Sayın Valim’e mektup!

Sayın Vali’m… Bu gazete, 42 yıldır yayıncılık sorumluluğuyla hizmet veriyor…

Kentin sorunlarını dile getiriyor ve onların çözümü için çaba sarf ediyor…

Birçok özel habere imza atan, sorumlu yayıncılık ilkelerine uyan, bir çok yayınıyla yanlışları düzelten gazetemiz, spor alanında da vatandaşı aydınlatmak ve kentin menfaatleri için çaba sarf etmek yolunda ilerliyor…

42 yıllık gazetemiz yaşamının 32 yılına tanıklık eden bir vatandaşınızım…

Bu kentte spor tesisleri adına, son yıllarda gerçekten öneli atılımlar yapıldı. Devletin, yani bizlerin harasıyla birçok yere spor tesis inşa edildi. Bizim gazetecilik görevimiz de bu tesislerin yapılırken, çok basit eksiklerinin, büyük sonuçlar doğuracağını göstermektir…

Bunu da yapıyoruz (şemsiye tribünü gibi)…

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Kocaeli kenti, deprem faciasından hemen bir yıl sonra bile bu ülkenin karnını doyurarak, adeta dünya rekoru kırarken, 50 bin vatandaşını toprağa verdi. (Hatta, toplu halde mezarlara verdi, bir çok vatandaşın mezarı ve yeri belli değil)…

Bu kentin sembolü Kocaelispor’un renklerinde, yeşilinin yanında siyahının bulunma nedeni de budur…

Siyah bizim ebedi matemimizidir…

Öyle de kalacaktır…

Okul spor yurtları, bu kentin geleneğidir… Birçok yıldız okullardan yetişmiştir… Cüneyt Çakır bile bu kentin üniversitesinde okumuş, 4 yıllık hemşerimiz olmuştur… 72 milletten insan bu kentte yaşarken, onların çocukları da bu kentin okullarında spor yapmıştır, yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir…

Şahıs olarak ben bile, gazeteciliğin yanı sıra, hakem ve gözlemci olarak okul futbol maçlarında yıllarca görevler aldım…

Okul takımında (İzmit Lisesi, İzmit Ortaokulu) futbol, basketbol ve satranç oynayarak, sporcu olarak da bu heyecana katılıp, sahalara çıktım…

Sadece bu kentte değil, ülkede bile ‘efsane olan ‘Lise-Sanat’ maçlarında taraftarlık yaptım, amigoluk yaptım…

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Sayın Vali’m…

Okul sporlarıyla ilgili olarak size samimi bir mektup yazmak istedim…

Sizden önceki Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu, kentimizde hiç yapılmamış bir spor zirvesi yaptı (Ercan Topaca da sadece Kocaelispor zirvesi yapmıştı, o kadar)…

Sayın valilerimizin görev ömrü vefa etmedi ve şimdi siz göreve geldiniz…

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Sayın Vali’m!..

Sağlıkçı ve güvenlik problemini biz bu kentte belki 20 yıldır yazıyoruz…

Bu yıl ise Ahmet Akay, defalarca salonda sağlıkçı yok diye haber yazarken, kısa bir süre önce de “Facia göz göre göre geliyor” diyerek yaralanan futsalcıları haber yaptırdı…

Ve ik kez salonda bir sağlıkçı görev yaparken (Kerem Nazlıgül), acı bir tesadüftür ki, o gün Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi futsalcısı kızımız Zeynep Eroğlu, yaşamını yitirdi. Yaşarken son fotoğrafını çekmek de bu gazeteye kadermiş meğer…

Eğer o gün, bizim gazetemizin yayınlarına kızanlar tarafından sağlıkçı ataması yapılmasaydı, bu olaydan kim paçasını nasıl kurtaracaktı acaba?..

Kızcağız hastaneye kaldırıldı ve henüz 16 yaşında yaşama veda etti…

Bu kıza nasıl lisans verildi?..

Lisans verilirken sağlık kurulu,hangi vicdanla, nasıl karar aldı?..

Koca bir metropol diye hava atıp, bir sağlıkçı ataması bile yapılamayan bu kentin unvanı ne olmalı?..

