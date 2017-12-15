CHP İzmit’te kim kazandı, kim kaybetti?

CHP İzmit İlçe’de kongre yapıldı…

Yapılmasına yapıldı, ama yansıması hala devam ediyor…

CHP’yi takip eden muhabir arkadaşımız Selin Becer’den CHP İzmit’teki gelişmeleri ve kongre süreciyle ilgili bir değerlendirme yapmasını istedim…

Selin arkadaşımız, önemli bilgiler verdi…

“CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, tek listeli olarak girdiği kongrede kaybetmeyi başardı. 417 partilinin oy kullanma hakkının olduğu kongrede sadece 288 partili oy kullandı ayrıca sandıktan 73 oy boş çıktı” diyen Selin’in değerlendirmesini birlikte okuyalım;

KONGREYE KATILIM AZ OLDU

CHP İzmit ilçe kongresinde İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın tek aday olarak girdiği seçimde katılım beklenenden az oldu…

Özetle Hasan Gemici Spor Salonu’nun CHP İzmit’e üç gömlek büyük geldiği konuşuldu.

417 partilinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede sadece 288 oy kullanılırken, partililer 73 oyu boş atarak Küçükkaya ve ekibine büyük tepki gösterdi.

KÜÇÜKKAYA İLE BİRLİKTE YILDIRIM DA KAYBETTİ

Tek adaylı seçimin kaybedeni olarak yorumlanan Küçükkaya, kaybedenler kervanına Selman Yıldırım’ı da yanına çekti.

İzmit Belediye Başkan adaylığı için çalışan Selman Yıldırım, Küçükkaya’ya açıkça desteğini verse de, grubun içerisinde önemli bir kitle yeni bir başkan adayı çıkarmak istemişti.

Yıldırım’ın ekibi Küçükkaya’nın yanlış yapacağı konusunda Selman Yıldırım’ı defalarca uyarmasına rağmen, Yıldırım kimseyi dinlememiş ve karşısına aday çıkmasını engellemişti.

BOL ÇİZİKLİ VE BOŞ OYLU TEPKİ

CHP İzmit İlçe Örgütü kongresi sonrası Küçükkayan’nın listesinde herkese çizik atılırken, birkaç isim dikkat çekti.

Mehmet Ümit Küçükkayan’nın asil yönetim listesinde yer alan Çağdaş Engin 37 çizik ile üstü en fazla çizilen isim olurken, Pınar Albeni de 21 çizik ile üstü en fazla çizilen ikinci isim oldu.

İl delegelerinden ve partinin önemli isimlerinden Hikmet Erenkaya 10 çizik yerken, Selman Yıldırım 6 çizik yedi.

İlçe üyeleri Küçükkayan’nın önüne bir aday çıkaramasalar da attıkları çizikler ve boş oylar ile önemli bir mesaj vermiş oldu.

KÜÇÜKKAYA İLE SEYMEN’İN ARASI BOZUK MU?

Listenin oluşturulmasında önemli tartışmaların yaşandığı kongrede yönetimine yönelik yapılacak eleştirileri en aza indirmek maksadıyla asil ve yedek yönetim kurulu ile il delegesi listesi son ana kadar kimseyle paylaşılmamıştı ve son ana kadar sürekli listedeki isimler değiştirilmişti.

Öyle ki listeyi oluştururken herkesi memnun etmeye çalışan Küçükkaya, listede kendi ismine de yer vermemişti.

Delege tartışmalarının sürdüğü CHP’de, Küçükkaya ile Alparslan Seymen’in arasının açıldığı da konuşuluyor.

İl delege listesinde eski milletvekili Hikmet Erenkaya’nın isminin de bulunması Alparslan Seymen’i oldukça sinirlendirdiği konuşuldu.

KÜÇÜKKAYA’NIN MAZERETİ!

CHP İzmit İlçe Başkanı Küçükkaya’nın isminin il delege listesinde olmaması, çeşitli dedikoduları da beraberinde getirdi…

Küçükkaya’nın ismini il delege listesine yazmayı unuttuğu konuşuldu…

Küçükkaya, sonrasında açıklama yaptı…

Dedi ki; “İl kongresinde oy kullanmayacağım. İsmimi yazmayı unutmadım, bilinçli yaptım.

İsmimi il delegelerine yazmamamın nedeni, herkesin il delegesi olma konusunda talebi vardı, ben de o yüzden kendimi yazmadım”

Selin Becer’in değerlendirmesi böyle…

BENİM DEĞERLENDİRMEM…

Bir değerlendirme de ben yapmak istiyorum;

Birincisi; CHP İzmit kongresi Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapıldı… Salon dolmadı…

İkincisi; 417 partilinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede sadece 288 oy kullanıldı… Düşük bir oran…

Üçüncüsü; partililer 73 oyu boş atarak Küçükkaya ve ekibine büyük tepkili olduklarını gösterdi…

Dördüncüsü: Küçükkaya ve yönetiminde olan bazı kişilerin üstü çizildi…

Beşincisi: Küçükkaya il delegeliğine adını yazdırmayarak, yanlış bir iş yaptı.

Altıncısı; uzun zamandır belediye başkan adayı olan Selman Yıldırım, kongrede Hasan Gemici Spor Salonu’nun dolması için elinden geleni yapmalıydı…

Yedincisi; kongrede ilçe başkan Mehmet Küçükkaya ve belediye başkan adayı olarak çeşitli ziyaretlerde bulunan Selman Yıldırım başarılı bir sınav veremedi…

Kongrede kim mi kazandı?

Sanırım, Selman Yıldırım’ın İzmit Belediye Başkan adayı olmasını istemeyenler kazandı…

Şu bir gerçek ki; CHP İzmit İlçe Kongresi, daha uzun süre konuşulacak…