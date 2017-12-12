Ceyhan, hani Tarhan’a dava açacaktı?

Akıl defterime, “11 Aralık-Şemsettin Ceyhan-Tahsin Tarhan-davayı sor” diye not düşmüşüm.

Bu notun anlamı şuydu:

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 11 Eylül’de, kendisi hakkında iddialarda bulunan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ı mahkemeye vereceğini söylemişti ya…

Acaba mahkemeye verdi mi, vermedi mi?

Verdiyse ilk duruşma ne zaman?

Dün Tahsin Tarhan’ı aradım, “Şemsettin Ceyhan ile ilgili dava ne zaman?” diye sordum.

“Ne davası? Dava açmadı ki…” diye söze girdi, devam etti:

“O kadar esti gürledi, hemen dava açacağını söyledi, aradan bak 3 ay geçmiş, tık yok. Siyasetçi bir şey söyledi mi, yapar. Söylediği halde yapmıyorsa, çekindiği bir şeyler var demektir. Hâlâ dava açmasını bekliyorum. Dava açsın, mahkemede hesaplaşalım. İddialarımı belgeleriyle ispat etmeye hazırım.”

Tahsin Tarhan’ın Şemsettin Ceyhan hakkındaki iddiaları neydi?

*AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın iki mobilya şirketi bulunmaktadır. Bunlardan Zinde Mobilya kendi üzerinedir, My Ofis ise eski ortağı adına kayıtlıdır.

*Şemsettin Ceyhan, bu iki firma üzerinden kamu kurumlarına “haksız rekabet” uygulayarak mobilya satmaktadır.

*Kocaeli’deki belediyeler, belediyelere iş yapan firmalar, Kocaeli’deki kamu kurumları, Sakarya Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı birimler; bu iki firmanın müşterileri arasındadır.

*Şemsettin Ceyhan, siyasi etkisini kullanarak yaptığı bu ticaretten haksız kazanç sağlamakta, sektördeki diğer firmaların mağduriyetine neden olmaktadır.

*Ankara’da sanki mobilyacı yokmuş gibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AKP Kocaeli İl Başkanı’nın firmalarından alışveriş yapması, son derece manidardır.

*Sakarya Üniversitesi, mobilya satın almalarında AKP Kocaeli İl Başkanı’nın sanki ortağı gibi çalışmıştır.

Tahsin Tarhan, iddialarını sıralamış, sonunda demişti ki

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları toplantısında, ‘Ayak uyduramıyor mu, kenara koyacağız. Affedersiniz yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız’ dedi. AKP Kocaeli İl Başkanı’nın yaptıkları ortada. Sayın Cumhurbaşkanı samimiyse, gereğini yapsın.”

Bu iddialar ortada kalmamalı

Siyaset, sorumluluk gerektirir.

Siyaset, ciddiyet gerektirir.

Ya söylemeyeceksin…

Söylediysen, gereğini yapacaksın!

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın iddiaları konusunda, tam 3 ay önce yani 11 Eylül 2017 tarihinde medyaya yaptığı açıklama, kelime kelime hâlâ belleklerde:

“Suçlamaların hesabını adalet karşısında soracağım. Tahsin Tarhan’ı derhal mahkemeye vereceğim…”

Bu sözler, belleklerden silinmediği gibi gazete arşivlerinde de duruyor.

Eee, ne olacak şimdi?

Tahsin Tarhan söyleyeceğini söyledi, “Madem mahkemeye verecek, mahkemeye versin, mahkemede iddialarımı ispatlamaya hazırım” dedi…

Şemsettin Ceyhan’dan tıs yok!

Bunca gürültüden sonra…

Tahsin Tarhan’ın iddiaları…

Ve Şemsettin Ceyhan’ın “mahkemeye verme tehdidi”…

Ortada mı kalacak?

Bana sorarsanız…

Şu anda Şemsettin Ceyhan, “yalancı pehlivan” durumunda!

Peşrev çekerken havası iyi, ama bir türlü mindere çıkmıyor.

Bu durumu, il başkanı olduğu AKP’nin imajını da olumsuz etkiliyor.

Benden söylemesi.

Bu yaptığımızın bir mantığı var mı?

Türkiye, borçlu bir ülke mi?

Evet, borçlu bir ülke…

Bu yılki dış borç stokumuz 432 milyar dolar.

Çalışmıyoruz…

Üretmiyoruz…

Ekonomimiz kendimize yetmiyor…

Sürekli, ama sürekli dış borçla yaşıyoruz…

Ama öte yandan, kalıp vatanları için savaşacaklarına Türkiye’ye kaçan Suriyelilere 34 milyar dolar harcıyoruz.

Harcamaya da devam ediyoruz…

Bu neye benziyor, biliyor musunuz?

Bir tüccarın bankadan borç alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmasına…

Ben, bunun bir mantığını göremiyorum.

Gören varsa öne çıksın!

3 görüş

*”Yöneticilerde öngörü, sağduyu, titizlik yoksa; o devlet de yoktur.”

*”Hırsıza hırsız olduğunu unutturursan, sana ahlak dersi verir.”

*”Hüküm verirken adalet eksikliği olan bir insan, karakteri zayıf yaratıktır.