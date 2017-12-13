AKP’de “2.Mahmut Civelek vakası” mı?

Dünkü yazımda, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın durumunu anlatmaya çalıştım.

O yazıyı yazarken kendi kendime “AKP’de herhalde 2.Mahmut Civelek vakası yaşanıyor” dedim.

Biliyorsunuz, Mahmut Civelek 2011-2015 yılları arasında AKP İl Başkanlığı yapmış, ancak adı “KENTKONUT üzerinden haksız kazanç sağlama” olaylarına karışınca, kenara çekilmişti.

Arkasından yapılan seçimlerde de “milletvekili olma” şansını kaybetmişti.

Oysa AKP’de, il başkanlığı koltuğuna oturan her kişi, eğer önemli bir “yaramazlığı” söz konusu değilse, ilk seçimde milletvekili yapılıyordu.

Bugün sizlere, neden “2.Mahmut Civelek vakası”, bunu anlatacağım.

Neden?

Şemsettin Ceyhan ne yaptı da “tartışılır” hale geldi?

Neden şimdi “Acaba beni ikinci kez il başkanlığı koltuğuna oturturlar mı?” diye düşünür oldu?

Neden kendi seçtiği il yönetiminin içinden dahi kendisine ağır eleştiriler var?

Neden milletvekilleri ve belediye başkanları, “Ceyhan’a destek” konusunda parçalanmış durumda?

Neden CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, Ceyhan hakkında ciddi iddialarda bulununca partiden hiç kimse kendisine sahip çıkmadı?

Ve dünkü yazımda sorduğum soru…

Neden Şemsettin Ceyhan, kendisi hakkında iddialarda bulunan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ı, iddialardan hemen sonra “Mahkemede hesaplaşacağız” dediği halde, mahkemeye vermedi?

Neden aradan 3 ay geçmesine rağmen, hakkındaki iddialar konusunda, bırakın kamuoyunu, partili arkadaşlarını dahi tatmin edici açıklama yapamıyor?

Tahsin Tarhan’ın iddiaları neydi?

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, 9 Eylül’de şu iddialarda bulunmuştu:

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın iki mobilya şirketi bulunmaktadır. Bunlardan Zinde Mobilya kendi üzerinedir, My Ofis ise eski ortağı adına kayıtlıdır.

*Şemsettin Ceyhan, bu iki firma üzerinden kamu kurumlarına “haksız rekabet” uygulayarak mobilya satmaktadır.

*Kocaeli’deki belediyeler, belediyelere iş yapan firmalar, Kocaeli’deki kamu kurumları, Sakarya Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı birimler; bu iki firmanın müşterileri arasındadır.

*Şemsettin Ceyhan, siyasi etkisini kullanarak yaptığı bu ticaretten haksız kazanç sağlamakta, sektördeki diğer firmaların mağduriyetine neden olmaktadır.

*Ankara’da sanki mobilyacı yokmuş gibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın AKPKocaeli İl Başkanı’nın firmalarından alışveriş yapması, son derece manidardır.

*Sakarya Üniversitesi, mobilya satın almalarında AKP Kocaeli İl Başkanı’nın sanki ortağı gibi çalışmıştır.

Tahsin Tarhan, iddialarını sıralamış, sonunda demişti ki

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları toplantısında, ‘Ayak uyduramıyor mu, kenara koyacağız. Affedersiniz yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız’ dedi. AKP Kocaeli İl Başkanı’nın yaptıkları ortada. Sayın Cumhurbaşkanı samimiyse, gereğini yapsın.”

Şemsettin Ceyhan’ın akıbeti de aynı mı olacak?

Görünen, önümüzde “İkinci Mahmut Civelek vakası” var.

Mahmut Civelek’ten sonra 2015 yılında il başkanlığı koltuğuna oturan Şemsettin Ceyhan hakkında da görüyorsunuz bir dizi iddia var.

Şemsettin Ceyhan, bu iddiaları mutlaka “herkesi tatmin edecek şekilde” cevaplandırmalı.

Yani bir anlamda kendisini temize çıkarmalı…

Eğer kendini temize çıkarmadan ikinci kez AKP il başkanlığı koltuğuna oturursa, rahat edemez.

Görevini tam yapamaz…

Her fırsatta hakkındaki iddialar önüne konur.

Gördüğüm kadarıyla, Şemsettin Ceyhan’a parti içindeki güven çok çok azaldı.

Ceyhan, 3 yıl önce göreve başlarken kendisine açılan krediyi yedi bitirdi.

“Devletle direkt veya dolaylı iş yapmayacağım” dedi, yaptı…

“Akçeli işlere girmeyeceğim” dedi, iddialara göre, girdi…

AKP, “2. Mahmut Civelek vakası”nı kaldıramaz

Bütün bunları yazarken, amacımız, kesinlikle AKP’nin iç işlerine karışmak değil.

AKP, ister Şemsettin Ceyhan’ı ikinci kez il başkanlığı koltuğuna oturtur, ister oturtmaz.

Bu kendi bilecekleri iş.

Ancak partililerin bir kısmı Şemsettin Ceyhan’dan son derece rahatsız!

Telefon ediyorlar, mesaj atıyorlar, hatta gelir konuşma cesaretini gösteriyorlar.

Biz her görüşten insanların ortak sesiyiz.

Onların sıkıntılarını dile getirmek, bizim görevimiz.

Her insanın, her kurumun sorunu bizim sorunumuz.

Gazete olarak bizim varlık sebebimiz bu!

Gazetecilik “yağ çekmek” değil, sorunları dile getirmektir.

Biz bunu yapıyoruz.

Sonunda AKP’liler de sorunlarını dile getirmek için tek kapı olarak gazetemizi gördüler ya, bu bize yeter.

Gerçek AKP’liler, partilerine zarar verenlerin yetkili makamlarda bulunmasını istemiyorlar.

AKP’lilerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.