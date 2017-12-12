Torbadan ne çıktı?

Torba derken artık klasik hale gelen Torba Kanunlardan söz ediyoruz. En son 7061 sayılı Torba Kanun 5.12.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. İlgili kanunda yapılan vergisel düzenlemeler şöyle

Kurumlar vergisi oranı %22 oldu

Bilindiği üzere mevcut durumda uygulanan Kurumlar Vergisi oranı %20’dir. Kanuna göre 2018 ve 2019 yılları için bu oran %22 olarak uygulanacağına ilişkin düzenleme yapıldı. Ancak şahsi inancım iki yıl uygulandıktan sonra geçici uygulama daimi uygulamaya döneceği yönündedir.

Motorlu taşıtlar vergisi arttırıldı

Bu vergi çok geniş bir kesimi ilgilendirdiğinden geçtiğimiz aylarda da tartışıldı. Tartışıldığı dönemde %40 artması planlanmıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine bu artış geriye çekilmişti. Bu yasa ile değişen fazla bir şey yok. %20 - %50 değişen oranlarda düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemede aracın vergi değerine göre de vergi hesaplanan ocak 31.12.2017 tarihinden önce tescil edilmiş otomobil-kaptı kaçtı, arazi taşıtları için vergi oranı %15-%25 arasında olacak.

01.01.2018 tarihinden sonra tescil edilen aynı araçlarda vergi tutarı %15-50 arasında artış olacak.

Kiralarda götürü gider oranı %15 oldu

Daha önceki yıllarda uygulanan %25 götürü gider, %15 olarak uygulanacak. Böylece kira giderlerinin %10’nun vergi oranlarının durumuna göre (%15-%35) vergide bir artış olacak. Üstelik bu uygulama 2017 yılı gelirlerine uygulanacak. Örnek yılda 40.000 TL kira geliriniz varsa %25 10.000 TL gider düşülüyordu. Şimdi ise 6.000 TL gider düşülecek dolayısıyla 4.000 TL’nin ortalama %20 olduğu düşünülürse vergi 800 TL artmış olacak.

Taşınmaz satışlarında % 75 olan istina tutulan % 50’ ye indirildi

Bilindiği üzere Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satılarından elde edilen karların %75’i vergiden istisna idi. Bu yasa ile bu istisna %50 ye düşüldü. Şirketler için olumsuz bir gelişmedir. İlginç olan iştirak hisseleri, intifa senetleri ve Rüçan Haklı satışlarından elde edilen gelirlerde %75 istisna devam etmektedir.

%25 indirim sadece taşınmazlarına ilişkin olarak yapılmıştır.

Diğer değişiklikler ise şöyle

Vergi dairelerinin tebliğ hükümleri değiştirildi. Artık mükelleflerin mernis sisteminde kayıtlı adreslerine yapılmış olan tebliğ geçerli tebliğ sayılacaktır. 6183 sayılı yasa da yer alan 7 günlük süreler 15 güne çıkarıldı. Bunun en önemli örneğini de ödeme emirleri oluşturmaktadır. Artık ödeme emirlerine dava açma süresi 15 gün olacaktır.