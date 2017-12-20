Şampiyonlar Geçidi

İlimizde 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenen üç ayrı turnuvada ödüller sahiplerini buldu. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanan Kocaeli Kadınlar İl Birinciliğinde 31 sporcu mücadele etti. İsviçre Sistemi ile 5 tur üzerinden eşlendirilen birincilikte düşünme süresi olarak 60 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı. Başhakemliğini il hakemlerimizden Bülent Demir’in yaptığı ve 1140 rating ortalamalı birincilikte ilk üç derece şöyle oluştu.

4,5 puanla Saraybahçe Spor Kulübü sporcusu Işılay Yıldız birinci, aynı puan ve averajla Zeynep Çiftçi ikinci, 4 puan ve averajla Derince Turgut Reis İlköğretim Okulu Spor Kulübü sporcusu Ilgın Leycan İnce üçüncü sırada yer aldı.

Yine aynı salonda oynanan Kocaeli Emektarlar İl Birinciliğinde (1968 ve önceki yıllarda doğan sporcular) ise 8 sporcu mücadele etti. Berger Sistemle 7 tur üzerinden (tek devreli lig usulü) eşlendirilen birincilikte düşünme süresi olarak 60 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı. Başhakemliğini il hakemlerimizden Murat Turhan’ın yaptığı ve 1609 rating ortalamalı birincilikte ilk üç derece ise şöyle oluştu.

6 puanla Saraybahçe Spor Kulübü sporcusu Mehmet Aşkın Taşan birinci, 5,5 puanla Gebze Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Derneği sporcusu Metin Hatipoğlu ikinci, 5 puanla Saraybahçe Spor Kulübü sporcusu Özer Özakay üçüncü sırada yer aldı.

Gebze Spor Salonunda oynanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Okullararası Satranç Liginin 2. etabını İlkokullarda Derince Turgut Reis İlkokulu, ortaokullarda Gölcük Hisareyn Ortaokulu, liselerde Dilovası ENKA Teknik Okulları lider tamamladı.

Şampiyonlar geçidine katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum ve Türkiye Şampiyonalarında başarılar diliyorum.

Satranç dolu günler…

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Küçükler (7-12 Yaş) Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak 2018 tarihlerindeAntalya’da Rixos Sungate Otelsalonlarında düzenlenecek.

>>> Türkiye Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak 2018 tarihlerindeAntalya’da Rixos Sungate Otelsalonlarında düzenlenecek.

>>> Türkiye Emektarlar Satranç Şampiyonası 20-26 Ocak 2018 tarihlerindeAntalya’da düzenlenecek.

>>> Türkiye Kupası 26 Ocak - 3 Şubat 2018 tarihlerindeAntalya’da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 70. Rusya Şampiyonası Süper Final 2017

(02 - 15 Aralık 2017/RUS)

GM Tomashevsky, Evgeny (ELO 2713/RUS - 1987 Doğumlu)

GM Fedoseev, Vladimir (ELO 2718/RUS - 1995 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Af3 Af6 4.e3 Ff5 5.Ac3 a6 6.Fe2 h6 7.Fd3 Fxd3 8.Vxd3 e6 9.0–0 Fb4 10.Fd2 0–0 11.Kfd1 Fa5 12.Kab1 Abd7 13.b4 Fc7 14.e4 Ab6 15.cxd5 cxd5 16.e5 Afd7 17.Ae2 Ac4 18.Af4 Ve8 19.Ke1 g5 20.Ae2 f6 21.Fc3 fxe5 22.Axe5 Adxe5 23.dxe5 Fxe5 24.Fxe5 Axe5 25.Vg3 Ac4 26.f4 Vg6 27.Ad4 Ad2 28.f5 exf5 29.Kbd1 Ae4 30.Ve5 Vf7 31.Ac2 d4 32.Kxd4 Kae8 33.Vd5 Vxd5 34.Kxd5 f4 35.a3 Sg7 36.Ad4 Sg6 37.Af3 Af6 38.Kd6 Kxe1+ 39.Axe1 Ke8 40.Ad3 Sf5 41.b5 a5 42.b6 Ke7 0–1

** 70. Rusya Şampiyonası Süper Final 2017

(02 - 15 Aralık 2017/RUS)

GM Fedoseev, Vladimir (ELO 2718/RUS - 1995 Doğumlu)

