Gece 11.30’a kadar yıkım mı olur?

Değirmendere eski Migros olarak bilinen bölgede birkaç haftadır yoğun bir çalışma var. Değirmendere girişindeki Migros’un eski binası yerine yapılacak olan hastanenin inşaatıyla alakalı bir çalışma bu.

Malum bu bölgeye yeni bir hastane inşa edilecek.

Ancak bölgedeki çalışma, çevredeki vatandaşları son derece rahatsız ediyormuş.

Önceki gün gece saat 23.30’a kadar yıkım işlemine devam eden firma çevredeki insanları rahatsız etmiş.

Sakinliğiyle bilinen Değirmendere gece yarısına kadar gürültülü bir yıkıma tanıklık etmiş.

Bu bölgede oturan bazı vatandaşlar ilgili karakolu aramış.

Karakol, 155’i arayarak şikayette bulunun demiş. 155 arandığında 153’ü arayın zabıta ilgileniyor demiş.

Zabıta arandığında ne olmuş peki?

Evet bildiniz hiçbir şey olmamış. Firma işini bitirene kadar çalışmış.

Öfkeli vatandaş, “Biz derdimizi kime anlatacağız. Gece 23.30’a kadar yıkım sesi dinlemek zorunda mıyız… Ya da gidip çalışan işçilerle kavga mı etmek zorundayız” diye soruyor.

4 çocuk sahibi biri baba ve çaresiz bir hayat

İzmit Kireç Ocakları bölgesinde oturan Muzaffer Alan, 4 çocuğuyla birlikte yaşıyor. Eşinin olmadığını söyleyen Muzaffer Bey 4 çocuğa tek başına baktığını söylüyor. Biri kreşte, diğerleri okuyormuş. Engelli olduğu için engelli maaşıyla geçinmeye çalışıyormuş. Ancak kiralık ev bulamadığını, bulduğu kiralık evlerden ise hep çıkartıldığını söylüyor. Yeni kiraladığı evin sahibi de evi boşaltmasını istemiş. 4 çocuklu bir bekara kimsenin ev vermek istemediğini söyleyen Muzaffer Bey çaresizlikten ne yapacağını şaşırmış durumda.

Bu ağaçların kesilmesini istemiyorlar

Kartepe Sarımeşe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Caddesi Sarımeşe Konakları sitesinin sakinleri site duvarının hemen yanında bulunan iki ağaç için seferber oldular. Yol yapım çalışması nedeniyle kesilmesi planlanan ağaçları korumaya çalışan site sakinleri, yetkililerin bu ağaçlara dokunmadan yolu yapmalarını, ağaçların bulunduğu yerin zaten kaldırım olarak kullanılacağını söylüyor. Bakalım bu duyarlı vatandaşlarımızın istediği yerine getirilecek mi?

Özkar bu defa patates dağıttı

Turbo muhtar olarak nam salan İsmail Özkar, isminin verilmesini istemeyen bir iş adamının aracılığıyla 2.5 ton patates dağıttı. Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar, 50 kiloluk çuvalları mahallesinde ihtiyacı olan tüm evlere tek tek dağıttı. Dağıtım işlemine devam eden Özkar, kış öncesi yapılan hazırlıklara katkı amacıyla böyle bir hayır yapmak istediklerini ve iş adamı bir dostunun da bir hayra 2.5 ton patates bağışlayarak katkıda bulunduğunu söyledi.