Şenol Ergüney’i duygulandıran ziyaret

Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri iken İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Şenol Ergüney, yoğun bir döneme girmiş durumda.

Bir yandan yeni sağlık sistemini kente uyarlayan Ergüney, bir yandan da tebrik ziyaretlerine gelenleri ağırlıyor.

Şenol Ergüney’i ziyaret edenlerin en değerlisi ise annesi ve babası oldu.

Ailesinin ziyaretini sosyal medyada paylaşan Şenol Ergüney, “Ana gibi yar Bağdat gibi diyar olmaz diye atalarımız boşuna dememiş. Canım annem, babam ziyaretimize gelmişler. Ömürleri hayırlarla uzun olsun inşallah” demiş.

Kendisinin bu güzel dileklerine ben de katılıyorum.

Yıldız ailesinden MarmaraHastanesi’ne teşekkür

Dr. Yeşim Yıldız ve eşi Özgür Yıldız’ın çocukları geçtiğimiz hafta ağır bir rahatsızlık geçirmiş. Çocuklarını Özel Marmara Hastanesi’ne getiren çift hastane acilinde ve servisindeki ilgi ve alakadan oldukça memnun kalmışlar. Çocuklarının sağlığına kavuşmasında büyük etki gösteren hastaneye teşekkür eden Yıldız çifti, minnetlerini bir kez de bizim aracılığımızla duyurmak istedi.

Özel Seymen’deHababam Günü

Özel Seymen Lisesi bugün yazar Aydın Ilgaz’ı ağırlıyor. Okulun konferans salonunda düzenlenecek olan “Hababam Günleri” organizasyonu saat 10.00’da başlayacak. Aydın Ilgaz’ın sunumuyla gerçekleşecek olan sunumun büyük ilgi gömesi bekleniyor.

DenizcilerCaddesi Işıl Işıl

Kent estetiğine büyük önem veren Derince Belediyesi, ilçe merkezinin siluetini değiştirecek çalışmalara imza attı. Başkan Ali Haydar Bulut, göreve geldiği zaman Kent Meydanı’nın daha estetik bir görünüme kavuşması için şelale projesini hayata geçirmişti. Yeni yüzüne kavuşan Kent Meydanı, günümüzde yürüyen merdivenleri, dijital dev ekranı ve şelalenin huzur veren sesi ile ilçe halkına en güzel şekilde hizmet veriyor.

Yapılan yeniliklerle bambaşka bir kimliğe bürünen Kent Meydanı’nın ardından Derince’nin en işlek caddeleri arasında yer alan Denizciler Caddesi’nde de dekoratif aydınlatma çalışması yapılıyor. Eski aydınlatma direklerinin sökülerek yerine yeni ve daha işlevsel aydınlatma direklerinin dikilmesiyle birlikte Denizciler Caddesi ışıl ışıl bir görünüme ve görsel zenginliğe kavuştu. Fevzi Çakmak Caddesi ile Gündoğdu Sokak mevkileri arasındaki Denizciler Caddesi’ne monte edilen 37 adet aydınlatma direği ile aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlanmış olacak.

Gebze Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nden “7 bölge 7 tat” etkinliği

Hafif ve orta zihinsel engelli tanısı almış öğrencilerin eğitim aldığı ve meslek öğrendiği devlet okulu olan kurum Yerli Malı Haftasını ‘7 Bölge 7 Tat’ başlığıyla farklı bir konsepte kutlayacak. Gebze Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi bu kapsamda her bölgenin yemeklerini, kıyafetlerini, müziklerini sergileyerek kültürel farklılıkları öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesini sağlayacak. Etkinlik yarın saat 10.00’da başlayacak.

Derin Estetik ve Güzellik Merkezi açılıyor

17 yıllık mesleki tecrübesini kendi işyerinde taçlandırmak isteyen Sibel Şekerci cuma günü bu hayalini gerçekleştirecek. KOSGEB desteği alarak Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak Türkan Apartmanı numara 15’te kendi işyerini kuran Şekerci, kalıcı makyajdan, cilt bakımına pek çok hizmeti aynı anda verebilecek. Sibel Şekerci hayalini kurduğu iş yerini düzenleyeceği törenle saat 12.00’da hizmete sokacak.