2018’e girerken…

Kocaeli’deki ilçe belediyelerinin 2018 yılı bütçeleri belli oldu.

Gölcük ve Dilovası hariç tüm belediyelerin 2018 yılı bütçelerinde artış oldu. Rekor artış ise Çayırova Belediyesi’nde yaşandı.

2018 bütçesi %80’in üzerinde bir artışla, 120 milyon liradan 220 milyon liraya çıktı.

Bu demek oluyor ki, Çayırova’da önümüzdeki yıl hizmet sağanağı yaşanacak!

Derince, İzmit, Gebze, Kandıra, Karamürsel ve Körfez gibi kent kimliği ve düzeni oturmuş ilçelerdeki bütçe artışı ise % 4-20 bandında gerçekleşti.

Başiskele ve Kartepe’de ise artış %40 civarında…

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Rakamlar aşağı yukarı böyle.

Önümüzde, yerel seçim öncesinde yaklaşık bir yıl var.

Erken seçim olmadığı takdirde 2018 yılı birçok belediye başkanının belki de hizmet anlamında son senesi olacak.

Tüm belediye başkanlarının önümüzdeki yılı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağını düşünüyorum.

Ama bunu yaparken de, umarım bir sonraki yıla yüklü miktar borç bırakılarak girilmez.

Kendi geleceklerinden ziyade vatandaşın geleceğini düşünerek hareket etmek yakışan bir tavır olur.

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Bütçesinde değişim yaşanan belediyelerden %40’lık artışla 118 milyon liraya yükselen Kartepe’ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

İlçenin nüfusu her geçen gün artıyor. “Kentleşme” adına verimli arazilerde beton yığınları yükseliyor.

Eşme Ahmediye’den Karatepe’ye kadar her bölgenin kendine göre eksiği, sorunu ve yerleşik bir kültürü var. Zor bir coğrafya olduğunu herkes biliyor ve söylüyor.

Maşukiye’nin bir sokağında parke çalışması yapıldığından Köseköy’de oturan bir vatandaşın haberi olmaz, örneğin.

Bırakın parkeyi, mahalle konağının bilinirliği bile çok azdır.

Bölge İzmit gibi, Derince ya da Gölcük gibi mahalleler arası geçişlerin kolay olduğu, iç içe geçmiş bir yer değil.

Dolayısıyla hizmet götürmenin zor olduğu doğru.

Ancak bu zorlukları avantaja çevirebilmenin, hizmeti homojen dağıtabilmenin ve en önemlisi de ilçeyi “Kartepelilik” paydasında kaynaştırmanın da elbet bir yolu yöntemi bulunabilir.

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Her bölge kendi dinamiklerine göre, insani ve coğrafi dokularına göre değerlendirilse, ama yine ortak kültürlerde ve kimliklerde buluşulabilse bu tür zorluklar belki de hiç yaşanmayacak.

Eşme’deki vatandaşın Uzunçiftlik’e gitmesi için bir nedeni olmalı.

Ya da Acısu’da oturan birinin Sarımeşe’ye yolunun düşmesi için…

Her şeyden önce bir “yolu” olmalı, ulaşımı kolayca sağlayabilmeli.

Turizm diyoruz, sanayi diyoruz, ticaret diyoruz ama potansiyelleri bir türlü değerlendiremiyoruz.

Her bölgenin kendine ait bir meydanı hâlâ yok.

Bölgeler arası kaynaşmayı sağlayabilecek

Kent Konseyi gibi bir sivil toplum kuruluşunun kurulamadığı bir ilçeden bahsediyoruz.

İlçe kültürü algı operasyonlarıyla, birilerinin yanlış yönlendirmeleriyle, hayallerle, kağıt üzerindeki yanıltıcı rakamlarla oluşturulmaz.

İlçe kültürü iletişim kurmakla, sosyal ve kültürel donatılarla, projelerle, yarışmalarla, kentsel tasarımlarla, bütünleşik planlama yaklaşımıyla, toplum bilimine ve topluma kulak vermekle, halkı dinlemekle, zaruri ihtiyaçlara cevap vermekle, en önemlisi de bunları hayata geçirebilecek vizyon sahibi kişilerle oluşturulabilir.

Şu derin uykudan bir türlü uyanamadık!

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Seçimden önceki son yıla girmek üzereyiz.

Sel baskınları, darbe girişimleri, operasyonlar, seçimler derken, dolu dolu bir yılı geride bırakıyoruz.

Adettendir, ilçemiz adına yeni yıldan beklentimiz; kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıklara hain gözüyle bakılmadığı, dedikodunun gündeme ayar vermediği, nitelikli işlerin yapıldığı, sözde değil “özde” kamu yararı gözetilen bir yıl olması…