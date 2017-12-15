Piyango bileti almak haramsa, bunun günahı kime yazılır?

Vatandaş “büyük ikramiye” umuduyla kuyruğa girerken, Diyanet İşleri Başkanlığı piyangoyu “kumar ve haram” ilan etti.

Diyanet’in açıklaması aynen şöyle:

“Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha yaygın olmaktadır. Taraflardan birinin kazanıp diğerlerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır.”

Dahası var…

“Bu tür oyunların hasılatlarından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan biriyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara ve hayır kurumlarına verilmelidir. Hz. Peygamber, bu tür haram kazançlarının harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir.”

Şimdi ne olacak?

“Kumar ve haram” ilan edilen bütün oyunlar devletin.

Milli Piyango, devletin…

Loto, toto, iddia, müşterek bahis, ganyan… Hepsi devletin…

Devletin bir kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, devletin diğer kurumlarının organize ettiği şans oyunlarını “kumar ve haram” ilan etti.

İyi de…

Şans oyunları kumar ve haramsa…

Yani günahsa…

Bu günah, oynatanların mı, oynayanların mı?

Yoksa her iki taraf da mı günaha giriyor?

Diyanet’in bu konuda da bir “fetva” yayınlaması gerekir.

Hatta “oynatanların günahı bu kadar, oynayanların bu kadar” demeli.

Mantıksal olarak değerlendirirsek…

Şans oyunları oynatılmazsa, oynayan da olmaz.

Bence günahın büyüğü, hatta tamamı “oynatanlara” ait!

Bir de…

Şans oyunlarının gelirlerinden “kamuya ayrılan paylar” var.

Bu paylar, benim bildiğim, “genel bütçeye gelir” kaydediliyor.

Yani bu “kumar ve haram” paraları havuza giriyor, buradan kurumlara pay ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl genel bütçeden ek ödeneklerle birlikte 6 milyar 517 milyon lira almış.

Gelecek yıl alacağı pay ise 7 milyar 774 milyon lira.

Eee, ne olacak şimdi?

Bu haram ve günah işleri çok karışık, çok!

Tersinden okursak…

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Hukukun üstünlüğü, büyümekten daha değerli. Yargı bağımsız olsun, yüzde 6 büyüme yeter” dedi.

Bilecik’in sözlerini tersinden okursak…

“Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümüşüz, ne yazar. Ülkemizde hukukun üstünlüğü yok. Ülkeler için önemli olan hukukun üstünlüğüdür” anlamı çıkmıyor mu?

Biz KOSİAD’ı kurarken

KOSİAD…

Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği…

Bu derneğin kurucu başkanıyım.

15 yıl sürdürdüm bu görevi.

KOSİAD, Türkiye’nin üçüncü SİAD’dıdır.

TÜSİAD…

BUSİAD…

KOSİAD…

Şaka maka aradan 25 yıl geçmiş.

Çeyrek asır…

Bugün SİAD’lar çoğaldı, çeşitlendi, olgunlaştı…

Ticaret odalarıyla, sanayi odalarıyla yarışır hale geldi.

Federasyon ve konfederasyon çatısı altında güçlerini birleştirdiler.

Gelişmelerini ilgiyle izliyorum.

Bu rakamlardan utanmalı mıyız?

Hollanda’nın…

*Nüfusu, 17 milyon.

*Yüzölçümü, 41 bin kilometrekare. Konya kadar ya var ya yok.

*2016 yılı tarım ihracatı, 100 milyar dolar.

Türkiye’nin…

*Nüfusu, 80 milyon.

*Yüzölçümü, 783 kilometrekare.

*2016 tarım ihracatı, sadece 18 milyar dolar.

Ne dersiniz, bu rakamlara bakıp üretim gücümüzden, cüssemizden utanmalı mıyız?

CHP’liler neden şoka girdi ki?

İstanbul Ataşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevden alınınca, CHP’liler şoka girdi…

Oysa bunda şaşılacak bir şey yok!

Bu operasyonun sinyali günler öncesinden verilmedi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bizim belediye başkanlarını istifa ettiriyoruz. Muhalefet de kendi belediye başkanlarıyla ilgili benzer bir süreç başlatsın. Başlatmazlarsa İçişleri Bakanlığı devreye girer” demedi mi?

CHP’liler bu işe neden bu kadar şaşırdılar, anlamadım.

CHP gereğini yapmayınca, operasyon sinyalini verenler gereğini yaptı.

Demek ki neymiş?

Bir şeyi yap deyince yapacakmışsın.