Kurtar’dan selam var…

90’lı yılların efsane Kocaelispor’unun efsane teknik direktörü Güvenç Kurtar…

‘Bay Gol’ lakaplı, Kocaelispor’un efsane futbolcusu…

Benim de çok sevdiğim komşumuz eşi Gülay ablanın vakitsizce ölümü sonrasında yıkılmış. Adı Kocaelispor ile anılıyor ve biz de telefonla bir sohbet imkanı bulduk…

Üzgün…

Hem de çok üzgün…

Hani yıkılmış desem yeridir…

Kentimizin en eski beden eğitimi öğretmeni, Beden Terbiyesi eski il müdürü Nurettin Başol hocanın kızı…

Yaşamını yitirirken, eşi Güvenç Kurtar hocam da yıkıldı adeta…

Telefonda zar zor konuşabiliyordu…

Kocaelispor ile ilgili gelişmelere gelene kadar dertleştik…

Oğlu Burak’tan söz ettik…

Burak da anne acısı yaşadı…

Kocaelispor’un efsane olduğu yıllarda takım sahada idman yaparken, Burka da kenarda benimle vakit geçirirdi…

Rahmetli Müjdat ağabeyimle de iş ortağıydı. Video dükkanı işletiyorlardı, şimdiki Çamlık’ta…

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O günler geride kaldı…

Uzun süre takım çalıştırmayan Güvenç Kurtar, geçen yıl Beylerbeyi’nde Orhan Şerit ile görev yaptı…

Kent onu kadar sevdiğini, Kocaelispor-Beylerbeyi maçı sırasında gösterdi…

Anadolu devriminin Sefa Sirmen ile birlikteki mimarı olan Güvenç hoca, bugün bir çok başarılı Anadolu kulübünün ilham kaynağı oldu…

Bir çok spor insanını Türk futboluna kazandırdı…

Hepimize büyük düşünmeyi öğretti…

Onun gölgesinde kalan bir çok “adam!” fesatlıklarından yapmadıklarını bırakmadılar, basını da kullanarak…

Hikmet Karaman’dan da önce o vardı Türk futbolunda…

Engin Korukır ile beraber bu kente ihanet etmeyen azınlıkların içerisinde yer alıyor…

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Dünkü gazetemizde de okuduğunuz gibi, Kurtar ile Orhan Şerit formülü üzerinde duruluyor. Ama sanki biraz zor gibi gözüküyor…

Taraftar onu istiyor…

Hem moral de olur diye bağrına asıyor…

Kocaelispor’un eski heyecanını onunla yakalayacağına inanıyor…

Ama Kurtar yorgun…

Birilerinin onu motive etmesi gerekiyor…

Bekleyelim bakalım neler olacak?..

Bu arada Güvenç hocanın tüm sevdiklerine, benim aracılığımla mesajı var…

O, bu kenti gerçekten çok seviyor ve çağrılınca ‘hayır’ diyemiyor…

İzmit Belediye’nin affı yok…

Kentimizde profesyonel düzeyde bir çok takım transfer yasağı belasıyla karşı karşıya…

Kocaelispor…

Birlikspor…

Transfer yapamıyor…

Gölcükspor ise parasızlık nedeniyle transferde kesenin ağzını açamıyor, golcü krizi yaşıyor…

Darıca bol transfer yapıyor, ama hala ortada bir sonuç yok…

Play-Off hatlarında tırmalıyor…

Gebzespor profesyonelliğe dönse, transfer yapamayacak gözüküyor…

Böylece toplu iflas yaşanan futbolun karşıtlığında, deplasmanlı liglerde ciddi şekilde transfer yapabilen bir tek İzmit Belediyespor var…

Bayan basketbol takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor…

Yani kadın basketbolunun ikinci sıradaki liginde…

Hatırı sayılır bir bütçeleri de var…

Amerikalı oyuncu bile oynatabiliyorlar…

Ama…

Ortada başarı yok…

Sonunda, benim sınıf arkadaşım Ersan Metin’in kardeşi Erkan Metin de, antrenörlükten ‘istifa’ etti…

Hadi Kocaelispor, Birlik transfer yapamıyor, yedeği bile yok…

İzmit Belediye’nin neyi eksik?..

Bu böyle gitmez!..

Baykan da artık olaya el atmalı ve başarısızlığın teknik adam kaynaklı olmayabileceğini irdelemeli…

Yükü kaldıramıyorlarsa, kilidi vurun gitsin!..

Aralar boşa harcanmasın…

Geçmişte 1.Lig’de oynayan Kağıtspor ve Kocaelispor kadın basketbol takımlarının başına gelen gibi…