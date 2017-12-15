“Pro-FES-yonel”

Yıllardır ‘Kritik maç, hayat mebat meselesi, tarihi gün, bütün yollar İsmetpaşa’ya çıkar’ gibi klasik başlıklar attık…

Yıllardır takıma sırtını dönen taraftarımız görmemiştik…

Bu protesto haftaya damgasını vurdu ve yarınki maçı, gerçekten de kritik bir hale soktu…

Kırıma maçı gibi görülebilir…

Çünkü rakip de, tıpkı bizim gibi zorda ve kazanmayı unutmuş durumda…

Müthiş bir 90 dakika bizi bekliyor…

***

Teknik direktörlük konusunda yerel basında bol haber yapıldı…

Bunlar normal…

Siz, profesyonel olmanıza rağmen, bunlardan etkileniyorsanız, kusura bakmayın da be size profesyonel demem…

Unvanınız, kağıt üzerinde profesyonel olur, o kadar…

Profesyonel futbolcu işine saygı gösterir…

Çok çalışır…

Emke yediği yere ihanet etmez…

Çünkü yanı gemidedir ve bilir ki, takım batarsa, kendisi de batar…

İşte Galatasaray…

Haftalardır bir teknik direktör tartışması var…

Ama Tudor da, futbolcular da işini yapıyor ve liderler…

Art niyetli olmayan, gerçek taraftar teknik heyeti de, yönetimi de, futbolcuyu da eleştirir…

Protestosunu, geçen hafta Tepecik maçında Kocaelispor taraftarının yaptığı gibi, modern şekilde gösterir…

‘Pantolonlu Mourinho’ gibi esprilerle tepkisi gösterir…

(Aman, Pantalonsuz Mourinho gelmesin de)…

Yeter ki hakaret etmesin…

Sahadakinin Kocaelisporlu olduğunu unutmasın!..

***

Tabii ki, bir haftadır teknik direktör tartışmaları yoğunlaştı…

Bu da doğaldır…

Çünkü bu kulübün adı Kocaelispor’dur ve herkes burada görev almak ister…

Ve bu kulüpte, astığım astık, kestiğim kestik modeli uygulayamazsınız…

O Osmanlı döneminde kalmış bir kuraldır…

Severiz ya da sevmeyiz, bu ülkenin İmam Hatip Mezunu Cumhurbaşkanı, ‘Kilise yapıp, açıyorsa’, Osmanlı devrinin artık geride kaldığının resmidir…

Bunun için de “1.Bahri, 2.Bahri, 3.Bahri” gibi dönemlerle Kocaelispor’u yönetemezsiniz…

Mesela KAKF seçimi olacak ve Murat Aydın yeniden seçilirse ‘4.Murat’ dönemi olacak ve Allah korusun, asıl 4.Murat gibi kanunlar uygulamaya baylarsa, Çocuk Parkı’nda, Fethiye’de ağaçlarda sallandırılanları bol bol görürsünüz…

Ne Osmanlı dönemi kaldı, ne de Yeniçeri…

‘İstemezük’ devirleri geçti…

‘Kazan kaldırılmıyor’ artık…

Çünkü kazanın yerini, mikrodalga fırınlar aldı…

Herkes spor demokrasisi kuralları içerisinde düşündüğünü söyleyecek, ölçülü şekilde protestosunu yapacak, gerekirse baskı unsuru olabilmek için sayısını artıracak…

Örgütlenecek…

***

Kocaelispor’un yarınki maçı çok kritik…

Eski futbolcumuz Ercan Ağaçe takımı hazırlıyor…

Aydın Günaydın gibi o da bir maçta bir galibiyetle ‘yüzde yüz!’ başarıya ulaşabilir…

Topçular da çıkacak ve işini yapacak…

Yani sadece futbol oynayacak…

Kulislere girmeyecek…

Hiçbir futbolcunun gücü, teknik direktör getirip götürmeye yetmez!..

Burası ‘Muz Cumhuriyeti Kulübü’ değil…

Efsane Kocaelispor Kulübü…

Hatırlatayım dedim de…