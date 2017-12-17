Fidanların nakil ve muhafaza usulleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle fidan nakil ve muhafaza usulleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Bahçeleriniz için aldığınız fidanların tutmalarını temin etmek için ve hiçbir tedbirlerini ihmal etmemek için çok dikkatli olmak lazımdır.

Fidanın da tıpkı bir çocuk gibi bakıma ve itinaya ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız. Aldığınız fidanları dikmeden önce hiçbir zaman güneşe ve rüzgarlara maruz bırakılmaması gerekir. Zira fidanlar, suyunu kaçırır; dikilince de tutmazlar. Fidanlar dikildikten sonra da su, budama, gübreleme ve hastalıklarla mücadele işlerine de önem vermeli ve bu işler zamanında yapılmalıdır. Fidanların nakil esnasında iyi bir şekilde ambalaj yapılmış olması gerekir; yani köklerinin ve gövde dallarının uygun şekilde iyice sarılmış olması şarttır. Hava şartlarının çabuk değiştiği zamanlarda gelen fidanlarınızı meydana bırakmayınız. Bir gece için dahi dışarıda kalacak olursa, donabilirler. En iyisi, bunları serince; fakat dondan zarar görmeyecek bir yerde muhafaza etmek gerekir. Fidanlarımız geldiği zaman en iyisi bunları hemen dikmektir. Hava çok soğuk, toprağınız hazır değilse ve su tutuyorsa; fidanları dondan, rüzgarlardan zarar görmeyecek bir yerde muhafaza altına alarak ambalajlarını çıkarıp koyunuz ve köklerini nemli bir şeyle sarınız. Üzerine çuval veya branda örtünüz ve hafif su serpiniz ki; kurumasınlar. Yalnız; köklerini veya tepelerini çok ıslatmayınız. En doğrusu fidanları dikim zamanına kadar uygun şekilde toprağa hendeklemektir. Hendeklediğiniz fidanları fare, tavşan gibi kemirici hayvanları cezbedecek her türlü eşyadan uzak bulundurunuz. Hendekleme yapılan yerin toprağı kurursa, köklerin bulunduğu kısmı hafifçe ıslatmayı ihmal etmeyiniz.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,