulunan hastanelerde bu tarz tekerlekli sandalye uygulaması bulunmakta mıdır?

3.Kocaeli’deki hastanelerde hasta karşılama personeli sayısı kaçtır?

4.Söz konusu bu personelin kadrosu eksikse, arttırılacak mıdır?

5.Bu tarz uygulamalardan Bakanlığınızın haber var mıdır?

6.Vatandaşın son derece şikayetçi olduğu bu sistemin kaldırılması için Bakanlığınız harekete geçecek midir?

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Hürriyet’in sorduğu sorular bunlar… Bakalım Sağlık Bakanlığı bu sorulara ne cevap verecek…