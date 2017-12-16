Bakü’de İzmit Parkı açılıyor

İzmit Belediyemiz ile Bakü Nesimi Belediyesi kardeş belediyedir. Geçen yıl İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında içinde mehter takımının da yer aldığı bir heyet ile Pişmaniye Festivali için gidilmişti.

16 Temmuz'da görkemli bir festival gerçekleştirilecekti. Her şey en ince teferruatına kadar hesaplanarak bayram havası içinde gerçekleştirilecekti. Maalesef 15 Temmuz uğursuz darbe girişimi nedeni ile iptal edildi. Hepimiz üzüntü içinde acı içinde geriye döndük.

İzmit Belediyemizden Park Bahçeler Müdürü Ayhan Varol ve beraberindeki bir uzman ile Bakü’ye gittik. Nesimi Valisi Asif Askerov başkanlığında yardımcısı Gülara Verdiyeva ve Nesimi Belediye Başkanı Nazım Karahanov bey ile bizim heyet arasında sıcak, samimi görüşmeler yaptık. Cumhurbaşkanlığı parkın projesini onaylanmıştır. Parkın yerini gezdik. Gerekli incelemeler yapıldı. 10 Mayıs 2018 günü Haydar Aliyev’in doğum günü olması nedeni ile bugün açılış günü olması önerildi.

İzmit Belediyemiz adını taşıyacağı park için de çocuk oyuncakları ve spor aletlerinin yerleştirilmesi için gerekli malzemeleri göndermiştir.

İki kardeş ülkenin işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması için Nesimi Valiliğinin olumlu ve fayda yaratacak önerileri oldu. Bu öneriler mutlaka değerlendirilmelidir.

Vali Beyin bizzat katılımı ile heyetimize verilen yemekte çok güzel ve işbirliğini arttıracak samimi sohbetlerimiz oldu.

KARDEŞLİK SERGİMİZ TÖRENLE AÇILDI

1999 depreminde Kocaeli’ne beraberindeki yardımlarla ziyarete gelen acımızı paylaşan Haydar Aliyev’i gardaş olan 9.ncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel karşılamıştır. Bu ziyaret sırasında katıldığı etkinlik ve görüşmelerin tamamını Gazeteci Mustafa Bağdiken fotoğraflamıştır. Bu fotoğrafların büyük kısmı ile Kardeşlik Sergisi açıldı. Yirmi iki milletvekilinin de katıldığı 800 civarında kapasiteli salonun tamamı doluydu. Önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası nefis bir müzik ziyafeti verdi.

Büyük bir beğeni ve memnuniyet ile sergi gezildi. Gazeteciler, televizyoncular çekim yaparak bizimle röportaj yaptılar.

12 Aralık günü Haydar Aliyev’in ölüm yıldönümü münasebeti ile Şehitler Hıyabanındaki mezarı ziyaret edilerek saygı duruşu yapılıp, karanfiller kondu.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret edip, saygı duruşunda bulunarak karanfiller koyduk.

Birkaç milletvekilleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile faydalı görüşmelerimiz de oldu.

Adalet Bakanlığı Belediyeler Birliği ile görüşmelerimiz oldu. Dop dolu ve memnuniyet verici ziyaretimizde benimle beraber Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan Zamburkan, fotoğrafları çeken gazeteci Mustafa Bağdiken, Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi ressam İlhan İşbaşı, İzmit Belediyemizden Ayhan Varol ve Uzman Başak Hanım ile beraber gidip geldik.

26 Şubat 2018 Hocalı Soykırımı için Körfez’de açılacak park ve abidenin, 27 Şubat’ta Sakarya’da açılacak Genosit Hocalı Parkı ve abidenin açılışına Azerbaycan’dan Vali ve Milletvekilleri gelecekler.

Türkiye ve Azerbaycan tarihi kardeşliğini ve dostluğunu geliştirmemiz, işbirliğini arttırmamız hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum.

Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, İzmit Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz bu tarihi görevi bilinçli bir şekilde ele alıp öncülük yaptıkları için Federasyonumuz adına gurur duyarak teşekkür ediyorum.