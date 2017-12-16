Atatürk’ün Derince’ye gelişi neden kutlanmadı?

Tarihçi Volkan Şenel, Balturk.org.tr’de “Mustafa Kemal Atatürk ve Kocaeli” başlıklı bir yazı yazdı. Şenel, Atatürk’ün neden sık sık Derince’ye uğradığını da yazdı.

Şenel’in yazısını birlikte okuyalım; “Tarih ilmiyle meşgul olan kişiler olarak, kader çizgisinin bu iki ismi farklıdönemlerde birçok kez bir araya getirdiğini biliyoruz.

Zira Mustafa Kemal Paşa, Kocaelive havalisinin coğrafi/stratejik konumunun vatanın müdafaası için verilecek mücadeledekiönemini çok iyi biliyordu.

Mustafa Kemal Paşa’nın Başkumandan sıfatıyla 1922 Haziranında Kocaeli’ne gelmesi bu ikilinin ilk buluşmaları olarak tarih kayıtlarına geçiyor.

Başkumandan MustafaKemal Paşa, milletimizin haklı mücadelesini bir Türk dostu olan Fransız Yazar ClaudeFarrere’ye anlatıyor İzmit Sarayı’nda.

Kocaeli halkı da kucaklıyor Başkumandanlarını.“Büyük Halaskârımız”, “Hoş Geldiniz” yazıları süslüyor İzmit sokaklarını.

Kocaeliyöresinin farklı bölgelerinden gelen insanlarımızın sevinç çığlıkları duyuluyor İzmit TrenGarı’nda. Mutluluk terennümleri yansıyor İzmit semalarına…

İŞTE BU YER; DERİNCE

Ve Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihten sonra birçok kez daha Kocaeli yöresinegeliyor. 1923 Ocak’ında, 1924 Eylül’ünde, 1925 Eylül’ünde, 1927 Temmuz’unda, 1928Haziran’ında, 1934 Mayıs’ında…

Hülasa, Mustafa Kemal Atatürk 1938 Kasım’ına kadarsık sık uğruyor Kocaeli’ne…

Mustafa Kemal Atatürk ve Kocaeli denilince, akla gelen hep bu tarihi bilgiler. Amatarihin gizil sayfaları biraz daha dikkatlice karıştırıldığı zaman, Mustafa Kemal Atatürk’ünKocaeli’nde bir yere ayrı bir önem verdiği görülmekte. İşte bu yer; Derince’dir…

ATATÜRK’ÜN DERİNCE SEVDASI

Peki niye Mustafa Kemal Atatürk Derince’ye ayrı bir önem vermektedir?

MustafaKemal Atatürk’ü Derince’ye bağlayan sır nedir?

Mustafa Kemal Atatürk Derince’ye geldiğizaman ne yapmaktadır?

Düşündükçe, sorular peşi sıra geliyor…

Tarih, bu soruların cevabında bir dostluk hikayesinin yattığını bildiriyor bizlere.

Vehemen Mustafa Kemal Atatürk’ün Derince’de mukim bulunan dostu, arkadaşı, sırdaş,yaveri Cevat Abbas Bey’in ismini fısıldıyor kulaklarımıza…

ATÜTÜRK’ÜN DERİNCELİ ADAMI

Öyle bir dost ki; Çanakkale Cephesi Savaşlarında omuz omuza vererek kahpedüşmana kurşun sıktığı bir askerdir Cevat Abbas, Mustafa Kemal Paşa’nın Dersaadetİstanbul’u işgal eden emperyalist güçlere bakarak “Geldikleri gibi giderler…” dediği kişidirCevat Abbas, Bandırma Vapuru’yla Milletin bağrına açılan yolda hırçın Karadeniz’indalgaları arasından geçerken yanı başında bulunan yaveridir Cevat Abbas, yeni kurulanCumhuriyetin atılan her adımında Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı başındaki aziz bir görevadamıdır Cevat Abbas…

ATATÜRK, KÖŞKE GİDERDİ

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul veya İstanbul-Yalovaziyaretleri sırasında genellikle Derince’de trenden iner, buradan otomobille Cevat AbbasBey’in çiftliğindeki köşke giderdi.

Burada istirahat eden Mustafa Kemal Atatürk,dinlendikten sonra otomobille tekrar geri döner, ya trenle ya da genellikle Ertuğrul Yatı,Gülcemal Vapuru, Marmara Vapuru veya Kalamış Vapuru’yla yoluna devam ederdi.

ÇENEDAĞ MAHALLESİ

Cevat Abbas Bey, 1920’li yıllarda (kesin tarih bilinmiyor) Emlak-i MilliyeMüdürlüğü’nden Derince’de -günümüzde Çenedağ Mahallesi sınırları içerisinde- büyükbir arazi satın aldı.

Amacı, burada tıpkı Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği bir çiftlikkurmaktı.

