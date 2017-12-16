Ceyhan, 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş

Geçenlerde “Şemsettin Ceyhan hani Tahsin Tarhan’ı mahkemeye verecekti” diye yazmıştım ya…

Meğer Şemsettin Ceyhan, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan hakkında 9 Eylül 2017 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş.

Bunu nereden öğreniyoruz?

Şemsettin Ceyhan’ın avukatı Abdullah Eryarsoy’un gönderdiği yazıdan.

Gazetemize gelen yazı, sadece “Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı”na yazılan dilekçeden ibaret.

Dilekçede konu şu şekilde belirtiliyor: “Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin açıklanmasına ilişkin şikâyetimizden ibarettir.”

Dilekçede tek şüpheli Tahsin Tarhan değil.

Üç şüpheli daha var.

*ODA TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu.

*Kocaeli Barış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Karabıyık.

*Kocaeli KOZ Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray.

Şüphelilerle ilgili soruşturma nasıl yürütülüyor, bilmiyoruz.

Ben sadece Şemsettin Ceyhan’ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu haberini sizlerle paylaşmak istedim.

Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.

Vali Aksoy, ezber bozmaya devam ediyor

Kocaeli’ne atandığında, dostum emekli vali Kemal Önal, “Çok isabetli oldu. Bizim dönemin son temsilcisi. Yararlı hizmetler yapacağına inanıyorum. Kendisini çok beğeneceksiniz” demişti.

Daha önce görev yaptığı yerlerden gelen izlenimler de çok iyiydi.

Hakkında tek olumsuz söz yoktu.

İlgiyle izlemeye devam ettik.

Daha önceki valilerle karşılaştırdık.

Artıları… Eksileri…

Olaylara bakışı…

Çevreyle ilişkileri…

Özel yaşamındaki samimiyeti…

Siyasi ve sosyal dengeleri tutuşu…

Konulara hâkimiyeti…

Çalışana ve üretene verdiği değer…

Sosyal yaşamın içinde bulunuşu…

Özellikle sanat etkinliklerinin sıkı bir takipçisi oluşu…

Genelde erken karar vermem.

Hep “soru işareti” bırakırım.

Ama Vali Hüseyin Aksoy’la ilgili görüşüm net!

Kentimize yararlı hizmetler yapacağına, ayrılırken iyi izler bırakacağına inanıyorum.

İzmit halkı, caddede eşi ile el ele dolaşan bir vali gördü.

Pazarcı esnafı, tezgâhtan eşi ile alışveriş yapan bir vali ile karşılaştı.

Sanatseverler, nerede bir sanat etkinliği varsa bir vali ile karşılaşır oldu.

Ve en son…

1300 işyerinin bulunduğu İzmit Sanayi Sitesi’ni bir vali ziyaret etti.

Öyle görünüyor ki…

Vali Hüseyin Aksoy şimdiye kadar ezberleri bozdu, bundan sonra bozmaya da devam edecek.

Gen testi

O test bu test derken bir de başımıza “gen testi” çıktı.

Çok yeni.

Veya biliniyordu da, yeni yeni uygulanmaya başlandı.

Peki, gen testi ne işe yarıyor?

Bunu bir doktor arkadaşa sordum, şunu söyledi:

“Örneğin tuz konusu… Ne kadar tuz almam lazım, tuzu kısıtlayayım mı yoksa normal miktarda tuzu alabilir miyim? Bu testle bunu söyleyebiliyoruz. Tuz metabolizmanızda bir problem varsa, sizin tansiyon riskiniz çok yüksek oluyor. O yüzden ben tuzu düzenleyebilirsem, tansiyon gelişme riskimi de azaltıyorum.”

Doktor arkadaşımın özetle söylediği şu:

Her gıdanın o kişiye özel bir metabolizması var.

Gıda testiyle, kişinin o gıdayı ne kadar yemesi gerektiği belirleniyor.

Böylece pek çok hastalığın önüne geçiliyor.

Bir örnek daha verdi:

“Vücudumuzda kafein metabolizmasını kontrol eden genler bulunuyor. Elimizdeki veriler de kafeini metabolize eden genin, kafein metabolizmasının yavaş ya da hızlı çalışıp çalışmadığını söylüyor bize. Örneğin kafein metabolizmam yavaşsa az kahve içmeliyim, belki de hiç içmemem gerek. Hızlıysa daha fazla kahve iznim var. Bunun gibi…”

Bu bilgiler çok ilgimi çekti, sizlerle paylaşmak istedim.

2 görüş

*”Öyle bir ülkeyiz ki, cahilce laflarla zaman öldürüyor ve halk çile çekmeye devam ediyor.”

*”En kötü şey, ‘bir şey’ olmak değil, ‘o şey’ olduğunu sanmaktır.”