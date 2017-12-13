Antalya yolcuları…

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından yarıyıl tatilinde Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Küçükler (07-12 Yaş) ve Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç Şampiyonalarının il etaplarından ilki olan 2017-2018 Kocaeli Küçükler Satranç Şampiyonası 7-8-9 Yaş İl Birinciliği 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi.

Başhakemliğini ilimizin ulusal hakemlerinden Mihriban Mete’nin yaptığı birincilikte düşünme süresi olarak 7 ve 8 yaş kategorilerinde 35 dakika 30 saniye eklemeli, 9 yaş kategorilerinde ise 45 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı.

1004 rating ortalamasına sahip ve 39 sporcunun katıldığı 7 Yaş Genel kategoride altı maç sonunda ilk üç derece aşağıdaki gibi oluştu;

MUHAMMED TUNA BİLİR

6 puan

MEHMET ONAT DEMİR

5 puan

AHMET BURAK BEKER

5 puan

1003 rating ortalamasına sahip ve 17 sporcunun katıldığı 7 Yaş Kızlar kategorisinde ise beş maç sonunda ilk üç derece aşağıdaki gibi oluştu;

ZEYNEP NEVA ALTINDAĞ

4½ puan

ZEYNEP MİRA CİVAN

4½ puan

ZEYNEP HAYAL İNAL

4 puan

1014 rating ortalamasına sahip ve 85 sporcunun katıldığı 8 Yaş Genel kategoride yedi maç sonunda ilk üç derece aşağıdaki gibi oluştu;

TUNA VATANSEVER

6 puan

EMRE ÖZTÜRK

6 puan

FURKAN GÜLEŞCE

6 puan

1032 rating ortalamasına sahip ve 41 sporcunun katıldığı 8 Yaş Kızlar kategorisinde altı maç sonunda ilk üç derece aşağıdaki gibi oluştu;

ECRİN ZEYCAN ŞAHİN

6 puan

CEYLİN KALDIRIMCI

5 puan

BERİL KARAKUŞ

5 puan

1025 rating ortalamasına sahip ve 107 sporcunun katıldığı 9 Yaş Genel kategoride yedi maç sonunda ilk üç derece aşağıdaki gibi oluştu;

CEMAL ARDA BİLİR

6½ puan

ORHAN TURAN

6 puan

ONGUN HARMAN

6 puan

1009 rating ortalamasına sahip ve 51 sporcunun katıldığı 9 Yaş Kızlar kategorisinde altı maç sonunda ilk üç derece aşağıdaki gibi oluştu;

ELİF TOPKAYA

6 puan

BEREN VURAL

5 puan

MELİKE MALÇIK

5 puan

Antalya yolcusu olan sporcularımıza 20-26 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum.

Satranç dolu günler…

Kısa… Kısa…

>>> Kocaeli Emektarlar İl Birinciliği 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Satranç İl Temsilciliği Salonunda düzenlenecek.

>>> Kocaeli Kadınlar İl Birinciliği 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu Satranç İl Temsilciliği Salonunda düzenlenecek.

>>> Tarih değişikliği yapılan Kocaeli Küçükler 10-11-12 Yaş İl Birinciliği 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Tarih değişikliği yapılan Kocaeli Yıldızlar İl Birinciliği (13-18 Yaş) 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenecek.

>>> Türkiye Küçükler (7-12 Yaş) Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak 2018 tarihlerindeAntalya’da Rixos Sungate Otelsalonlarında düzenlenecek.

>>> Türkiye Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak 2018 tarihlerindeAntalya’da Rixos Sungate Otelsalonlarında düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilginizi kontrol etmek için (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanınızı kontrol etmek için : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvanınızı (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanınızı kontrol etmek için : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 70. Rusya Şampiyonası Süper Final 2017

(02 - 15 Aralık 2017/RUS)

GM Svidler, Peter (ELO 2765/RUS - 1976 Doğumlu)

GM Dubov, Daniil (ELO 2683/RUS - 1996 Doğumlu)