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Bu mektubu yazmamdaki sebep, sizin eşinizle sokaklarda el ele gezebilmeniz ve 51 yıldır bu kentte yaşayan beni şaşırtmanızdır. Ayrıca bizim haberlerimiz üzerine “Sağlıkçı atayın” talimatı vermenizdir.

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Gelelim diğer konumuza…

Yıllardır kanayan bir yaradır. Okul spor müsabakalarına katılacaklarını söyleyen ve imza atan okullar, artık ilk maçlarına bile çıkmamaya başlamışlardır. Böyle bir işgüzarlık olur mu? Böyle bir vicdansızlık olur mu?.. Rakip takımın oyuncuları, okullarına ara vermek pahasına, spor yapmak için sahalara salonlara gelirken, hakemler, görevliler fazla mesai yaparken, sporcu öğrenciler, rakiplerinin maça gelmemesiyle büyük üzüntü ve hüsran yaşarken, devletin tüyü bitmemiş yetimin hakkından ödediği ve boşa giden paraların hesabını kim soracak?

Kime soracak?..

Milli Eğitim Müdürlüğü yıllardır kanayan bu yaraya nasıl merhem olamaz? Ben buradan belki 32 yıldır aynı şeyi yazıyorum. Hiçbir haber vermeden sahalara gelmeyen takımların öğretmenleri, bunun hesabını nasıl vereceklerdir?..

Bu nasıl bir ayıptır?..

Bu nasıl bir utançtır?..

Böyle eğitim, böyle eğitimcilik olur mu?..

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Sayın Vali’m…

Bilmiyorsunuz belki ama, yıllardır bu kentte, sahaya çıkmayan okul takımları yüzünden bir çok okul, görevli mağdur olmakta, müsabaka için ayrılan çuvalla para boşa harcanmaktadır.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün de Okul Sporları yöneticilerinin de, Milli Eğitim Müdürü’nün de yaptırımı yoktur…

Sahaya çıkmayan takımlar, bir sonraki yıl 2.Lig olarak adlandırılan lige indirilmektedir ama, bu ceza bile caydırıcı olamamaktadır.

Sizin sahaya çıkmayan takımlarla ilgili tek yaptırım gücü olan kişi olduğunuzu söylemekten başka, bizim de yapabileceğimiz fazla bir şey yoktur…

Ama yayınlarımız ısrarla sürecektir…

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Ve tabii güvenlik zaafı…

Ben bu kentte, maç yüzünden birbirini bıçaklayan birçok liseli genç haberini üzülerek yazdım…

Kaderde 32 yıl sonra gencecik bir sporcunun sahada ölüm haberini yazmak da varmış…

Eğer güvenlik önlemleri alınmazsa, okul maçlarının finallerinde çok büyük olaylar yaşanabilir…

Facia göz göre göre geliyor dedik, facia gerçekten de geldi…

Zeynep’imizi 16 yaşındayken kaybettik…

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Lütfen sağlık kurullarının verdiği raporları ve spor yetkililerinin çıkaracağı lisansları bizzat denetleyin…

İnsanların birbirini futbol sahalarında bile ötekileştirdiği ‘Terörist’ ilan ettiği bu kentte, amatör maçlarda bile önü alınamaz olaylar yaşanabilir…

‘Buna bir çözüm bulmak, önlem almak sizin görevlerinizdendir’ diyerek bunu hatırlatmak gibi bir ukalalık yapacak değiliz…

Bunu saygısızlık addederiz…

Yaşananlar ortadadır…

Burada kısa bir özetini geçtim…

Sürekli yayınlar yaparak, sizin önünüzü açabilmek adına, olayları gündemde tutmaya devam edeceğiz…

Bize bugün kızanların, menfaatleri olunca yanımıza gelerek teşekkür etmelerini, minnetlerini iletmelerini ‘Acı bir tebessüm ve kısık gözlerle’ karşılıyoruz…

Çünkü biz bunlar gibilerini ve bu tip olayları, yalakalıkları çok gördük…

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Sayın Vali’m!..

Bu mektubumu, saygıyla dikkatlerinize arz ediyorum…

Deprem zamanında gönüllü olarak bir yıl vilayette çalışmış, 51 yıllık İzmitli, bir baba, bir eş, bir evlat ve 32 yıllık bir gazeteci olarak bu mektubu yazıyorum…

Umarım ilgilenirsiniz!..