Ne yaparsanız yapın, hikâye!

Durum bu…

İster sahaya sırtınızı dönün!..

İster takım elbiseli Mourinho’yu getirin…

Bu takımdan bundan daha başkası olmaz…

Ruh kalmamış..

İnanç kalmamış…

Fiziksel güç belki duruyor, ama psikolojik kondisyon sıfır…

Neresinden bakarsanız bakın…

Sıfıra sıfır elde var sıfır…

***

Bugün maç başlıyor…

Adliye de bizden beter…

Kazanamıyorlar…

Ama öyle bir ilk yarı oynuyorlar ki, bir anda 3-0 geriye düşüyoruz…

Tarihimizde ilk yarıda bu kadar kolay teslim olmak az rastlanır bir şey…

5-6 olur diyoruz…

Allah’tan adamlar ikinci yarı savunmaya kapanıyor da, biz hasbelkader gol atmaya çabalıyoruz…

Kontratak yapan Adliye skoru koruyor…

Dakikalar ilerledikçe umutlar tükeniyor…

Haftalar ilerledikçe de ligde kalma ümitlerimiz yok oluyor…

Devre arası tatiline ağır bir yenilgiyle giriyoruz…

Utançla giriyoruz…

***

Formayı da çıkarttırsanız…

Her türlü hakareti de yapsanız…

Bu takım bu kadar…

Daha fazlası olmaz…

Olamaz…

Transfer yapılmadıkça…

Kenti ayağa kaldırmadıkça…

Kendimiz çalar, kendimiz oynarız…

İki iki daha dört eder…

***

Yönetim çaresiz…

Teknik adamlar çaresiz…

Mum gibi eriyoruz…

Galiba bize profesyonelliğin alt al kademesi 3.Lig bile fazla…

Olmuyor…

Olamıyor…

Kahrolan, cumartesisi zehir olan, aylardır kahrolan sadece bizleriz ve galiba kimsenin de umurunda değil…

***

Yazık be yazık…

Efsaneye bak!..

Borçları kapasanız ne olur, kapamasanız ne yazar…

Transferi kaldıramadıktan sonra…

Birilerine vız gelip tırıs gidiyor…

Şimdi yönetim değişse ne olur ki…

Bu futbolcuları değiştiremedikten sonra!..