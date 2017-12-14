Gazetelerde atıştılar cenazede saf tuttular!

Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Nurettin Sağsöz (58), bir süredir konser tedavisi görüyordu. Sağsöz, önceki akşam hayatını kaybetti.

Sağsöz, önceki gün Fevziye Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sağsöz ile birkaç kez aynı ortamda bulundum…

Erzurumluydu…

İşadamıydı…

Medya sektörüne adım attı…

Adım attığına da pişman gibiydi…

**

Sağsöz’ün cenazesine çok sayıda dostları, yakınları, gazeteciler ve siyasetçiler katıldı.

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da cenaze törenine katılanlar arasında yer aldı…

Takip ettiyseniz, CHP’li Tahsin Tarhan, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ile ilgili Eylül ayında bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Tarhan, Ceyhan’ın il başkanı olduğunda sahibi olduğu mobilya mağazasından kamu kurum ve kuruluşlarına mobilya satmayacağını ifade ettiğini, ama kamu kurumlarına yüklü miktarda mobilya satarak haksız kazanç elde ettiğini söylemişti.

Ceyhan da yaptığı basın açıklamasında Tarhan’a tepki göstermiş, Tarhan’ı mahkemeye vereceğini açıklamıştı.

Ceyhan’ın Tarhan’ı mahkemeye vermediği öğrenildi.

Neden mahkemeye vermediği bilinmiyor…

Belki de çekindiği bazı durumlar olabilir…

Mahkemeye vermediğine göre Tarhan’ın açıklamalarını doğru olarak kabul edebiliriz…

**

Nurettin Sağsöz’ün cenazesine katılan CHP’li Tarhan ve AKP’li Ceyhan, cenazede birlikte saf tutması ilginç bir rastlantıydı.

İkilinin birbirleriyle konuşmadıkları öğrenildi… .

Anlaşılan CHP’li Tahsin Tarhan’ın Ceyhan’ın peşini bırakmaya niyeti yok…

**

AKP’de ilçe kongreleri tamamlandı…

Gebze kongresinde zor anlar geçiren Ceyhan, atama yoluyla bu sorunu çözdü…

Sorunu çözdü, ama parti kaynıyor…

AKP’de şimdi gözler il başkanlığı koltuğunda…

Aldığım bilgilere göre Ceyhan, yeniden il başkanı olmak istiyor…

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da Ceyhan’ın il başkanı olması için çaba gösteriyor…

Ceyhan’ın il başkanı olması veya olamaması durumunda AKP Kocaeli’de yol haritaları yeniden belirlenecek…

Adalet kavramı güneşe benzer!

Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ergin Ergül, önceki gün Kocaeli Üniversitesi’nde düzenlenen "Mevlana ve İnsan Hakları" konulu konferansa katıldı… Ergül, Hz. Mevlana'nın hayatını anlatarak konuşmasına başladı… Şunları söyledi; "Mevlana, hayatımızın her alanında karşımıza çıkmakta. Hukukçuların Mevlana'ya yakınlığı ise onun haktan, adaletten ve eşitlikten yana olduğundan kaynaklanıyor. Mevlana, adalet kavramını güneşe benzetiyor. Yaşam hakkı, bütün hakların temelidir. İnsan onuru, insana verilen değerdir.

Mevlana, insan haklarını savunur. Mevlana, bir insanın hakkının verilmesi, bütün insanların haklarının verilmesi kadar değerli olduğunu söyler. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Mevlana'nın insan hakları hakkındaki görüşü paraleldir.” Ergül’ün açıklaması böyle…

Mevlana’nın adalet kavramını güneşe benzetmesi çok dikkat çekici… Peki Türkiye’de adalet var mı? Kiminiz var, kiminiz yok diyorsunuzdur… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “adalet” için 420 kilometre yürüdüğünü de unutmamalıyız.

AKP’li Ayaz’dan Doğan’ı geçmiş olsun

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Topçular Mahallesi'nde ikamet eden Hıdır Doğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ayaz, sağlığın insanlar içim en büyük hazine olduğunu söyledi. Hıdır Doğan, Ayaz'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Köktürk, Cuma günü Emex Otel'de

Akça Koca Kültür Platformu konferansları Eğitimci Abdullah Köktürk ile devam ediyor. Son Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk, Akça Koca Kültür Platformunda konuşmacısı olacak ve "Akça Koca Diyarından Ata Yurt’a Seyahat" konusunda bilgi verecek. Emex Otel’deki yemekli toplantı, 22 Aralık 2017 Cuma günü akşamı 19:30’da başlayacak. Köktürk'ün soruları da cevaplayacağı toplantıya platform üyeleri ve konuya ilgi duyanlar katılabilecek.