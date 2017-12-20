Yalan siyaseti!

Gazete, dergi, kitap okuma alışkanlığında geri kalmış, “yaşam telaşı” içine düşmüş, siyasete ilgisiz toplumların kandırılması kolaydır!

Böyle bir toplumda, siyasetin ve siyasetçinin en büyük iki silahı “yalan ve laf ebeliğidir!”

AKP iktidarının son iddiası; “2017’nin ilk 9 ayında, dünyanın bütün ülkelerini geride bırakarak, ekonomimiz yüzde 11.1 büyümüş!”

İnandınız mı?

Bu bilgiyi nereden almışlar? TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu’ndan! Kurum, Başbakanlığa bağlı!

Peki, bu devasa büyümenin kanıtı nedir?

Somut bir kanıt yok! Yersen!

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; “Rakamlar yıl sonunda 6.5 bir büyümeye işaret ediyor” diyor!

Şu bir gerçek; bu ülkede son 15 yıldır “inşaat ve tüketim” alanında bir büyüme var.

Oysa, “reel üretim” denince akla “sanayi üretimi” gelir. Sanayi üretiminde hızla geriliyoruz. Çünkü, “teknolojik yarışta” dünyanın çok gerisindeyiz.

Örneğin; el alem “akıllı telefon” üretiyor, çok yüksek fiyatlarla Türkiye piyasasına sürüyor, sürekli olarak da “yeni-gelişmiş ürün” ortaya çıkarıyor. Bizim “teknolojiye susamış” insanlarımız da, gelir düzeyine bakmaksızın en gelişmişini almanın hırsı içinde! En basit telefon 800-1500 TL. Taksitle alıyor. Ama en değerli varlığı o telefon oluyor! Yolda, arkadaş ziyaretinde, işte, yemekte sürekli telefonu ile meşgul’

Konut inşaatları hızla artıyor, başta büyük kentler olmak üzere şehirler konut ve trafik kaosu içinde yaşanamaz hale geliyor! Ama, hayatın bir gerçeği daha var; kredi veren bankalar, geri ödemeleri yapılamayan konutlarla zenginleşiyor!

Otomobilde de durum aynı.

Artık, fabrika açar gibi “İcra Daireleri” açılıyor!

Tarım ve hayvancılık çökertilmiş, çiftçi ve besici perişan, ithalatçılarla “yabancı besici ve çiftçileri zengin ediyoruz!

Esnaf, AVM’lere kurban edilmiş, Küçük ve Orta ölçekli sanayi borç yükü altında esiliyor, “ithalat-ihracat dengesi” altüst olmuş, Cari açık ve Bütçe açığı ile boğuşan, dışarıdan faizle borç bulamasa emeklisinin maaşını ödeyemeyecek bir Türkiye, nasıl bu kadar hızlı büyüyebilir?

Emekliler, yüzde 12’lere varan enflasyonla “sürekli fakirleşirken” ve gençler işsizlik sorunu ile bunalım içindeyken, “büyüme masalına” kim inanıyor?

Bu halkı “Kör, sağır, aptal mı sanıyorlar?”

Ekonomi bu kadar hızlı büyümüşse, bu ülkede yaşayan ve ekonomik sıkıntılar içindeki işçi, memur, emekli, çiftçi, besici, küçük esnaf, zanaatkar bu büyümeden pay alamıyorsa, o büyüme kime yarıyor?

Bakın, bu da resmi açıklama; “10 aylık cari açık 35.3 milyar dolar!”

Köprüleri, otoyolları yapan yabancı ortaklı konsorsiyumlar, “Deli Dumrul” misali halkı soyuyorlar!

Şimdi, yeni bir soygun örneğini “Şehir Hastaneleri” ile yaşayacağız! “Hasta garantili” hastane yapanlar zenginleşecek, büyüyecek, devlet ve vatandaş bedelini ödeyecek! Kaç kişi bunun farkında?

Vatandaş, “kredi kartı ile piyango bileti” alıyor! Diyanet

“haram” demiş! Kim dinler?

“Çok hızlı büyüyoruz” masalları anlatılırken, 2002-2017 arasında 60.8 milyar dolarlık özelleştirme yapılmış! Ne olmuş bu para? Faiz lobilerine bal kaymak olmuş!

Japon kredi değerlendirme kuruluşu ICR Eurasia Rating’in araştırmasına göre; Türkiye, “seri iflas riski” ile karşı karşıya!

Kanun Hükmünde Kararnamelerle, “tek adamın egemenliğinde”, Adalet’e ve Hukuk Devleti kimliğine güven kalmamış, tüm komşuları, Avrupa Devletleri ve hatta ABD ile kavgalı, terör belasından kurtulamamış bir ülkede kim yatırım yapar?

Hepsi bir yana;

Eğer yüzde 11.1 büyümüşse ekonomimiz, eğer yüzde 12’lere varmışsa enflasyon; bir yurttaş olarak ben kendi payıma düşen refah payını ve enflasyon kaybını istiyorum!

Kim hakkımı yiyorsa haram olsun!