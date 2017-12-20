Tekrar soruyorum, Halıdere’de yaşayanlar insan değil mi?

“Halıdere’de yaşayanlar insan değil mi?” sorusunu taa 10 Ağustos 2015 tarihinde sormuştum.

29 ay önce…

O tarihte çıkan yazım aynen şöyleydi:

“Halıdere, İzmit’ten 24 kilometre uzaklıkta, Gölcük-Karamürsel arasında şirin bir sahil yerleşim yeri.

Eskiden belediyelikti, belediye örgütleri kapatıldı köy oldu, şimdi ise mahalle.

Gölcük’ün bir mahallesi…

Önünde deniz, sırtında Samanlı Dağları…

Kocaeli’nin, hatta Marmara’nın akciğeri olan dağlar…

2015 yılı resmi nüfusu 2462.

Yazın artar, kışın normale döner.

Halkı, meyve ve sebze yetiştirerek geçimini sağlar.

Balıkçılık pek yoktur.

Bir de orta halli emeklilerin yeridir.

Anlayacağınız, mazbut insanların mekânı...

10 yıldır yaşanan sorun

Halıdere halkı 10 yıldır “taşocağı” sorunu yaşıyor.

Ömür törpüsü bir sorun…

O günleri hatırlıyorum.

Refah Partili Adnan Küçüközer’in belediye başkanı olduğu yıllardı.

Çakal Bağları mevkiinde taşocağına ruhsat verilmesi, hem kamuoyunda hem de parti içinde tartışmalara neden olmuştu.

Parti yönetimi, halkın tepkisi nedeniyle sorunu incelemek üzere Halıdere’ye müfettiş göndermişti.

Başkan Küçüközer taşocağı ruhsatının bakanlık tarafından verildiğini, bu konuda bir kusuru bulunmadığını söyleyerek kendini savunmuştu.

Halıdere halkı, 10 yıllık süreç içinde taşocağını kapattırmak için çok uğraştı.

Çalmadık kapı bırakmadı, olmadı.

Yargıya gitti, başaramadı.

Söylenen şuydu…

“Olan olmuş, işletme ruhsatı var biz 10 yıl boyunca bir şey yapamayız. Ama ruhsatını yenilemeyeceğiz, 2015 yılında taşocağı kapanacak.”

Kim söylemişti bunu?

Kimler söz vermişti?

Bundan önceki Vali Ercan Topaca…

Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu…

Halen Hatay Valiliği görevini yürüten Ercan Topaca, 21 Mayıs 2013 tarihinde gazetelere verdiği demeçte, “Gebze’de taş ocakları OSB kuruyoruz. İl sınırları içindeki bütün taş ocakları burada toplanacak. Başka yerlerde yeni taşocağı açılmayacak, mevcutların ruhsatları uzatılmayacak” demişti.

Vali Topaca, bu açıklamayı 13 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da taşocakları konusunda yapılan bir toplantıya dayanarak yapıyordu.

“Kocaeli’deki taşocaklarının rehabilitasyonu” konulu toplantı en üst düzeyde yapılmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, AKP milletvekilleri Fikri Işık ve Mehmet Ali Okur, Vali Ercan Topaca ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu toplantıda idi ve kararlar oybirliğiyle alınmıştı.

Gebze’de “Taşocakları Organize Sanayi Bölgesi” kurulacak ve bütün taşocakları buraya taşınacak.

Halıdereli pes etmişti, 2015 yılına kadar beklemekten başka yapacak bir şeyi yoktu.

Ve yaşanan şok!

2015 yılına gelinmişti, ancak taşocağının çalışması devam ediyordu.

10 yıldır bu taşocağından çekmedikleri eziyet kalmamıştı.

Ocak bölgesindeki ıhlamur ve kestane ağaçları yok olmuştu.

Geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık bitmişti.

Dağdan denize ulaşan dereler çamur akıyordu.

Olumsuz çevre etkileri nedeniyle emekliler de Halıdere’den kaçmaya başlamıştı.

Ne zaman bitecekti taşocağının ruhsatı?

Gerçi 2015 yılı henüz bitmemişti, acaba hangi ay taşocağı kapatılacaktı?

Halıdere halkı evlerde ve kahvehanelerde bunları konuşup ince hesaplar yaparken, “şok haber” geldi.

“Kötü haber tez gelir” derler ya, bu haber de öyle oldu.

Taşocağını işleten şirket, ruhsatını 2037 yılına kadar uzattırmıştı.

Yani 22 yıl daha bu taşocağını işletecekti.

Halıdere için bir “ölüm fermanı” ydı bu!

10 yılı zor geçirmişlerdi, 22 yıl daha bekleyemezlerdi.

Halıdere halkının haklı tepkisi

Halıdere halkı, önceki gün “taşoacağı ruhsatının uzatılması” na tepki gösterdi.

Vatandaşlar toplanıp taşoacağına çıktı.

Arkasından çay bahçesinde bir araya gelip sorunu konuştu.

Eylem yapacaklarını bütün partilere duyurmuşlardı, ama seslerine kulak veren sadece CHP oldu.

Milletvekili Haydar Akar ve Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri Halıdere’ye giderek, vatandaşların taşocağı tepkisine destek çıktılar, “Konunun takipçisi olacağız” dediler.

Son seçimde Halıdere’de hangi partiye kaç oy çıkmıştı?

Merak ettim baktım…

Halıdere halkı taşocağından şikâyetçi de, bu şikâyetlerini acaba sandığa yansıtmışlar mı, yoksa lafta mı bırakmışlar?

Lafta bırakmışlar…

Gitmişler oylarını yine “şikâyetlerinin müsebbibi” olan partiye vermişler.

Halıdere’de seçim sonuçları şöyle:

AKP-817, CHP-268, MHP-230, HDP-44…

Oylarını AKP’ye vermişler, ancak AKP’den hiç kimse Halıdere’nin sorunuyla ilgilenmiyor.

Ne bir milletvekili, ne bir belediye başkanı, “Derdin ne?” diye sormuyor.

Onlar yine taşocağı sorunuyla başbaşalar.

Ruhsat süresi ne zaman uzatılmış?

Yeni…

Hani uzatılmayacaktı?

Verilen sözler ne oldu?

AKP milletvekilleri, AKP’li belediye başkanları neden ruhsatın uzatılmasına izin verdiler?

Taşocakları artık ilgi alanım…

Bu olay vesile oldu, bölgemizdeki taşocaklarını da artık birinci derecede ilgi alanım içine alıyorum.

Taşocaklarını işletenler kimler?

Siyasi yönleri var mı, AKP’li mi?

Yasa ve yönetmelikler mi uygulanıyor, yoksa “çifte standart” mı var?

Taşocağı rantı kimlerin cebine giriyor?

Bütün bunları önümüzdeki günlerde inceleyip sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.”

Aradan 2,5 yıl geçti, tekrar soruyorum

O yazıdan buyana 29 ay, yani 2.5 yıl geçti.

Geçenlerde sevindirici bir haber:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, taşocağının faaliyetini durdurdu.”

Koskoca bakanlık karar alıyor, ama uygulayan yok.

Taşocağı, gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Halıdere halkı, bu durumu anlayabilmiş değil.

Bir tarafta “faaliyeti durdurma” kararı var, diğer tarafta ocak tam gaz çalışıyor.

Halıdere halkına 2015’ten sözüm var.

Sorunun üzerinde durmaya devam edeceğim.

Ve bir kez daha soruyorum:

Halıdere’de yaşayanlar insan değil mi?