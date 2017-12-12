Hasan Ekim için Kocaelililer seferber oldu

Makine mühendisliği öğrencisi 24 yaşındaki Hasan Ekim Kuş, iki kere üstesinden geldiği lenfomayı bir kez daha yenmek için uygun kök hücreyi bekliyor.

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Kuş, iki yıl önce lenfoma teşhisi konulması üzerine tedavi görmeye başladı. Otolog kök hücre nakli ve kemoterapi tedavileriyle iki kez hastalığı yenmeyi başaran Kuş'un rahatsızlığı bir süre önce nüksetti.

İşte bu haberi gören bir grup Kocaelili, Hasan Ekim için alarma geçti.

Bahar Kaymakcı Erdoğan’ın girişimleriyle 15-20 kişilik bir grup donör olabilmek için Kızılay Kan Merkezi’nin kapısına akın etti.

Kök hücre nakli için sıraya giren İzmitlilere gün boyunca KOÜ’lü öğrenciler de eklendi.

İlik verebilmek için sıraya giren Kocaelililer, şimdi tahlillerin sonucunu bekliyor.

İstanbul’da yaşayan Hasan Ekim’in yaşama tutunması için sıraya giren Kocaelili bir grup bayan, farkında olmadan başlattığı kampanya ile Hasan’a umut ışığı oldu.

Bu arada toplanan kan örnekleri, kök hücre bekleyen başka hastalara uyarsa, bu iyilik hareketi birkaç hastayı yeniden hayata bağlayacak.

Bazen şoförler de haklı olabiliyor

Toplu taşıma şoförleri çok eleştirilir. Genelde vatandaşlar şoförler tarafından hakarete maruz kaldıklarını söyler ve şikayetlerini dile getirir.

Ancak bu defa farklı bir seyir izlemiş, “Şoför–Yolcu” diyalogu…

Gazetemizde çalışan arkadaşımızın geçtiğimiz günlerde görgü şahidi olduğu bir konu da aslında şoförlerin her zaman haksız olmadığını gösterdi ve onlara da hak vermemiz konusunda bir keza daha düşündürdü.

Arkadaşımız yaşadığı konuyu şu şekilde paylaştı:

“07.12.2017 Perşembe günü Perşembe Pazarı durağından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 115 numaralı hattına bindim. Benden sonra muhtemelen Perşembe Pazarı’ndan alışveriş yapan elinde 4-5 tane büyük poşeti olan 45-50 yaşlarında bir hanımefendi bindi. Kartını okuttuktan sonra poşetlerini yolcuların binmek için kullandığı ön kapının hemen yanına koydu. Şoför beyefendi poşetlerini oraya koymanın yasak olduğunu acil bir durumda kapının açılmayacağını söyledi. Hanımefendi sert çıkışarak her zaman aynı yere poşetlerini koyduğu söyleyerek şoföre ‘saygısız, mikrop’ gibi hakaret içeren sözler sarf etti. Kadın poşetlerini kaldırmamak için dirense de yolcuların tepkisi üzerine otobüsün orta tarafına taşıdı.

Kısa süreli gerginliğin ardından kadın Asri Mezarlık mevkiinde inmek için düğmeye bastı. Otobüs durağa yaklaştı ve şoför bulunduğu alandan çıkarak otobüste orta tarafa doğru ilerledi. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışırken şoför, kendisine 5-10 dakika önce hakaret eden bayana inerken yardım etmek istedi.

Açıkçası hepimiz şoförün ne tepki vereceğini bilemediğimizden hanım efendiye doğru geldiğinde şaşırdık. Beyefendi kendine yakışanı yaptı ve toplumda belki ablası belki de annesi olabilecek bir bayana gerekli saygıyı gösterdi. Sanırım o durumda ben olsam o kadar hakaret karşısında tepkisiz kalamazdım.”

Arkadaşımız beyefendinin ismini öğrenememiş, ama bizler gösterdiği sabır ve saygıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Lütfen siz siz olun günde yüzlerce can taşıyan şoförlere saygı gösterin.

BİLNET lansman yapıyor

Eğitim alanında Türkiye’de kendini kabul ettirmiş bir marka olan BİLFEN’in kuruluşu olan BİLNET, artık Kocaeli’de…

Kentimizin iddialı eğitim kurumlarından biri olan Bilgi Köprüsü’nün Kocaeli’ye kazandırdığı bu dev marka, yeni dönemde Kocaelili öğrencileri yetiştirecek.

Ali Korkmaz’ın kurucusu olduğu Bilgi Köprüsü, şu sıralar hummalı bir çalışma içerisinde.

Yeni binasını tamamlayarak önümüzdeki eğitim öğretim dönemine hazırlayan Korkmaz, 16 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de bir tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Yeni kampüsleri ve BİLNET ile ilgili bilgilendirmeler yapacak olan eğitim kurumu Ramada Plaza İzmit’teki lansmanına herkesi davet ediyor.

Şimdiden BİLNET Kocaeli Kampüsü’nü ve onun değerli kurucusunu tebrik ediyorum.

Gar Sanat Galerisi’nde heykel sergisi

Heykeltıraş Erkan Ük’ün kişisel heykel sergisi 13-20 Aralık tarihlerinde gezilebilecek. Bugün saat 10.00’da Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi Tarihi Tren Garı binasında açılacak olan sergi 7 gün boyunca saat 17.00’ye kadar gezilebilecek.