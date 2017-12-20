Cüneyt Biçer ve akıl tutulması?

Bir akıl tutulması mı yaşıyoruz, yoksa benim mi aklım tutuldu?..

Ortada, bırak savaşmayı, iki pas yapabilecek, şut atabilecek bir takım yok…

Biz boyuna teknik adam değiştirip duruyoruz…

Yönetim de şaşırmış durumda kanımca…

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Ortada bir kriz var…

Kocaelispor yarım asır sonra amatöre düştü. İki yıl orada kaldı (BAL)…

Yeniden amatöre dönebilir ve tehlike büyük. Ligde devre bitti ve düşme hattına ortağız. Transferi kaldırma şansımız yakın zamanda gözükmüyor. Borçlar ödendi ama o borçlar kamu borçlarıydı. Elde kalan parayla da transferin açılması çok zor. (Başkan gizli gizli çalışıyormuş ama!..)

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Pekala… Böylesi bir ortamda hocayı değiştirseniz noolur, değiştirmeseniz noolur..

Cüneyt Biçer…

Tanımam etmem…

Kariyerini bilmem…

Geçen yıl Altay’a final oynatmış…

Yahu tamam da, o Altay’ın çıkmaması ayıp olmaz mıydı zaten?..

(-Ki transfer yasağı olan, alternatifi bulunmayan Kocaelispor, o Altay’a sadece penaltılarla elendi)…

Yoksa 10 milyon liraya kurulmuş Altay kadrosunu ben mi yanlış hatırlıyorum?..

Şimdi o Cüneyt Biçer, Altay’ı 2.Lig’e çıkardı diye, gelecek ve Kocaelispor’u mu Play-Off’lara taşıyacak…

Dedim ya, adamı tanımam etmem…

Adama da yazık, kulübün parasına da yazık…

Hele hele bu adam üzerinden yapılan polemikler, spekülasyonlara şaşırarak bakıyorum…

Mustafa Denizli, Güvenç Kurtar, Hikmet Karaman, Osieck, Saftig, Rasim Kara’ların görev yaptığı Kocaelispor’dan, Cüneyt Biçer’in tereddüt ettiği Kocaelispor’a gelmişiz…

Ne acı…

Ne traji-komik bir durum…

Vah Körfez’im vah!..

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Ha sahi, böylesi komik tartışmalar yaşanan Kocaelispor için yapılan 33 bin kişilik stat ne oldu?..

Haydi gelin, biraz da stadın ‘isim’ tartışmasını yeniden gündeme getirelim de, hem gülelim, hem de gündemi değiştirelim…

Çünkü bu akıl tutulması, insanları paranoyak haline getirdi artık…