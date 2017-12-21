Askerliğimizi yıllar önce yaptık, vatani görevimizi yerine getirdik ve şimdi sivil hayattayız. O dönemlerde, yani kamuflajlar içindeyken yaşadığım bir olayı paylaşmak istedim bugün sizlerle…

Zaten kuvvetle muhtemeldir ki, askerliğini yapan hemen herkes de benim yaşadığım veya benzer bir olaya şahit olmuş ya da bizzat yaşamıştır. Şu yemekler öncesinde yapılan toplu dua törenleri hep tartışmalara, akıllarda soru işareti bırakmalara sebep olmuştur…

Yemekten önce yapılan dua şuydu:

- Tanrımıza hamdolsun…

- Milletimiz var olsun…

- Afiyet olsun, sağ ol…

Bu sözlerin aksini söylemek ve sınırlarının dışına çıkmak aslında yasaktı. Fakat arada kendini cesaretli sayan bir genç rütbeli, beraberindeki askerlerle birlikte olayı değiştirip, “Allah’ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun, afiyet olsun” şekline getirebiliyordu.

Başımdan geçen hadise ise aynen şu şekilde gelişti…

Bir çavuş, bütün bir bölüğe “Tanrımıza hamdolsun” dedikçe, askerler “Allah’ımıza hamdolsun” diyerek karşılık veriyordu. Askerlerin başında durmakla görevli komutan ise birkaç kez duayı tekrarlatsa da sonunda gülerek, “Haydi afiyet olsun” dedi. Belki de onun da hoşuna gitmişti bu durum.

Dostlar, gerçekten buna şahit olmak, askerlerin gözlerinin içindeki o inancı görmek çok heyecan verici bir durumdu.

Tabi o bölük, “Allah” dedi diye değil elbette, ancak emre itaatsizlik etmenin bir şekilde bedelini ödedi, fakat mesele o değil. Önemli olan gençlerin yapmak zorunda olmalarına rağmen içlerinden geldiği gibi davranıp, duygu ve düşüncelerinden taviz vermemeleriydi…

Ve artık bu durum değişti. Mesele hükümet nezdinde farklı bir noktaya götürüldü. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak tüm birliklere gönderdi. Yemek duası olarak kullanılan ‘Tanrımıza hamdolsun’ cümlesi tarihe kalktı. Bu dua artık “Allah’ımıza hamdolsun” şeklinde yapılacak ve bu durum zorunluluk haline getirilecek.

Ne var bunda diye düşünmeyin, mesele o kadar hassas ki…

Hele ki benim gibi olayı bizzat yaşayıp, itaatsizlik yaparak duygusundan, düşüncesinden, belki de inancından taviz vermeyen bir kitlenin davranışına şahit olunca meseleye daha farklı bakabiliyorsunuz.

Bana göre Türkiye’deki en büyük değişikliklerden biri olmuştur bu durum. Resmi ibarelerde Türkiye artık basit ‘Tanrı’ gereksizliğinden, “Allah” gerçeğine dönüş yapılmaya başlandı.

İnanın çok hoşuma gitti…