1.c4 g6 2.Ac3 c5 3.g3 Fg7 4.Fg2 Ac6 5.Af3 d6 6.0–0 Ff5 7.h3 Vc8 8.Sh2 Af6 9.d3 0–0 10.e4 Fd7 11.Fe3 a6 12.Kc1 Kb8 13.Ad5 Vd8 14.b3 e6 15.Ac3 e5 16.Ag1 Ad4 17.Age2 b5 18.f4 exf4 19.gxf4 b4 20.Fxd4 cxd4 21.Ab1 Ah5 22.Ad2 f5 23.c5 dxc5 24.e5 g5 25.Kxc5 Ve7 26.Vc2 Kbc8 27.Vc4+ Fe6 28.Vxe6+ Vxe6 29.Fd5 Kxc5 30.Fxe6+ Sh8 31.Fc4 Axf4 0–1

** 70. Rusya Şampiyonası Süper Final 2017

(02 - 15 Aralık 2017/RUS)

GM Matlakov, Maxim (ELO 2735/RUS - 1991 Doğumlu)

GM Fedoseev, Vladimir (ELO 2718/RUS - 1995 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Af3 Af6 4.Ac3 a6 5.Vc2 dxc4 6.e4 b5 7.b3 b4 8.Aa4 cxb3 9.axb3 e6 10.Fd3 Fe7 11.0–0 h6 12.Ff4 0–0 13.Vd2 Ah7 14.Kfc1 Ag5 15.Axg5 hxg5 16.Fe3 Ad7 17.Kxc6 Fb7 18.Kc4 a5 19.Kac1 Kb8 20.Ac5 Axc5 21.dxc5 Fc6 22.e5 Vd5 23.Fe4 Vxd2 24.Fxd2 Fxe4 25.Kxe4 Kfd8 26.Fe3 Kd3 27.c6 Kxb3 28.c7 Kc8 29.Kd4 Sf8 30.Kd7 Se8 31.Kcd1 Kxe3 32.fxe3 a4 33.Sf2 a3 34.Sf3 f6 0–1

** 70. Rusya Şampiyonası Süper Final 2017

(02 - 15 Aralık 2017/RUS)

GM Fedoseev, Vladimir (ELO 2718/RUS - 1995 Doğumlu)

GM Matlakov, Maxim (ELO 2735/RUS - 1991 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Af3 Af6 4.Ac3 dxc4 5.a4 Ff5 6.Ah4 Fc8 7.Af3 Ff5 8.Ae5 e6 9.f3 Fb4 10.e4 Fxe4 11.fxe4 Axe4 12.Fd2 Vxd4 13.Axe4 Vxe4+ 14.Ve2 Fxd2+ 15.Sxd2 Vd5+ 16.Sc3 0–0 17.Ve3 b5 18.Fe2 Ad7 19.Axd7 Vxd7 20.axb5 cxb5 21.Ff3 Kac8 22.Kxa7 b4+ 23.Sc2 Vb5 24.Sb1 g6 25.h4 c3 26.h5 cxb2 27.Sxb2 Kc3 28.Vd4 Kd3 29.Fe2 Vxh5 30.Vxd3 Vxh1 31.Ff3 Ve1 32.Vd4 e5 33.Ke7 Kc8 34.Fd1 Vg3 35.Vxb4 Vxg2+ 36.Sa3 Ka8+ 37.Fa4 Vf2 38.Kb7 Sg7 39.Ve4 Vc5+ 40.Sb2 Vf2+ 41.Sa3 Vc5+ 42.Sb2 Kc8 43.Kb5 Vc3+ 44.Sa2 Kc4 45.Va8 Vd4 46.Sb3 Kc1 0–1

** 70. Rusya Şampiyonası Süper Final 2017

(02 - 15 Aralık 2017/RUS)

GM Vitiugov, Nikita (ELO 2722/RUS - 1987 Doğumlu))

GM Fedoseev, Vladimir (ELO 2718/RUS - 1995 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Ac3 Af6 4.e3 a6 5.Af3 Ff5 6.Vb3 Ka7 7.Ah4 Fc8 8.Vc2 e6 9.Af3 dxc4 10.Fxc4 c5 11.dxc5 Fxc5 12.e4 Ac6 13.0–0 Ab4 14.Ve2 b5 15.a3 Ac6 16.Fa2 0–0 17.e5 Ad5 18.Axd5 exd5 19.Fb1 Vb6 20.Vc2 f5 21.exf6 g6 22.Fa2 Ff5 23.Fxd5+ Sh8 24.Ve2 Kd7 25.Fxc6 Vxc6 26.Fh6 Fd3 27.Ve5 Fd6 28.Fg7+ 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ag4+ Şd5 [1...Şf4 2.Vf2# (2.Vf6#) ; 1...Şf5 2.Vf6#] 2.e4# 1–0