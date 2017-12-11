Trump, Ortadoğu’ya “Kudüs bombası”nı neden attı?

Bölgeyi az çok tanıdığım için, önce biraz bilgi vereyim.

Kudüs, Filistin ile İsrail’in orta noktasında bir şehir.

800 bin nüfuslu…

Üç din için (İslam, Hristiyan, Yahudi) kutsal öneme sahip bir merkez.

Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Musa’yı peygamber tanıyan üç dinin merkezi…

*Müslümanlar için önemli olan “Mescid-i Aksa”…

*Hristiyanlar için önemli olan “Kubbet-Us-Sahra”…

*Yahudiler için önemli olan “Ağlama Duvarı”

Burada.

Camilerinden ezan sesi, kiliselerinden çan sesi, havralarından boru sesi aynı anda yükselen kutsal bir şehir…

Kudüs, üç büyük dinin “kutsal” kabul ettiği dünyadaki tek şehir.

Bana sorarsanız…

Kudüs’ü görmeden, Kudüs’ü yaşamadan, Kudüs’ü anlamadan dünyayı tanımak çok zor.

Yakın geçmişte neler yaşandı?

Kudüs, bu özelliği nedeniyle tarihinde pek çok işgaller gördü.

Üç din, burada pek çok kez “gövde gösterisinde” bulundu.

En son…

İsrail, 5 Haziran 1967’de Doğu Kudüs’ü işgal etti.

1980’de ise şehrin doğusuyla batısıyla tamamını “birleşik başkent” ilan etti.

Ama bunu tanıyan hiçbir devlet olmadı.

Konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşüldü, burada bu işgal geçersiz sayıldı.

Halen İsrail yönetimini tanıyan büyün devletlerin büyükelçilikleri Tel Aviv’de bulunuyor.

Peki, Trump’un son yaptığı ne?

ABD’de, “Kudüs’ü İsrail’in başkenti sayan yasa” onlarca yıldır uygulanmıyordu.

Clinton, uygulamadı…

Bush, imzalamadı…

Obana, yıllarca çekmecede tuttu…

Trump imzaladı ve “Uyguluyorum” dedi.

İyi de neden?

Trump, aldığı kararın dünyaya nelere mal olacağını kestiremeyecek kadar aptal mı?

Bu karar, “duygu ağırlıklı” verilmiş olamaz.

Bu, stratejik bir karar!

Neden stratejik?

Bu sorunun cevabını bulabilmek için Ortadoğu’nun haline bir bakalım!

*Libya, kül oldu.

*Irak, yandı bitti.

*Suriye, yanmaya devam ediyor.

*Sudan ve Filistin, bölündü.

*Tunus, bunalımda.

*Mısır, ABD’nin ağzına bakıyor.

*Suudi Arabistan, söylemeye gerek yok, ABD’nin emir eri.

*Ürdün, ABD’nin hem ağzına hem avucuna bakıyor.

*Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn; İran’a karşı “Sünni güçbirliği” oluşturmak için yola çıktılar, kendilerini ABD’nin desteğiyle İsrail’in kucağında buldular.

Böyle karmakarışık bir ortam içinde Ortadoğu!

ABD’nin Kudüs kararı, BOP projesinin bir parçası

Biraz önce söyledim, ABD’nin Kudüs kararı öyle duygusal yönü ağır basan bir karar değil.

Bu karar, kısa adı BOP olan Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir parçası.

Ortadoğu’ya atılmış, tahrip gücü yüksek bir bomba!

Müslümanları tahrik etmek amacıyla atıldı.

“Neden Hristiyanları değil?” diye soracaksınız…

Kudüs Yahudi başkenti olarak tanındığına göre, Müslümanların yanı sıra Hıristiyanlar da karşı çıkmayacak mı?

Müslümanlar karşı çıkar, ama Hristiyanlar fazla tepki vermez.

Tepkileri cılız olur…

Müslüman ülkelerin “boy ölçüleri”ni de iki gün sonra göreceğiz.

Hepsini İstanbul’a toplantıya çağırdık, kaçı gelecek, kaçı gelmeyecek göreceğiz…

Gelenlerin tepki dereceleri ne olacak, bunu da göreceğiz…

Bırakın Hristiyan ülkeleri…

Trump’un açıklamasından sonra, “dünyada en Müslüman ülke olarak bilinen” Suudi Arabistan’ın hiç sesi çıktı mı?

“Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan ederseniz, biz bunu tanımayız” dediler mi?

Demediler…

Tık yok!

Size bir şey söyleyeyim mi?

“Arap Birliği” imiş…

“İslam İşbirliği Teşkilatı” imiş…

Bunların hepsi hikâye!

Birer görüntü bunlar…

Hiçbir işe yaramayan kurumlar…

ABD güdümünde yönetilirler…

ABD, BOP’u gerçekleştirmek için “Kudüs bombası”nı attı, şimdi seyrediyor.

Bölge iyice karışacak, ABD’nin müdahalesi için yeni sebepler ortaya çıkacak, ABD de gereğini yapacak…

Hedef, büyük İsrail!

Bu arada İsrail’e bağlı bir Kürdistan…

Bütün kapılar “Büyük İsrail”e çıkıyor.

Emperyalist ülkeler, tehlikeli bir oyun sergiliyor.

Çok tehlikeli bir oyun…

Bölgemizde hiç sönmeyen ateş yeniden alevlenecek.

Keşke…

Keşke bu oyun, üç büyük din için kutsal sayılan Kudüs üzerinden oynanmasaydı…

Keşke Kudüs, Büyük Ortadoğu Projesi’ne alet edilmeseydi…

Keşke insanlık, “Kudüs’ü bütün dinlerin merkezi” kabul edecek bir olgunluğa erişmiş olsaydı…

Keşke…