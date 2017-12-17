Şemsettin Ceyhan, suç duyurusunda bulunurken suçunu bakın nasıl itiraf ediyor?

Elime, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan “suç duyurusu dilekçesini” alınca, inanın çok şaşırdım.

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, kendi suçunu otomatikman itiraf ediyordu.

Nasıl mı?

Bakın anlatayım.

Dilekçede suç duyurusunun konusu aynen şöyle ifade ediliyor:

“Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanmasına ilişkin şikâyetimizden ibarettir.”

Kimler hakkında suç duyurusunda bulunuyor?

Dilekçede 4 isim var:

*Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli Milletvekili…

*Barış Terkoğlu, ODA TV Sorumlu Haber Müdürü…

*Yılmaz Karabıyık, Kocaeli Barış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü…

*Yeliz Koray, Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü…

Ne yapmış bu isimler?

Şemsettin Ceyhan’ın ticari sırlarını, bankacılık sırlarını veya müşteri sırlarını açıklamışlar.

Dikkat edin, Şemsettin Ceyhan “Ben devletle iş yapmadım” demiyor…

“Evet devletle iş yaptım, siz bunları neden açıklıyorsunuz?” diye dört isme çıkışıyor ve haklarında savcılığa “suç duyurusunda” bulunuyor.

Yani?

Yani Şemsettin Ceyhan, suç duyurusunda bulunurken suçunu itiraf ediyor.

Suçunu itiraf ettiğine göre, zaten ortada sorun kalmıyor.

Sorun, “ticari sırların, bankacılık sırlarının ve müşteri sırlarının” açıklanması değildi…

Sorun, Şemsettin Ceyhan’ın AKP il başkanı olarak, “devletle iş yapıp yapmadığı” idi.

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın iddiası da, “Şemsettin Ceyhan’ın devletle iş yaptığı” yönündeydi.

Tahsin Tarhan’ın o iddialarını bir hatırlayalım mı?

*AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın iki mobilya şirketi bulunmaktadır. Bunlardan Zinde Mobilya kendi üzerinedir, My Ofis ise eski ortağı adına kayıtlıdır.

*Şemsettin Ceyhan, bu iki firma üzerinden kamu kurumlarına “haksız rekabet” uygulayarak mobilya satmaktadır.

*Kocaeli’deki belediyeler, belediyelere iş yapan firmalar, Kocaeli’deki kamu kurumları,SakaryaÜniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı birimler; bu iki firmanın müşterileri arasındadır.

*Şemsettin Ceyhan, siyasi etkisini kullanarak yaptığı bu ticaretten haksız kazanç sağlamakta, sektördeki diğer firmaların mağduriyetine neden olmaktadır.

*Ankara’da sanki mobilyacı yokmuş gibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nınAKPKocaeliİl Başkanı’nın firmalarından alışveriş yapması, son derece manidardır.

*Sakarya Üniversitesi, mobilya satın almalarında AKP Kocaeli İl Başkanı’nın sanki ortağı gibi çalışmıştır.

Tahsin Tarhan, iddialarını sıralamış, sonunda demişti ki

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları toplantısında, ‘Ayak uyduramıyor mu, kenara koyacağız. Affedersiniz yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız’ dedi. AKP Kocaeli İl Başkanı’nın yaptıkları ortada. Sayın Cumhurbaşkanı samimiyse, gereğini yapsın.”

Şemsettin Ceyhan, konuyu özünden koparmak istiyor

Tekrar edeyim…

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan ile AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan arasında yaşanan tartışmanın özünde, Şemsettin Ceyhan’ın devletle iş yapıp yapmadığı vardı.

Tahsin Tarhan, Şemsettin Ceyhan’ın devletle iş yaptığını iddia etmiş, bunu belgeleriyle açıklamıştı.

Şemsettin Ceyhan, “devletle iş yaptığı iddiasına” itiraz etmiyor, yaptığını kabul ediyor, “Benim ticari sırlarımı, bankacılık sırlarımı, müşteri sırlarımı neden açıklıyorsunuz?” diyor.

Ve bu açıklamayı yapan Milletvekili Tahsin Tarhan ve üç gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunuyor.

Bence sorun çözülmüştür.

Şemsettin Ceyhan, “devletle iş yaptığını” itiraf etmiştir.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunması, konuyu özünden koparma gayretidir.

“Bakın gördünüz mü, ben Tahsin Tarhan ve diğerlerini şikâyet ettim, onlardan hesap soracağım” algısını yaratma çabasıdır.

Tekrar ediyorum…

Şemsettin Ceyhan suçunu itiraf etmiş, konu kapanmıştır.

Gerisi AKP Genel Merkezi’nin bileceği iştir.

İster, devletle iş yaptığını bile bile Şemsettin Ceyhan’ı tekrar il başkanlığına getirir…

İster, “Parti etik kurallarına uymadın” deyip kenara çeker.

İzleyelim bakalım, AKP büyüklerinin kararı hangi yönde olacak?