GM Svidler, Peter (ELO 2765/RUS - 1976 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.g3 c5 4.Af3 Fg7 5.Fg2 cxd4 6.Axd4 0–0 7.Ac3 Ac6 8.0–0 Va5 9.Ab3 Vh5 10.c5 a5 11.e3 a4 12.Ad4 Vxc5 13.Axa4 Va5 14.b3 e5 15.Fd2 Va6 16.Ac5 Va7 17.Axc6 dxc6 18.Vc2 Kd8 19.b4 b6 20.Ae4 Ff5 21.Axf6+ Fxf6 22.e4 Va4 23.Kfc1 Fe6 24.h4 h5 25.Vc3 c5 26.bxc5 bxc5 27.Fg5 Fxg5 28.hxg5 Vd4 29.Vxc5 Kxa2 30.Kxa2 Fxa2 31.Ff3 Vxc5 32.Kxc5 Ke8 33.Fd1 Ke7 34.Fc2 Sg7 35.f4 f6 36.Kc6 fxg5 37.f5 gxf5 38.exf5 Sf8 39.Kh6 Kc7 40.Fe4 Kc4 41.Fg2 e4 42.Kf6+ Sg7 43.Kg6+ Sf7 44.Kxg5 Kc1+ 45.Sf2 Kc2+ 46.Sg1 Kc1+ 47.Sf2 Kc2+ 48.Sg1 e3 49.Ff3 Kc1+ 50.Sg2 Kc2+ 51.Sg1 Kf2 52.Fxh5+ Sf6 53.Kg4 Kc2 54.Kd4 Fc4 55.Kd1 Sg5 56.Ff3 Kf2 57.Fg2 e2 58.Ke1 Kxf5 59.Fh3 Kf3 60.Fg2 Kf8 61.Fh3 Fd3 62.Ka1 Fc4 63.Ka5+ Sf6 64.Ka1 Se5 65.g4 Sd4 66.g5 Sc3 67.Sh2 Sd2 68.Sg3 e1V+ 69.Kxe1 Sxe1 70.Fg4 Fd3 0–1

** 70. Rusya Şampiyonası Süper Final 2017

(02 - 15 Aralık 2017/RUS)

GM Dubov, Daniil (ELO 2683/RUS - 1996 Doğumlu)

GM Inarkiev, Ernesto (ELO 2689/RUS - 1985 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.g3 dxc4 5.Fg2 c5 6.0–0 Ac6 7.Va4 Fd7 8.Vxc4 b5 9.Vd3 c4 10.Vd1 Kc8 11.Ae5 Axe5 12.dxe5 Ag4 13.a4 bxa4 14.Ff4 Va5 15.Ac3 Axe5 16.Axa4 f6 17.Ac3 Vb6 18.Fxe5 fxe5 19.e3 g6 20.Vg4 Fe7 21.Kfd1 Kc7 22.Kd2 0–0 23.Kad1 Fe8 24.h4 Sg7 25.h5 Kf5 26.hxg6 hxg6 27.Fe4 Kg5 28.Vf3 Kh5 29.Sg2 a5 30.g4 Kh8 31.Vg3 Vc5 32.Ad5 exd5 33.Kxd5 Vb6 34.g5 Kh5 35.Vxe5+ Sh7 36.f4 c3 37.bxc3 Vb2+ 38.K5d2 Vxc3 39.Ve6 Vg7 40.Ff3 Kh4 41.Sg3 Kh5 42.Fxh5 gxh5 43.Vf5+ Fg6 44.Vxa5 Kc3 45.Sf2 Kc5 46.Va7 Kc6 47.Kd7 Ke6 48.Va2 Ke4 49.K1d5 Vf7 50.Vd2 Sg8 51.Ka5 Ve6 52.Ka8+ Sf7 53.Kaa7 Vb3 54.Kdb7 Vc4 55.Kc7 Vb3 56.Kab7 Va3 57.Vd5+ Sg7 58.Kxe7+ Kxe7 59.Ve5+ Sf8 60.Vh8+ 1–0

** 70. Rusya Şampiyonası Süper Final 2017

(02 - 15 Aralık 2017/RUS)

GM Svidler, Peter (ELO 2765/RUS - 1976 Doğumlu)

GM Matlakov, Maxim (ELO 2735/RUS - 1991 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 Af6 4.Ac3 Fb4 5.0–0 0–0 6.d3 Fxc3 7.bxc3 d6 8.Fg5 Fd7 9.Kb1 a6 10.Fa4 Kb8 11.Fb3 h6 12.Fh4 b5 13.h3 Ke8 14.Vc1 Aa5 15.Ke1 Axb3 16.cxb3 Fc6 17.c4 bxc4 18.Vxc4 Fb5 19.Fxf6 Vxf6 20.Vxc7 Kec8 21.Va7 Fxd3 22.Kbd1 Fb5 23.a4 Ka8 24.Vb6 Fc6 25.Kc1 Fd7 26.Kxc8+ Fxc8 27.Vc6 Kb8 28.Vc7 Ka8 29.Vc6 Kb8 30.Vc7 Ka8 31.Ke3 Vg6 32.Ad2 Ve6 33.Vd8+ Sh7 34.Kd3 Fb7 35.Vc7 Vc8 36.Vxf7 Vc6 37.Ac4 Vxe4 38.Kg3 Kg8 39.Axd6 Vb1+ 40.Sh2 Fe4 41.Ae8 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ve3+ Şd1 [1...Şf1 2.Ad2#] 2.Vd2# 1–0