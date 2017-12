Doç.Dr. Mustafa Güneş herkesten helallik istedi

Doç. Dr. Soner Şahin'in Medikal Park Hastanesi'ne geçmesinden sonra boşalan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim görevine atanan 18 ay önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Güneş atanmıştı…

Nasıl bir performans sergileyeceği bilinmiyordu…

Göreve geldikten sonra hastanede yaptığı çalışmaları, eskisinden daha çok basın-yayın birimi aracılığıyla gazetelere servis etti…

Seminerler, paneller, konferanslar düzenledi…

Servislerin yaş günlerini kutladı…

Hastaları ziyaret etti…

Onların sorunlarıyla yakından ilgilendi…

Kendisine yapılan şikayetleri değerlendirdi…

**

Geçtiğimiz hafta, sağlık alanında yeni hamleler yapıldı…

AKP iktidarı kendisine yakın kişilere yer açmak için, il sağlık müdürlüğünü çeşitli birimlere ayırdı…

İl Halk Sağlığı, Kamu Hastaneleri Birliği gibi…

Sonrasında baktı ki olmuyor, eskiye döndü… Yani sadece İl Sağlık Müdürlüğü kaldı… Başına da Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Şenol Ergüney getirildi… Ergüney de değişime gitti…

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mustafa Güneş’in sözleşmesini uzatmadı…

Güneş’in yerine aynı hastanede görevli Doç.Dr. Hayati Şaşkın’ın atanacağı söylendi…

Güneş’in de Darıca Farabi Hastanesi’ne başhekim olarak atanacağı ifade edildi…

**

Doç.Dr. Mustafa Güneş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi sıfatıyla bir veda mesajı yayınladı…

Güneş’in veda mesajını birlikte okuyalım;

“Kıymetli Kocaelililer, sevgili gönül dostları, sevgili basın mensupları.

Yaklaşık 18 aydır devam eden Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticiliğim bugün itibariyle sona ermiştir.

Ülke ve millet menfaatini kişisel menfaatlerin üstünde tutarak Kocaeli halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştım.

Bir yönetici olarak kurumun menfaatini ve personelin hak ve hukukunu korurken aynı zamanda da hizmet alan vatandaşlarımızın hizmete erişimini kolaylaştırmak amacıyla en iyisi yapmaya çalıştık.

Bu süreçte bu görevi en iyi şekilde ifa etmeye çalışırken ister istemez aksaklıklar ve sıkıntılarda yaşadık.

Yapılan her güzel iş ve başarılı çalışmalar birlikte çalışmakla iftihar duyduğum ve her zaman duyacağım yönetim ekibime, her başarısızlığın sorumluluğu ise bana aittir.

Her türlü dahili ve harici müdahalelerle karşılaştık ama haksızlığın karşısında dik durduk. İşi ehline veriniz prensibiyle hareket ederek çalışanların kimliğine değil ehliyetine göre hareket ettik, güllerin rengine değil gülün güzelliğini ölçü olarak aldık.

Mutlaka her mücadelenin bir bedeli ve karşılığı olmuştur ve olacaktır.

Hak ve hukuk mücadelesinin bedeli güzel bir bedeldir.

Önemli olan bu güzel vatanımıza ve bu vatanın güzel evlatlarına hizmeti şiar edinip bayrak yarışında bayrağı zirveye taşımaktır. Bu bayrağı taşırken elimiz kesilse kolumuzla, kolumuz kesilse ayaklarımızla, ayaklarımız kesilse dişimizle, dişimiz sökülse dilimizle ve dilimiz kesilse sürünerekten zirveye taşımak bizim görevimizdir.

Vatan hizmetinde kırgınlık olmaz fedakârlık olur, ödül beklenmez bedel ödenir.

Dolayısıyla devletimizin vereceği her görevi aynı duygu, heyecan ve ilkelerimizden taviz vermeden en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.

**

İdari görevim süresince her konuda desteğini aldığımız, yanımızda hissettiğimiz yeni İl Sağlık müdürümüz sayın Şenol Ergüney ve tüm ekibine, eski İl Sağlık Müdürümüz Mürsel Durmaz ve ekibine, hastanemizin kıymetli tüm çalışma ekibine, tüm hocalarına doktorlarına, hemşirelerine, tüm idari personeline, bütün hizmet alım personeline şükranlarımı sunar yine bu süreçte bize yardımcı olan gerçek dostlara ve özellikle her zaman yanımızda olup bize doğru haberciliğin özünü gösteren kıymetli basının mensuplarına özellikle teşekkür eder, hakkınızı helal etmenizi arzu eder bütün kamuoyuna saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletirim”

Doç. Dr. Mustafa Güneş’in mesajı böyle… Duygusal bir veda…

Güneş’in görev yaptığı süre içinde başarılı çalışmalara imza attığını düşünüyorum. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

M.Sami Demirci görevden ayrıldı

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, veda mesajı yayınladı. Demirci mesajında, 11 Haziran 2014’te devraldığım Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevimden, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maarif Müfettişliği görevine atanmam hasebiyle gururla ve onurla yürüttüğüm görevimden 11 Aralık itibariyle ayrılıyorum ifadesinde bulundu. Demirce’ye yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Duyar’dan bina yıkımı teşekkürü

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Körfez Mahallesi’nde alkol ve uyuşturucu kullanan gençlerin meskeni hale gelen eski binanın yıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yıkılacak binanın önünde fotoğraf çektiren Duyar, Vali Hüseyin Aksoy’a ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.