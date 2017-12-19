Emlak Vergisi muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?

Geçtiğimiz kasım ayı Emlak vergilerinin 2. Taksitinin ödenmesi gereken aydı. Bu vesileyle zaman, zaman emlak verenin kimler tarafından ödenemeyeceğine ilişkin sorunlarla karşılaştık o nedenle konuyu değerlendirmek istedik.

Palmiye yazılımında yer alan bir makaleden de yola çıkarak yaptığımız tespitler şöyledir.

Emlak Vergisi bazı durumlarda uygulanmıyor. Kimlerin sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabileceği Emlak Vergisi Kanunu'nda belirleniyor.Sıfır oranlı Emlak Vergisi'nden yararlanabilmek için öncelikle aşağıdaki şartlardan birini taşıması ve bağlı olduğu belediyeye kendisiyle ilgili dilekçe vermesi gerekiyor.Aksi halde emlak vergisi muafiyetinden faydalanamıyor kendisine borç tahakkuk edebiliyor.

Muafiyet şartlarını taşıdığı halde belediyeye dilekçe vermediği için kendisine borç tahakkuk etmiş olanlar geriye dönük 5 yıl için varsa ödenen emlak vergisi iadesini belediyeden isteyebiliyorlar.Bunun için ilgili belediyeye düzeltme dilekçesi ile birlikte muafiyet şartlarından birini taşıdığını gösteren ilgili formu doldurup vermesi gerekiyor. Belediye düzeltmeyi yapmaz ise bunun için vergi mahkemelerinde dava açılabiliyor.

Kimler emlak vergisi ödemeyecek

2006/11450 sayılı BKKilehiçbir geliri olmadığını belgelendirenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmesine karar verilmiştir.

Emekliler, işsizler, ev hanımı, engelliler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri sahip oldukları brüt 200 metrekarenin altındaki tek konutları için emlak vergisi ödemiyorlar. Bunun için;

.Emekliler, işsiz ve ev hanımlarının emekli maaşları hariç, 29 bin lirayı aşan faiz, repo, fon kar payı, temettü gibi gelirinin olmaması lazım.

.Dükkân, arsa ve araziye sahip olmak gelir getirmediği sürece sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanmaya engel değildir

.Hisseli eve sahip olan emekli, işsiz veya ev hanımları emlak vergi muafiyetinden hisse miktarı kadar faydalanırlar. Evin büyüklüğünün 200 metrekareyi geçmemesi gerekir. Örneğin 300 metrekare büyüklüğünde bir evin 2 hissedarının sahip olduğu miktar 150 olsa da evin tamamı sınırı geçtiği için emlak vergi muafiyetinden faydalanılmaz.

.Emekli, işsiz, ev hanımlarının sahip oldukları brüt 200 metrekarenin altındaki tek konutun dışında miktarına bakılmaksızın başka bir evde hissesi varsa sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamaz. Her ikisi içinde emlak vergisi ödenmelidir.

.Sıfır oranlı Emlak Vergisinden yararlanmak için evde oturma şartı yoktur. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip kendisi de kirada oturan emekli, işsiz ve ev hanımları emlak vergi muafiyetinden yaralanabilir.

.Sürekli ikametgâh olarak kullanılmayan, yazlık niteliğinde ara sıra kullanılan evler için sıfır oranlı emlak vergisi uygulanmaz.

.Brüt 200 metrekarenin altında tek konuta sahip olan engelliler gelirlerine bakılmaksızın sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanabilirler.