Gelişme kavramı çoğu zaman büyüme, teknolojik ilerleme ve sanayileşme kavramları ile aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Oysa bu kavramlar ilişkili olsalar bile aynı anlama gelmezler.

Büyüme, sanayileşme vb. süreçler herhangi bir toplumda çok ileri düzeyde bulunabilir; ancak onların varlığı o toplumun gelişmiş olduğu anlamını taşımaz. Çünkü gelişme, toplumsal yaşamın tüm alanlarına insanın gelişme sürecini kapsar. İnsanın ekonomik ve toplumsal olarak özgürleşmesi, bu özgürleşme sürecinin belirli bir yaşama standardının eşit dağılması ile yakından ilgilidir. İşte bu özellik gelişme kavramını ilişkili diğer kavramlardan ayırmaktadır.

Gelişme kavramı ilk dönemlerden itibaren ekonomik gelişme ile ilişkilendirilmiş ve toplumun ekonomik kaynaklarının etkili, verimli biçimde kullanmayı öncelemiştir. Ancak ilk dönemlerde aydınlanma ve modernleşme süreçleri ile olumlu içerik yüklenen kavrama dair zamanla kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak olumsuz bir hava hakim olmuştur.

Çünkü başlangıcında insanların özgürleşmesi amacına yönelik hedef, insanın robotlaşması diğer bir deyişle “köleleşmesi” anlamına gelmiş ve insanın her türden yeteneklerini geliştirmesi yerine, onu “tek boyutlu” hale getirmiştir.

Sonuçta gelinen nokta itibariyle gelişmiş toplumlar, insanların toplum içinde bireysel yaratıcılıklarını kaybetmesinin ilk örnekleri haline gelmiş ve şimdilerde bunun doğurduğu sonuçların çözümü ile uğraşma durumunda kalmışlardır.

Bahsi geçen sorunlar, günümüzde gelişmiş toplumlar için de söz konusu olmakla beraber, az gelişmiş toplumlar için bunun yanı sıra başka riskler de mevcuttur. Doğanın dengesinin ve gelir dağılımının her geçen gün daha fazla bozulma riski bunların önde gelenleri arasında sayılabilir.

Bugün gelinen noktaya bakıldığında gelişme süreci küreselleşme şekline dönüşmüş, bu durumun yarattığı etkilerin yayılımı da hız kazanmıştır.

Bu sürecin getirdiği etkilerin Batı ‘da tartışıldığı gibi ele alınması, hatta nakledilmesi ise taklitçiliğe neden olmaktadır.

Oysa yapılması gereken bu sürecin varlığını ve işleyişini Batı gözüyle değil de kendine özgü ülke koşulları içerisinde değerlendirmektir. Diğer türlüsü Batı’nın ya da “gelişmiş” olanın dayatması şeklinde olmaktadır.

Bir ülkenin dünyadaki küresel gelişmelerden kendine uygun olan programlar dahilinde etkilenmesi, o ülkenin gelişme sürecinin olumlu yönde ilerlemesi için önemlidir.

Çünkü ülkeler birbirinin benzeri olmadığı gibi, kendi içinde homojen bir birim de değildir. Dolayısıyla da bu süreç her bir ülkeyi farklı bir biçimde etkileyeceği gibi, ayrıca her ülkede değişik bölgeleri, sektörleri, sınıfları, kesimleri de farklı etkilemektedir.

Bu nedenle gelişmenin yolu yerellikten ve kendine özgü programlardan geçmektedir.

Saygılarımla…