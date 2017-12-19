Ceyhan’ın, siyasi gücünü kullanarak ticaret yapması etik değil

Önceki gün CHP Milletvekili Tahsin Tarhan aradı.

Konu yine AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın “siyasi gücünü kullanarak ticaret yapması”…

Dedi ki:

*Şemsettin Ceyhan, 2015 yılında AKP il başkanlığına getirildi. O tarihe kadar ticarette vasat bir çizgisi vardı. İl başkanı olduktan sonra ticarette zirve yaptı. Ceyhan’ın 2015 öncesi ve sonrası cirolarına baktım, bu çok net olarak görünüyor.

*Bizim kimsenin ticari hayatını yıpratmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz “siyaset kurumunu” korumak istiyoruz. Parti yöneticilerinin “temiz siyaset” yapmalarını istiyoruz…

*Ben Şemsettin Ceyhan ile ilgili o açıklamayı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “partisiyle ilgili hassasiyetlerini” dile getirmesinden sonra yaptım. Benim hedefimde il başkanının şahsı yok. Yaşanan olaylar var. Şemsettin Ceyhan, siyaset-ticaret ilişkisini tamamen ranta çevirmiş.

*Siyasetimizin ticari ranttan arındırılması gerekiyor. Benim söylediklerim sadece Şemsettin Ceyhan’ı ilgilendirmiyor ki! Şemsettin Ceyhan, siyasi gücünü kullanarak mobilya firmasına iş almış… Ya işi yaptıranlar? Onlar da en az Şemsettin Ceyhan kadar suçlu.

*Benim söylediklerim, hiçbir basın kuruluşunu bağlamaz. Ben söyledim, onlar görevleri gereği yazdılar.

*AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ticareti çok seviyorsa, il başkanlığından istifa etsin, gitsin özgürce ticaretini yapsın! Ceyhan’ın, il başkanı sıfatıyla, siyasi gücünü kullanarak, siyasi baskı yaparak ticaret yapması etik değil. Ben bunu söylemek istiyorum. Sanırım, AKP üst yönetimi de buna izin vermeyecektir.

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’ın söyledikleri böyle!

Yazdım… Duyurdum…

Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.

Büyüme ve işsizlik

Son “işsizlik” rakamlarını biliyorsunuz.

İşsizlik bir önceki aya göre “değişim” göstermedi, yüzde 10.6 olarak açıklandı.

Yani 3 milyon 419 bin kişi işsiz.

Şimdi sorum şu:

Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde “dünya büyüme rekoru” kırdığına göre…

Nasıl oluyor da işsizlik azalmıyor?

“Büyüme” ile “işsizlik” ters orantılıdır.

“Büyüme” artarsa, “işsizlik” azalır.

Büyüyen bir ekonomide, insanlar daha rahat iş bulur.

Bizde ise işsizlik rakamlarında kıpırdama yok.

Demek neymiş?

Bizdeki büyüme, “üretime” dayalı büyüme değil, “tüketime” dayalı büyümeymiş.

Adalet mi bu?

Peşinen şunu belirteyim…

Kim; devletimizin, milletimizin, vatanımızın kötülüğünü düşünüp eylem içinde olduysa, en ağır cezaya çarptırılsın.

Ancaaak…

Berat Albayrak “Evet, cemaat okulunda okudum. Ama öyle bir anne-baba yetiştirdi ki beni, hiçbir zaman ama hiçbir zaman aklımı bir beşere kiraya vermedim” diye itirafta bulunup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koltuğunda oturmaya devam ediyorsa…

Cemaat okulunda sadece okuyan ve hiçbir eyleme katılmayan, hatta cemaat okulunda okuduğu sadece bir iddia olan başkaları mağdur durumdaysa…

Bunda bir terslik, bir adaletsizlik var demektir.

Lütfen empati yapalım.

Kendimize ve yakınlarımıza uygun görmediğimiz bir tutumu, başkalarına uygulamayalım.

Kudüs, Kuzey Kıbrıs ve 18 ada

Yunanistan, Ege denizinde bulunan ve mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait olan 18 adamızı ilhak etti, Yunan Bayrağı dikti, asker yerleştirdi…

Kimsenin gıkı çıkmadı…

Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, “Din kardeşlerimiz” diye göklere çıkardığımız hiçbir İslam ülkesi tanımıyor…

Bu konuda bir çabamız olmuyor…

Kudüs’te 50 yıllık sorun yeniden alevlendi, ortalığı ayağa kaldırıyoruz.

Tamam, kaldıralım…

Tamam, Kudüs dinimizin değerlerinden biri…

Ama elimizi vicdanınıza koyup düşünün!

Kuzey Kıbrıs’ın 1974 yılından beri itilip kakılması…

Din kardeşlerimizin yaşadığı devletler tarafından tanınmaması…

Daha yeni, 18 damızın Yunanistan tarafından ilhak edilmesi…

İçinize siniyor mu?

Kudüs ortak değerimiz de…

Erbakan Vakfı, önceki gün İzmit’te “Kudüs Mitingi” düzenledi.

Vakfın Marmara Bölge Sorumlusu Mehmet Aras’a sordum…

“Mitingde Saadet Partililer var mıydı?”

“Ankara’da kendi programları varmış…”

“AKP’liler var mıydı?”

“Yönetimden kimseyi görmedim. Birkaç tanıdık sima gözüme ilişti…”

“MHP’den?”

“Ayrı programları varmış…”

“CHP’den?”

“Münferit katılımlar olabilir…”

“Peki, kimler katıldı mitinge?”

“Duyarlı sade vatandaşlar…”

İşte böyle!

“Kudüs” ortak değerimiz, ama ortak değerlerimizde bile bir araya gelemiyoruz.