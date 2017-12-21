Türkiye’de en çok İngilizce en az İtalyanca öğretmeni var!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her zamanki gibi AKP hükümetini soru önergesi bombardımanına tutmaya devam ediyor… Gürer’in verdiği soru önergeleri ve Bakanların verdikleri cevabı sizlerle paylaşıyorum…

Gürer, yine birbirinden ilginç sonu önergeleri verdi, ilgili Bakanlar, soru önergelerini açıkladı… Açıkçası Gürer’in soru önergelerine verilen cevaplar, çok çarpıcıydı…

AR-GE BELGESİNDE KOCAELİ İLK 5’TE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP’li Gürer'in yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'de Ar-Ge çalışmaları ve buna yönelik merkezler hakkında bilgi verdi. Türkiye'de Kasım ayı itibarıyla Ar-Ge Merkezi belgesi alan firma sayısı 692'ye ulaştı. Merkezlerin illere göre dağılımında ise ilk beş sırayı İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir aldı.

ENGELİ VE ENGELLİ YAKINI 715.243 KİŞİ AYLIK ALIYOR

Gürer, engellilerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yönelttiği sorulara Bakan yanıt verdi. Gürer,“2013 yılına kadar bireysel esaslı değerlendirme yapılırken, halen Engelli maaşları için hanede tüm kişilerin her türlü gelirleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalarla 2013-2017 yılı arası maaşları düşen engelli sayısı kaçtır?" sorusunu yöneltti. Verilen cevapta, engelli ve engelli yakını aylığı alan kişi sayısı 715.243 kişi… 2017 yılı muhtaçlık sınırı 423,58-TL olarak uygulanmakta…

14 DERSHANE VE 140 ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜD MERKEZİ KAPATILDI

Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, FETÖ İle Mücadele Kapsamında, Örgütün 14 Dershanesi ve 149 Öğrenci Etüt Merkezinin kapatıldığını, 1439 Özel Dershane ve 55 Özel Öğrenci Etüt Merkezinin de özel okula dönüştürüldüğünü açıkladı… Bakan Yılmaz, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden itibaren 3 Bin 530 dershanenin kapatıldığını, bunlardan 1.472’sinin okula dönüştüğünü açıkladı.

TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ SAYISI 65 BİN

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gürer’in yabancı dil öğretmenleri sayısıyla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, resmi kurumlardaki toplam yabancı dil öğretmeni sayısının 75 bin 276 olduğunu açıkladı. Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre, en çok yabancı dil öğretmeni İngilizce branşında. Ülkemizde resmi kurumlarda görev yapan İngilizce öğretmeni sayısı 65 bin 169 olarak açıklandı. 3.732 Almanca, 1.905 Arapça, 14 Çince, 371 Fransızca, 11 İspanyolca, 1 İtalyanca, 5 Japonca öğretmenin görev yaptığı resmi kurumlarda 87 öğretmen ise Rusça dersi veriyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 31 bin 403 beden eğitimi öğretmenin görev yaptığını da belirterek, ihtiyaç duyulan beden eğitimi öğretmeni sayısını da 4 bin 656 olarak bildirdi.

“KAMUNUN REKLAM GİDERLERİ ARADA KAYNAMIŞ!"

CHP’li Gürer’in kamu kurumlarının reklam giderlerini Meclis gündemine taşıdığı soru önergesine Maliye Bakanı Naci Ağbal’dan yanıt geldi. Bakan Ağbal, kamu kurumlarında ‘reklam gideri’ şeklinde bir sınıflandırma olmadığında bu giderlerin “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kapsamında olduğu için sadece reklam giderlerine ne kadar ödendiğinin belirlenemediğini ifade etti.

“KDV ORANLARINDA DÜZENLEME YOK”.

CHP’li Gürer, soru önergesinde “Halen %18 olan KDV genel oranının aşağı çekilmesi ve gelir vergisi dilimlerinde değişiklik yapılmasına yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?” şeklindeki sorunun Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yanıtlanmasını istedi. Bakan Ağbal, Gürer’in KDV oranlarıyla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Ağbal, Yüzde 18 olan KDV genel oranının aşağı çekilmesiyle ilgili bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı.

MEB, 660 BİN MÜLTECİYE EĞİTİM VERİYOR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP’li Gürer’in soru önergesini yanıtlarken, Türkiye’de geçici koruma altında bulunan 660 bin 272 Suriyeli ve yabancı uyruklu öğrencinin 36 bin 323 resmi okulda ve 21 ildeki 338 geçici eğitim merkezinde eğitim gördüğünü açıkladı. Bakan Yılmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Eylül 2017 verilerine göre 976.200 olan eğitim çağındaki Suriyeli nüfusun kademeli olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullara kaydedilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

SAHTE BAL ÜRETEN 25FİRMA TEŞHİR EDİLDİ

CHP’li Gürer’in sahte bal üretimiyle ilgili sorusuna Bakan Eşref Fakıbaba’dan yanıt geldi. Gürer’in soru önergesine yanıt veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 2015 -2016 yıllarında sahte bal ürettiği tespit edilen 25 firmanın 36 parti ürününe el konulduğunu, firma isimlerinin de Bakanlığın resmi internet sitesinde teşhir edildiğini açıkladı.

HER 5 ÖLÜMDEN 1’İNİN NEDENİ KANSER!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gürer’in, vefat nedeni olarak görülen hastalıklarla ilgili soru önergesini yanıtladı. 2016 yılında ülke genelinde 408 bin 872 kişinin vefat ettiğini açıklayan Bakan Demircan, ölümlerin yüzde 19.7’sinin çeşitli kanser tümörlerine bağlı olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE’DE 57 BİN YABANCI ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye’de 2017 yılı itibariyle ülkemizde 57 bin 39 adet uluslararası (yabancı) sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

TÜRK MÜTEAHHİTLER 57 ÜLKEDE 13.1 MİLYAR DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nihat Zeybekçi, CHP’li Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, Türk müteahhitlerin, 2016 yılında 57 farklı ülkede 13.1 milyar dolarlık proje üstlendiğini açıkladı. Bakan Zeybekçi, şu ifadeleri kullandı: “2016 yılı özelinde firmalarımız 57 farklı ülkede 13,1 milyar dolarlık yeni proje üstlenmişlerdir. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 9,7 milyar dolarlık gerçekleşme mevcuttur. 2016 yılında proje sayısına göre Katar, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Bahreyn ilk beşte yer alan ülkelerdir.”

"ÖĞRENCİ YURTLARINDA 9962 ÖZEL ŞİRKET GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR"

CHP’li Gürer’in soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 758 yükseköğrenim öğrenci yurdunda, 856 koruma ve güvenlik görevlisi personel ile 9962 özel şirket güvenlik görevlisinin vazife yaptığını bildirdi.

“TÜRKİYE’DE 8 MİLYON 32 BİN 817 LİSANSLI SPORCU VAR”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP’li Gürer’in sporcu hakem ve antrenörlerle ilgili soru önergesine yanıt verdi. Bakan Bak, ülkemizde çeşitli spor branşlarında; toplam 8.032.817 lisanslı sporcu, 239.535 antrenör ve 73.120 hakem bulunduğunu açıkladı. Bakan Osman Bak’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’de her 10 kişiden biri lisanslı sporcu.

TÜRKİYE’DE 5 YILDA 13 BİN 540 ORMAN YANGINI!

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son 5 yılda 13 bin 540 orman yangınında 38 bin 690 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

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CHP’li Gürer’in verdiği soru önergeleri ve Bakanların verdiği cevapları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim…