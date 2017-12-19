Eşine 'çirkin karı' diyen erkek tazminat ödeyecek!

Son 15 yılda 14 bin kadının öldürüldüğü bir ortamda, Yargıtay ilginç bir karara imza attı…

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Haberi birlikte okuyalım;

Emsal bir karara imza atan Yargıtay, eşine sürekli "çirkin karı, güzel de değilsin, zengin de değilsin" diyen kocanın bu sözlerinin eşinin kişilik haklarına saldırı anlamına geldiğine hükmetti.

Yüksek mahkeme, boşanmaya sebebiyet veren vakalarda erkeğin eylemleri kadının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek mahiyette olup, kadın lehine manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

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Kocaeli'de, şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift boşanmaya karar verdi.

Kocaeli 1. Aile Mahkemesi, erkeğin açtığı boşanma davasında, kadının da manevi tazminat taleplerini reddetti.

Davalı kadın kusur belirlemesi, iştirak nafakası, maddi tazminat miktarı ile yoksulluk nafakası ve manevi tazminatın reddi yönünden verilen kararı temyiz etti.

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Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. 'İçtihat metni' özelliğindeki kararda eşe 'çirkin' denmesinin kişilik haklarına saldırı anlamına geldiği belirtildi.

"KADINA TAZMİNAT ÖDENMELİ"

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı gerekçesiyle manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş.

Ancak; erkeğin kadına sataşma şeklinde hal ve hareketlerinin bulunduğu, 'çirkin karı' gibi sözler söylediği, onun güzel ve zengin olmadığına, başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığına ilişkin sözler söylediği anlaşılmaktadır.

Yine, 'eş ve çocuk her zaman bulunur, anne baba bulunmaz' dediği ve erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirlenmiş ve kadın lehine kesin hüküm oluşmuştur.

Boşanmaya sebebiyet veren vakalarda erkeğin eylemleri kadının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek mahiyette olup, kadın lehine Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi şartları oluşmuştur.

O halde mahkemece tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusur durumu, hakkaniyet kuralları dikkate alınarak, davalı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

Mahkeme kararının manevi tazminat talebinin reddi yönündeki hükmü oy birliği ile bozulmuştur." denildi.”

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Önceki gün İstanbul’da da ilginç bir olay yaşandı…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin onayı olmadan evde bekâr erkek arkadaşlarının yatılı olarak misafir kalmasına izin vermeyi hem boşanma hem de tazminat nedeni saydı. Dairenin örnek kararı ışığında, eşten izinsiz evde yatılı bekâr erkek misafir kalması boşanma yanında tazminat nedeni olacak.

Bir başka karar…

Yargıtay, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde eve gelen konuklara ilgi göstermeyerek ‘eşi küçültücü duruma düşürmeyi’ boşanma nedeni saydı.

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Yukarıdaki 3 ilginç kararı okudunuz…

Yargıtay, eşine sürekli "çirkin karı, güzel de değilsin, zengin de değilsin" denmesini, eşin onayı olmadan evde bekâr erkek arkadaşlarının yatılı olarak misafir kalmasına izin vermeyi, eve gelen konuklara ilgi göstermeyerek ‘eşi küçültücü duruma düşürmeyi’ boşanma nedeni saydı.

Yargıtay’ın bu kararları uzun süre tartışılacağa benziyor.

Siz siz olun, bundan sonra eşinize karşı daha nazik ve dikkatli olun…