Bu amaç doğrultusunda hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan Cevat AbbasBey, buraya dik çatılı, iki katlı bir köşk, ek bir bina, ahır, fırın, çamaşırhane gibi birimlerinbulunduğu kompleks bir yapı topluluğu inşa ettirdi.

ATATÜRK, ÇİFTLİĞİ GÖRDÜ

Mustafa Kemal Atatürk’ün kadim dostu Cevat Abbas Bey’in kurduğu çiftlik ve inşaettirdiği bu yapılar topluluğunun bulunduğu yer kendi ifadesiyle “Büyük tabiatla, omutlak hâkimle baş başa kalarak ruhi mücadelenin yapıldığı”bir yerdi.

Kim bilir, belkide Mustafa Kemal Atatürk’ü de buraya bağlayan bu düşünceydi…

Çanakkale Cephesi Savaşları sırasında başlayan kadim dostluk, Mustafa Kemal Atatürk’ün Derince’nin Çınarlı Mevkii’ndeki çiftliği görmesiyle ayrı bir anlam kazanmıştı.Bu çiftlik bundan sonra Gazi’nin; ara ara sığındığı bir dost limanı, devlet işlerininyoğunluğu sırasında yorgun bedenini dinlendirdiği bir ana kucağı, çevresindeki bazıyapışkan insanlardan bunaldıkça arada sırada kaçtığı bir çiftlik evi, eski bir askerarkadaşla anılarının paylaşıldığı ve acı kahvelerin yudumlandığı dostluk ortamı, herzaman yanı başında görmeye alıştığı tam 24 yıl kader birliği yaptığı yaverinin sıcak yuvası olarak hep hayatında olacaktı.

CEVAT ABBAS BEY’İN ÇİFTLİĞİ

Derince’de ki kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan, aynı zamanda datarihsel anı değeri açısından oldukça kıymetli bir yere sahip bu çiftliğin ve köşkün, neyazık ki kaderi hiçte iyi olmamıştır.

Atatürk’ün ölümünden sonra Cevat Abbas Bey için başlayan sıkıntılı günler, bu çiftlik ve köşk binası içinde oldukça hızlı yaşanmıştır.

Bir anda başlayan ve tüm dünyayıağları içerisine alan II. Dünya Savaşı’nın ekonomik buhranı ve bu buhranın ülkemizdekietkileri Cevat Abbas Bey’in çiftliği için sonun başlangıcı olmuştur.

İlk önce Emlak-i MilliyeMüdürlüğü’nden alınan arazilere ve köşke el konulmuş, daha sonra nüfusu çoğalmayabaşlayan Derince için okul olarak kullanılan, daha sonra ise sahipsiz, bakımsız kalarakmetruk bir vaziyete düşen köşk yangın geçirmiş, zamanla ortadan kaldırılmıştır.

Ve böylece, Derince’nin ruha teselli veren en güzel yerlerinden birisinde bulunantarihi bir miras, yaşanan anılar, paylaşılan mutluluklar, paylaşılan acılar ilelebet ortadankalkmış oldu…

ADD DERİNCE ŞUBESİ’Nİ ARADIM

Atatürk’ün Derince’ye gelişinin 88’inci yıl dönümü dün kutlanacaktı…

Ama herhangi bir kutlama olmadı…

Atatürk, Derince’ye büyük önem veriyordu…

Ama anlaşılan, Derince’yi yönetenler, buna pek önem vermiyor…

Dün Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Sefa Karahasan’ı aradım…

Neden kutlanmadığını sordum.

Karahasan şunları söyledi; “En son kutlamayı 2015 yılında yaptık. Derince Kaymakamlığı ve devletin diğer birimleri kutlamalara gerekli önemi vermiyorlar.

Biz çelengi Kaymakamlık bahçesine bırakmak istiyoruz, Kaymakamlık, çelengi tren garına bırakmamızı istiyor. Ayrıca kutlamalara gereken ilgi gösterilmedi. Geçen yıl ve bu yıl tören yapılmadı.”

Karahasan’dan sonra Derince Kaymakamlığı Yazı İşlerini aradım…

Oradaki yetkili, Kaymakam ile görüşmemi, Kaymakamın da toplantıda olduğunu söyledi…

KUTLAMA MUTLAKA YAPILMALIYDI

Diğer birçok yerde Atatürk’ün il veya ilçelerine gelişleri büyük törenlerle kutlanıyor…

Atatürk’ün Derince’ye gelişi de büyük törenlerle kutlanmalı.

Buna da Derince Kaymakamlığı öncülük etmeli…

Kaymakamlık, bunu faaliyet programına koymalı.

Ayrıca ADD Derince Şubesi, iki yıl öncesine kadar kutlama yapıyorsa, buna da devam etmeli. Katılım az oluyor, yeterli destek verilmiyor, düşüncesini yanlış buluyorum…

Katılım bir kişi de olsa, iki kişi de olsa, Atatürk’ün Derince’ye gelişi mutlaka kutlanmalıydı…

Atatürk’ün Derince’ye gelişi, “yok” sayılmamalı…